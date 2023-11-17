انطلاق معرض بيروت العربى للكتاب 23 نوفمبر

MENAFN - Youm7) ينتظر عشاق معارض الكتب العربيةانطلاق فعاليات معرض بيروت العربى الدولى للكتاب 2023، فى دورته الـ65 خلال الفترة من 23 نوفمبر حتى 3 ديسمبر.

ويشارك فى معرض بيروت العربى الدولى للكتاب 2023 مجموعة من دور النشر اللبنانية والعربية، فضلا عن مؤسسات وهيئات ثقافية عربية، خاصة ورسمية، فى حين تتضمن فعاليات المعرض برنامجاً ثقافيا منوعاً يستجيب لشتى الابعاد الفكرية والمعرفية والفنية للحركة الإبداعية الإنسانية فى لبنان والخارج.

معرض بيروت العربى الدولى للكتاب 2023

معرض بيروت العربى الدولى للكتاب معرض سنوى دولى للكتاب العربى ينظمه ويشرف عليه النادى الثقافى العربى بالتعاون مع اتحاد الناشرين اللبنانيين، ويقام فى مدينة بيروت فى الجمهورية اللبنانية، ويعد من أعرق معارض الكتب العربية؛ كونه أول معرض للكتاب فى العالم العربى.

ويعود تنظيم أول معرض للكتاب فى بيروت إلى 23 أبريل عام 1956، وحقق وقتها نتائج كبيرة كانت الدافع لأعضاء النادى الثقافى العربى للمضى قدما فى إقامته سنويا وبصورة دائمة، ليصبح مع مرور الزمن أحد الركائز والمعالم الثقافية لبيروت ولبنان والعالم العربى.

وفى عام 1992 تغير اسم المعرض من "معرض بيروت العربى للكتاب" إلى "معرض بيروت العربى الدولى للكتاب".