ندوة عن جماليات الأزياء والحلى الشعبية للنساء فى الواحات المصرية

(MENAFN
- Youm7) تنظم مكتبة الإسكندرية
ندوة بعنوان "جماليات الأزياء والحلى الشعبية للنساء فى الواحات المصرية"، يقدمها الدكتور أشرف عبد القادر أستاذ المشغولات الفنية والتراث الشعبى بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 21 نوفمبر، فى قاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.
تأتى تلك المحاضرة فى إطار سلسلة محاضرات "محطات من التراث المصرى" التى تحرص على نشر المعرفة والثقافة حول الفنون التراثية المصرية وتأثيرها على الفنون التشكيلية في العالم، حيث ستتناول عدة محاور منها لمحة مختصرة عن التعاقب التاريخي في الواحات، وجماليات ملابس النساء ومكملاتها في واحة سيوة والواحات البحرية وواحة الفرافرة وواحة الداخلة والخارجة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أنشطة السكان والعادات والتقاليد الاجتماعية.
ويأتى اللقاء فى ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة فى كل جوانب حياة المواطن المصري، وذلك من خلال الفعاليات العلمية والثقافية التي تأتي استكمالًا لدورها الداعم لخطط التنمية الوطنية، بالإضافة إلى دورها المجتمعي كراعية أساسية لكل أفرع العلم.
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