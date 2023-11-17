ابدأ الوطنية: تلقى طلبات التقديم فى مبادرة (مُعدّتك شركتك) الدفعة الثانية

MENAFN - Youm7) أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"استعدادها للبدءفي إستقبال طلبات التقديم في مبادرة "مُعدّتك شركتك - الدفعة الثانية"، وذلك بعد النجاح الكبير للدورة الأولي في تحقيق أهدافها وتمكين المشاركين في خوض تجربة غير تقليدية للنهوض بهذه الفئة الهامة.

حيث توفر المبادرة التدريب الفني التخصصي للفئات المستهدفة على قيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر المفصلية على عجل، بالإضافة الى توفير التدريب التثقيفي والمالي والقانوني للمتدربين.

وتقدم المبادرة الوطنية "ابدأ" من خلال برنامجها مجموعة من الحوافز التي يحصل عليها المتدربين مثل الزي الخاص بالتدريب (مهمات الأمن الصناعي)،

كما تقدم مبادرة "ابدأ" للمتدربون على "برنامج الصيانة والإصلاح" مجموعة من شنط العدة اللازمة لأعمال الصيانة والإصلاح، بالإضافة إلي

رخصة لمزاولة أعمال صيانة وإصلاح اللوادر من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة،

بالإضافة إلي

فرص للخريجين الأوائل لتلقي تدريب متقدم بمراكز الصيانة التابعة لشركة بيكو لمدة ثلاثة أشهر.

أما المتدربون على "القيادة والتشغيل" فتقدم المبادرة فرصة حقيقية للحصول

على رخصة قيادة وتشغيل من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة معترف بها بمصر وأفريقيا والدول العربية .

تنوه المباردة عن فتح باب التقديم

من الآن وحتى 30 نوفمبر 2023.

ويمكن ملء استمارة التقديم على مبادرة مُعدّتك شركتك من خلال الرابط الآتى: