فعاليات ثقافية وفنية فى ثقافة دمياط احتفالا بأعياد الطفولة

MENAFN - Youm7) يقدم فرع ثقافة دمياط عددا من الفعاليات المتنوعة الأسبوع المقبل خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، احتفالا بأعياد الطفولة وفى سياق برامج الفرع.

ويشهد يوم 19 نوفمبر، ورشة "معلقات بالخط العربى"، تنفيذ فنانى قصر الطفل التشكيليين مى ماهر وهبة الأخرص وذلك بمدرسة الشرباصى، كما تعقد مكتبة ميت الخولى محاضرة بعنوان "اليوم العالمى لنبذ العنف ضد الفتاة والمرأة" يلقيها عبد الله جمعة المراقب الصحى بالوحدة الصحية بالزرقا، وذلك بمدرسة أبو الفتوح الحريرى الإعدادية بنات، بينما تقيم مكتبة كفر المنازلة محاضرة بعنوان "الإرهاب وكيفية ومواجهته" تلقيها ندى حمودة مدرس علوم وذلك بمدرسة كفر المنازلة الابتدائية المشتركة.

ويوم 20 نوفمبر يشهد استاد دمياط ندوة ثقافية بعنوان "هوايات الأطفال"، يشارك بها كتاب وأدباء نادى أدب قصر ثقافة دمياط وهم فكري داوود، نهى مرجان، آمال سالم وحلمي ياسين، إلى جانب مناقشة أدبية للمجموعة القصصية "ربع أنف ونصف أذن" لدعاء زيان، يشارك بها مجموعة من أدباء دمياط منهم دعاء البطراوي، إنجي مطاوع، صفية الدمهوجي، صلاح مصباح، عزت الخضري، مها الخواجة.

كما ينفذ قصر ثقافة دمياط الجديدة ورشة فنية عن "تشكيل الورود" باستخدام عجينة الورد بالمرسم، تنفيذ فناني القصر التشكيليين أمنية القاضي وأميرة الصاوى، وفى مكتبة ميت أبو غالب تعقد محاضرة عن "دور التسامح والسلام فى رقى واستقرار المجتمعات" تلقيها عزة وردة المعلم الخبير بالدراسات الاجتماعية احتفالا باليوم العالمي للتسامح، وذلك بمدرسة ميت أبو غالب الإعدادية بنات.

أما يوم 21 نوفمبر فيشارك قصر ثقافة دمياط طالبات المدرسة الزخرفية بعمل ورشة "فن الماندالا"، بصحبة كل من نورهان الطناحى ومروة فاروق فناني القصر التشكيليين، كما يقدم قصر ثقافة كفر سعد احتفالية فنية يشارك بها فرقة الموسيقى والغناء الشعبي بقيادة أحمد عبد العظيم، وستشهد مدارس مناع خليل الابتدائية والشهيد أحمد عيسى محاضرات ثقافية تنفيذ مكتبات العبيدية وكفر المياسرة، بعنوان "قيمة التسامح فى حياتنا" يلقيها منصور عبدالستار المدرس ومشرف الأنشطة، ومحاضرة أخرى بعنوان "تأثير العنف على المرأة" يليقها المهدى راغب.

وضمن الفعاليات التى تقدم بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافى برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط برئاسة الدكتور فادى سلامة، يعقد قصر الطفل يومى 22 و23 نوفمبر، ورشة رسم عن "الريف المصرى" تديرها هاجر اللبان ورنا ليل بمدرسة عمر مكرم، كما يقيم بيت ثقافة الزرقا محاضرة بعنوان "كل ما يخص الطفولة المبكرة" لعبد الله جمعة المراقب الصحي بالوحدة الصحية بالزرقا وذلك بمدرسة الإعدادية الحديثة، بالإضافة لورشة رسم عن "مدينة رأس البر" لطلاب مدرسة الركابية، تنفيذ حنان الشيمى، كما يقيم قصر الطفل حفلا فنيا لفرقة الدراما الحركية بقيادة المخرج كريم خليل وذلك بنادى الشرطة بدمياط.