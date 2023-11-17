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العثور على جثة جندية أسيرة في غزة

11/17/2023 4:21:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة عثوره في غزة على جثة الجندية نوعاه مارسيانو البالغة 19 عاما التي كانت أسيرة لدى حماس وسبق وأعلن مقتلها الثلاثاء.
وقال الجيش في بيان "انتشلت جثة الجندية نوعاه مارسيانو (..) من قبل قوات الجيش الإسرائيلي من مبنى محاذ لمستشفى الشفاء في قطاع غزة ونقلت إلى الأراضي الإسرائيلية".
وكانت حركة حماس نشرت الاثنين صورة لمارسيانو تظهرها ميتة مشددة على أنها قتلت في قصف إسرائيلي.

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