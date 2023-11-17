Friday, 17 November 2023 03:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روايات البوكر.. كيف تكون كلاهما رواية مستوحاة من لوحة تشكيلية

11/17/2023 4:24:09 AM
(MENAFN- Youm7) "كيف تكون كلاهما" رواية للكاتبة آلى سميث، انضمت إلى سلسلة روايات البوكر ، ونرشحها لجمهور الأدب العالمى، بعدما وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر.

فى يوم عادى من عام 2013، شاهدت آلى سميث صورة للوحة لجدارية فى مجلة فريز توقفت أمامها وهى تتصفح المجلة، وقالت لصحيفة الأوبزرفر: "لقد كانت صفحة كاملة.. لوحة جميلة جدًا.. لدرجة أنها أثرت على معدل ضربات قلبي وكدت أشعر من جمالها بضيق التنفس". وأوضحت أن هذه اللوحة ألهمتها وجعلتها تقوم بزيارة القصر الذى توجد فيه في فيرارا، وهي مدينة من القرون الوسطى بالقرب من بولونيا. وهكذا وُلدت رواية "كيف تكون كلاهما".


كيف تكون كلاهما

كيف تكون كلاهما رواية من جزأين، الجزء الأول عن مراهقة في الستينيات تكافح من أجل التأقلم مع الحياة بعد وفاة والدتها، أما الجزء الثانى فيحكي قصة فنان حقيقي من عصر النهضة من ستينيات القرن الخامس عشر، وهو فرانشيسكو ديل كوسا. في مكان ما في وسط هذا السرد المزدوج، تسافر عائلة المراهقة إلى فيرارا وتزور لوحات ديل كوسا الجدارية. هذه اللحظة الوجيزة في رحلة المراهقة الأخيرة مع والدتها تربط بين البطلين معًا. بسبب الحزن، تصبح الفتاة مهووسة بعمل ديل كوسا في محاولة يائسة للتقرب من الشخص الذي كانت والدتها خلال حياتها.

وصلت رواية "كيف تكون كلاهما" إلى القائمة القصيرة فى جائزة البوكر للرواية العالمية في عام 2014، وقد وصفت فى صحيفة واشنطن بوست بـ "ألعاب بهلوانية تتحدى الموت ولا تبدو ممكنة تمامًا".







MENAFN17112023000132011024ID1107445656

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث