استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض النفط الخام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، على انخفاض بسيط بعد ارتفاعها أكثر من 1000 نقطة يومي الثلاثاء والأربعاء.
واستقر مؤشر داو جونز الصناعي، الخميس، عند 34945 نقطة بانخفاضه 45 نقطة، فيما ارتفع مؤشر”نازداك”، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 9 نقاط ليصل الى 14113 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فارتفع أيضاً 5 نقاط ليصل إلى 4508 نقاط، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نحو 27 نقطة ليصل الى 1773 نقطة.
إلى ذلك، انخفض سعر النفط الأميركي الخام (وست تكساس) 4 دولارات ليصل الى 72 دولارا للبرميل الواحد.
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