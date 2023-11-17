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5 مشروعات فضائية.. ما هى الخطط لتزويد العالم بالإنترنت؟

11/17/2023 4:24:05 AM
(MENAFN- Youm7) يوجد العديد من الأشخاص حول العالم يكافحون من أجل الاتصال بالإنترنت بسبب نقص البنية التحتية أو التكاليف الباهظة، حيث أطلقت العديد من الشركات مساعي لتوفير التغطية حول العالم من الفضاء، ولكن ما هي الخطط والشركات المساهمة في تحقيق ذلك؟


شركة SpaceX


وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعد مشروع STARLINK الخاص بإيلون ماسك رائدًا في استخدام الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض لتوفير إنترنت أكثر كفاءة للعالم.



وبدأت شركة SpaceX إطلاق الأقمار الصناعية التشغيلية في وقت مبكر من عام 2019، وهي الأولى في كوكبة من آلاف الأقمار الصناعية، المصممة لتوفير خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض منخفضة التكلفة من مدار أرضي منخفض.



أطلقت الشركة 23 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink إلى المدار في 8 نوفمبر 2023، ليصل إجمالي عدد أقمار Starlink التي أطلقتها الشركة إلى 5420 قمرًا صناعيًا، وتخطط SpaceX لتوسيع العدد الحالي إلى 12 ألف قمر صناعي.



شركة أمازون
كما أطلقت أمازون مشروع Kuiper الذي تصفه بأنه "مبادرة طويلة المدى لإطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض والتي ستوفر اتصالاً واسع النطاق عالي السرعة وزمن الوصول المنخفض للمجتمعات غير المخدومة والمحرومة في جميع أنحاء العالم."



ونص طلب الشركة إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لإطلاق أكثر من 3.000 قمر صناعي في مدار أرضي منخفض إلى الفضاء للمساعدة في المشروع، وستدور الأقمار الصناعية على ارتفاع يتراوح بين 589 كيلومترًا إلى 629 كيلومترًا (366 إلى 391 ميلًا) فوق الأرض.



مجموعة ROK الهندية
وستطلق مجموعة ROK شبكة Wi-Fi على مستوى المدينة عبر 25 مدينة هندية، وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع جهود الحكومة الهندية لتوفير الوصول إلى الإنترنت لكل مدينة هندية.



ستوفر شبكة Wi-Fi الواسعة إمكانية الوصول إلى الإنترنت عبر أجزاء كبيرة من الهند وسيتم تشغيلها بالتعاون مع BSNL، وتم تأسيسها لغرض واحد، وهو جلب الإنترنت عالي السرعة إلى الهند.



فيس بوك
يعمل موقع فيسبوك على خطط لمشروع "سيمبا"، الذي سمي على اسم شخصية الأسد الملك، وهو كابل تحت الماء سيدور حول القارة مع هبوط على سواحل متعددة.




تجري شركة فيسبوك محادثات لتطوير كابل بيانات تحت الماء من شأنه أن يحيط بالقارة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطط، وهو جهد يهدف إلى خفض تكاليف النطاق الترددي وتسهيل قيام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بتسجيل المزيد من المستخدمين.



شركة Google
كما أن خطط شركة Google للكابلات تحت الماء أبعد من ذلك بكثير، حيث أكدت خطط إنشاء كابل يربط بين البرتغال وجنوب أفريقيا.



وسيكون لكابل Google، المسمى Equiano، قدرة مضاعفة 20 مرة على أحدث المشاريع التي تم وضعها في المنطقة، وسيتفرع لأول مرة في نيجيريا، أكبر سوق للإنترنت في أفريقيا.
















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