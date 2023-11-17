انطلاق معرض بيروت العربى للكتاب 23 نوفمبر

(MENAFN
- Youm7) ينتظر عشاق معارض الكتب العربية
انطلاق فعاليات معرض بيروت العربى الدولى للكتاب 2023، فى دورته الـ65 خلال الفترة من 23 نوفمبر حتى 3 ديسمبر.
ويشارك فى معرض بيروت العربى الدولى للكتاب 2023 مجموعة من دور النشر اللبنانية والعربية، فضلا عن مؤسسات وهيئات ثقافية عربية، خاصة ورسمية، فى حين تتضمن فعاليات المعرض برنامجاً ثقافيا منوعاً يستجيب لشتى الابعاد الفكرية والمعرفية والفنية للحركة الإبداعية الإنسانية فى لبنان والخارج.
معرض بيروت العربى الدولى للكتاب 2023
معرض بيروت العربى الدولى للكتاب معرض سنوى دولى للكتاب العربى ينظمه ويشرف عليه النادى الثقافى العربى بالتعاون مع اتحاد الناشرين اللبنانيين، ويقام فى مدينة بيروت فى الجمهورية اللبنانية، ويعد من أعرق معارض الكتب العربية؛ كونه أول معرض للكتاب فى العالم العربى.
ويعود تنظيم أول معرض للكتاب فى بيروت إلى 23 أبريل عام 1956، وحقق وقتها نتائج كبيرة كانت الدافع لأعضاء النادى الثقافى العربى للمضى قدما فى إقامته سنويا وبصورة دائمة، ليصبح مع مرور الزمن أحد الركائز والمعالم الثقافية لبيروت ولبنان والعالم العربى.
وفى عام 1992 تغير اسم المعرض من "معرض بيروت العربى للكتاب" إلى "معرض بيروت العربى الدولى للكتاب".
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