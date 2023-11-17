فعاليات ثقافية وفنية فى ثقافة دمياط احتفالا بأعياد الطفولة

(MENAFN
- Youm7) يقدم فرع ثقافة دمياط عددا من الفعاليات المتنوعة الأسبوع المقبل خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، احتفالا بأعياد الطفولة وفى سياق برامج الفرع.
ويشهد يوم 19 نوفمبر، ورشة "معلقات بالخط العربى"، تنفيذ فنانى قصر الطفل التشكيليين مى ماهر وهبة الأخرص وذلك بمدرسة الشرباصى، كما تعقد مكتبة ميت الخولى محاضرة بعنوان "اليوم العالمى لنبذ العنف ضد الفتاة والمرأة" يلقيها عبد الله جمعة المراقب الصحى بالوحدة الصحية بالزرقا، وذلك بمدرسة أبو الفتوح الحريرى الإعدادية بنات، بينما تقيم مكتبة كفر المنازلة محاضرة بعنوان "الإرهاب وكيفية ومواجهته" تلقيها ندى حمودة مدرس علوم وذلك بمدرسة كفر المنازلة الابتدائية المشتركة.
ويوم 20 نوفمبر يشهد استاد دمياط ندوة ثقافية بعنوان "هوايات الأطفال"، يشارك بها كتاب وأدباء نادى أدب قصر ثقافة دمياط وهم فكري داوود، نهى مرجان، آمال سالم وحلمي ياسين، إلى جانب مناقشة أدبية للمجموعة القصصية "ربع أنف ونصف أذن" لدعاء زيان، يشارك بها مجموعة من أدباء دمياط منهم دعاء البطراوي، إنجي مطاوع، صفية الدمهوجي، صلاح مصباح، عزت الخضري، مها الخواجة.
كما ينفذ قصر ثقافة دمياط الجديدة ورشة فنية عن "تشكيل الورود" باستخدام عجينة الورد بالمرسم، تنفيذ فناني القصر التشكيليين أمنية القاضي وأميرة الصاوى، وفى مكتبة ميت أبو غالب تعقد محاضرة عن "دور التسامح والسلام فى رقى واستقرار المجتمعات" تلقيها عزة وردة المعلم الخبير بالدراسات الاجتماعية احتفالا باليوم العالمي للتسامح، وذلك بمدرسة ميت أبو غالب الإعدادية بنات.
أما يوم 21 نوفمبر فيشارك قصر ثقافة دمياط طالبات المدرسة الزخرفية بعمل ورشة "فن الماندالا"، بصحبة كل من نورهان الطناحى ومروة فاروق فناني القصر التشكيليين، كما يقدم قصر ثقافة كفر سعد احتفالية فنية يشارك بها فرقة الموسيقى والغناء الشعبي بقيادة أحمد عبد العظيم، وستشهد مدارس مناع خليل الابتدائية والشهيد أحمد عيسى محاضرات ثقافية تنفيذ مكتبات العبيدية وكفر المياسرة، بعنوان "قيمة التسامح فى حياتنا" يلقيها منصور عبدالستار المدرس ومشرف الأنشطة، ومحاضرة أخرى بعنوان "تأثير العنف على المرأة" يليقها المهدى راغب.
وضمن الفعاليات التى تقدم بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافى برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط برئاسة الدكتور فادى سلامة، يعقد قصر الطفل يومى 22 و23 نوفمبر، ورشة رسم عن "الريف المصرى" تديرها هاجر اللبان ورنا ليل بمدرسة عمر مكرم، كما يقيم بيت ثقافة الزرقا محاضرة بعنوان "كل ما يخص الطفولة المبكرة" لعبد الله جمعة المراقب الصحي بالوحدة الصحية بالزرقا وذلك بمدرسة الإعدادية الحديثة، بالإضافة لورشة رسم عن "مدينة رأس البر" لطلاب مدرسة الركابية، تنفيذ حنان الشيمى، كما يقيم قصر الطفل حفلا فنيا لفرقة الدراما الحركية بقيادة المخرج كريم خليل وذلك بنادى الشرطة بدمياط.
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