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أبل تطرح Music Classical على جهاز Ipad.. اعرف التفاصيل

11/17/2023 4:24:05 AM
(MENAFN- Youm7) طرحت أبل تطبيق
"Music Classical"، كجزء من اشتراك Apple Music
القياسي، في البداية علي جهاز
iPhone فقط، ولكنه متاح الآن على iPad أيضًا، وفقاً لموقع 9to5mac.



يضيف تحديث الإصدار 1.1 الذي يتم طرحه الآن في App Store
تصميمًا جديدًا محسّنًا لشاشة iPad الأكبر حجمًا، مع شريط جانبي للتنقل وشريط أدوات التحكم في تشغيل الوسائط.



في حين أن جميع أغاني الموسيقى الكلاسيكية متوفرة أيضًا في مكتبة تطبيقات الموسيقى القياسية، فإن التطبيق الكلاسيكي المخصص يتميز بإمكانيات تصميم مُحسّنة لعشاق الموسيقى الكلاسيكية، ويتضمن ذلك بيانات وصفية أكثر ثراءً للتسجيلات، مثل المعلومات التفصيلية حول الملحنين والموصلات، والبحث الدقيق وقوائم التشغيل والتوصيات المنسقة خصيصًا.



يمكن للعملاء الاستماع إلى البث عالي الجودة، بما يصل إلى 192 كيلو هرتز عالي الدقة بدون خسارة، أحد الجوانب السلبية لـ Classical هو أنها تتطلب اتصالاً دائمًا بالإنترنت، ولا يمكن تنزيل الأغاني لتشغيلها في وضع عدم الاتصال.



يعد إصدار الإصدار 1.1 اليوم هو أول تحديث رئيسي لبرنامج Apple Music Classical
منذ إطلاقه في مايو، جميع التحديثات السابقة كانت عبارة عن إصدارات طفيفة لإصلاح الأخطاء.



مع التحديث الأخير، أصبح تطبيق Apple Music Classical متاحًا الآن على منصات iPhone وiPad وAndroid
التطبيق الكلاسيكي عبارة عن ميزة مجانية مضمنة بشكل قياسي في اشتراكك العادي في
Apple Music.
















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