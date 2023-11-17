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ندوة عن جماليات الأزياء والحلى الشعبية للنساء فى الواحات المصرية

11/17/2023 4:24:09 AM
(MENAFN- Youm7) تنظم مكتبة الإسكندرية
ندوة بعنوان "جماليات الأزياء والحلى الشعبية للنساء فى الواحات المصرية"، يقدمها الدكتور أشرف عبد القادر أستاذ المشغولات الفنية والتراث الشعبى بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 21 نوفمبر، فى قاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تأتى تلك المحاضرة فى إطار سلسلة محاضرات "محطات من التراث المصرى" التى تحرص على نشر المعرفة والثقافة حول الفنون التراثية المصرية وتأثيرها على الفنون التشكيلية في العالم، حيث ستتناول عدة محاور منها لمحة مختصرة عن التعاقب التاريخي في الواحات، وجماليات ملابس النساء ومكملاتها في واحة سيوة والواحات البحرية وواحة الفرافرة وواحة الداخلة والخارجة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أنشطة السكان والعادات والتقاليد الاجتماعية.

ويأتى اللقاء فى ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة فى كل جوانب حياة المواطن المصري، وذلك من خلال الفعاليات العلمية والثقافية التي تأتي استكمالًا لدورها الداعم لخطط التنمية الوطنية، بالإضافة إلى دورها المجتمعي كراعية أساسية لكل أفرع العلم.







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