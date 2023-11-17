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هل سيتمكن البشر من إنجاب أول طفل فى الفضاء قريبا؟.. تحديات وتجارب

11/17/2023 4:24:05 AM
(MENAFN- Youm7) تهدف شركة Spaceborn United الهولندية الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية إلى تغيير حقيقة أنه لم يولد أي إنسان في الفضاء من قبل، حيث يقول إجبرت إديلبروك، الرئيس التنفيذي لشركة Spaceborn United، إنه إذا أرادت البشرية أن تصل إلى النجوم حقًا، فسنحتاج إلى إيجاد طريقة للتكاثر هناك.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتمثل هدف شركته على المدى القريب في اختبار ما إذا كان من الممكن إنجاب قوارض مختبرية في الفضاء، ثم العيش لتلد أطفالاً أصحاء.



ولعل الهدف النهائي لهذا البحث هو دعم الحمل البشري والولادة في الفضاء، وهي خطوة يقول إيدلبروك إنها ضرورية إذا أراد الناس أن يعيشوا خارج الأرض.



وأضاف: "البشرية تحتاج إلى خطة احتياطية"، موضحا "إذا كنت تريد أن تكون كائنًا مستدامًا، فأنت تريد أن تكون كائنًا متعدد الكواكب."



تعد تقنية Spaceborn أساسية لهذه الخطة، حيث إن"حاضنة الأجنة الفضائية" الخاصة بالشركة عبارة عن جهاز على شكل قرص مصمم لاحتواء الخلايا الجنسية الذكرية والأنثوية، الحيوانات المنوية والبويضات، ودمجها في مدار أرضي منخفض، ويبلغ حجم الأداة الغريبة بأكملها حجم صندوق الأحذية.



كما أنه بعد 5-6 أيام من النمو، يتم تجميد الجنين النامي بالتبريد وإعادته إلى الأرض، حيث يتم فحصه لتحديد ما إذا كان من الممكن زرعه في أم وحمله حتى ولادته.



وقال إيدلبروك لوكالة فرانس برس إن تجميد الأجنة يهدف إلى المساعدة في حمايتها خلال الحدث المؤلم المتمثل في العودة إلى الغلاف الجوي للأرض، حيث يشمل على الكثير من الاهتزازات وقوى الجاذبية.



وبعد أن أدت مشكلات مع شريك Spaceborn في الرحلات الفضائية إلى تأخير الاختبار الأول هذا العام، فمن المقرر أن يصعد الجهاز إلى مدار أرضي منخفض في نوفمبر 2024، ولدى Spaceborn خطط لاختبار الأجنة البشرية المخصبة تحت الجاذبية الاصطناعية ثم تحت ظروف الجاذبية المنخفضة.

يعد التكاثر هو أحد أهم وظائف الحياة على الأرض، لكن ماذا عن الحياة في الفضاء؟



يمثل الافتقار إلى الجاذبية أحد العوائق الأساسية أمام التكاثر البشري خارج كوكب الأرض، وبدون الجاذبية التي تمسك بجسدي شخصين، فإن ممارسة العلاقة الزوجية ستكون صعبة للغاية، وبعد الإخصاب، ليس من الواضح كيف سيؤثر نقص الجاذبية على نمو الجنين.



وتشير بعض الأبحاث إلى أن البيئة منخفضة الجاذبية يمكن أن تغير كيفية انقسام الخلايا الجذعية الجنينية، وكيفية تمايزها إلى أنواع مختلفة من الخلايا، وكيفية دفاعها ضد تلف الحمض النووي.



لكن جميع هذه الدراسات أجريت على أطباق من الخلايا المزروعة في المختبر، وليس من الواضح كيف ستترجم النتائج إلى خلايا حيوان حي أو شخص.



تعد خطط Spaceborn لإجراء تجارب على الأجنة البشرية لا تزال بعيدة المنال بعد سنوات، وحتى تجاربهم على الفئران لم تنطلق بعد، ولكن مع تقدم السياحة الفضائية، قد تكون مسألة وقت فقط قبل أن يحاول زوجان من البشر الحمل في الفضاء.
















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