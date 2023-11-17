ذكرى افتتاح قناة السويس.. حكاية اتفاق ديلسيبس وتأميم جمال عبد الناصر

MENAFN - Youm7) افتتحتقناة السويس لتربط البحر المتوسط ​​بالبحر الأحمر، فى حفل حضرته الإمبراطورة الفرنسية أوجينى زوجة نابليون الثالث، فى مثل هذا اليوم 17 نوفمبر لعام 1869.

فى عام 1854، توصل فرديناند ديليسبس، القنصل الفرنسي السابق فى القاهرة، إلى اتفاق مع حاكم مصر العثمانى لبناء قناة بطول 100 ميل عبر برزخ السويس، وقام فريق دولي من المهندسين بوضع خطة البناء، وفى عام 1856 تم إنشاء شركة قناة السويس ومنحت حق تشغيل القناة لمدة 99 عامًا بعد الانتهاء من العمل، وفقا لما ذكره موقع هيستورى.

بدأ البناء فى أبريل 1859، وفى البداية تم الحفر يدويًا باستخدام والمجارف، وفى وقت لاحق، وصل العمال الأوروبيون بالجرافات البخارية، وأدت النزاعات العمالية ووباء الكوليرا إلى تباطؤ عملية البناء، ولم تكتمل قناة السويس حتى عام 1869، أى متأخرة عن الموعد المحدد بأربع سنوات.

وفي 17 نوفمبر 1869، تم افتتاح قناة السويس للملاحة، بينما حاول فرديناند ديليسبس لاحقًا، دون جدوى، بناء قناة عبر برزخ بنما.

عند افتتاحها، كان عمق قناة السويس 25 قدمًا فقط، وعرضها 72 قدمًا عند القاع، وعرضها بين 200 إلى 300 قدم عند السطح، ونتيجة لذلك أبحر فيها أقل من 500 سفينة فى أول سنة كاملة من تشغيلها

ومع ذلك، بدأت التحسينات الرئيسية فى عام 1876، وسرعان ما تطورت القناة لتصبح واحدة من أكثر ممرات الشحن كثافة فى العالم، وفى عام 1875 أصبحت بريطانيا العظمى أكبر مساهم فى شركة قناة السويس عندما اشترت أسهم الحاكم العثماني الجديد لمصر، وبعد سبع سنوات، في عام 1882، غزت بريطانيا مصر، وبدأت احتلالًا طويلًا للبلاد، جعلت المعاهدة الإنجليزية المصرية لعام 1936 مصر مستقلة فعليًا، لكن بريطانيا احتفظت بحقوقها في حماية القناة.

بعد الحرب العالمية الثانية، ضغطت مصر من أجل إجلاء القوات البريطانية من منطقة قناة السويس، وفي يوليو 1956 أعلن الرئيس المصري جمال عبد الناصر تأميم القناة، ليبدأ بعدها العدوان الثلاثى على مصر ثم انسحبت بريطانيا وفرنسا فى ديسمبر، وغادرت القوات الإسرائيلية فى مارس 1957، وفي ذلك الشهر سيطرت مصر على القناة وأعادت فتحها أمام الشحن التجاري.

وفى عام 1975، أعاد الرئيس المصري أنور السادات فتح قناة السويس كبادرة سلام بعد محادثات مع إسرائيل، واليوم، تبحر فى القناة عشرات السفن يوميًا، وتحمل أكثر من 300 مليون طن من البضائع سنويًا.



