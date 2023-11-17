العثور على جثة جندية أسيرة في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة عثوره في غزة على جثة الجندية نوعاه مارسيانو البالغة 19 عاما التي كانت أسيرة لدى حماس وسبق وأعلن مقتلها الثلاثاء.
وقال الجيش في بيان "انتشلت جثة الجندية نوعاه مارسيانو (..) من قبل قوات الجيش الإسرائيلي من مبنى محاذ لمستشفى الشفاء في قطاع غزة ونقلت إلى الأراضي الإسرائيلية".
وكانت حركة حماس نشرت الاثنين صورة لمارسيانو تظهرها ميتة مشددة على أنها قتلت في قصف إسرائيلي.
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