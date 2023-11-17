BRITA SE تعمل على تحسين عملية سلسلة التوريد الخاصة بها مع Kinaxis

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--اختارت BRITA SE، وهي شركة ألمانية لتنقية المياه، شركة Kinaxis® Inc. (المدرجة في بورصة تورنتو (TSX) تحت اسم: KXS)، وهي المنصة الرائدة لإدارة سلسلة التوريد، لجلب التخطيط المتزامن إلى سلسلة التوريد الخاصة بها. تأسست شركة BRITA SE في عام 1966، واخترعت وعاء تصفية المياه المنزلية وتقوم الآن بتطوير وإنتاج وتوزيع مجموعة واسعة من منتجات المياه للاستخدامات الخاصة والتجارية. في الآونة الأخيرة، شهدت الشركة نموًا كبيرًا، مما زاد من الضغط على تخطيط الطلب وعملياته. مع Kinaxis، ستحقق BRITA SE شفافية شاملة في سلسلة التوريد بأكملها وقدرات محسنة لتخطيط الطلب للتكيف والاستجابة لأي تغييرات في الطلب، بشكل أسرع وبدقة أكبر.
قال Oliver Schilling ، مدير إدارة سلسلة التوريد في BRITA SE : "استمرت BRITA في النمو، سواء في عدد قطاعات الأعمال لدينا أو في نطاقنا الجغرافي، لذلك فإن القدرة على فهم كيف يمكن أن يؤثر الاضطراب في منطقة واحدة على كامل سلسلة التوريد الخاصة بنا على الفور أمر لا يقدر بثمن". "نحن ملتزمون بأعلى معايير خدمة العملاء كما نهتم بأعمالنا المتنامية، بمساعدة كل من Kinaxis و4flow".
مع RapidResponse ® ستكون BRITA SE قادرة على تشغيل سيناريوهات متعددة في وقت واحد، مما يمنح مخططيها المرونة للرد على التغيرات في الطلب وتقلبات السوق. سيسمح وجود هذه الرؤى لشركة BRITA باتخاذ أذكى القرارات لسلسلة التوريد الخاصة بها بشكل أسرع.
"سلاسل التوريد، في جوهرها، موجودة لخدمة الإنسانية. قالت Claire Rychlewski ، نائبة الرئيس التنفيذي للمبيعات الميدانية العالمية في Kinaxis : "توفر BRITA للناس في جميع أنحاء العالم منتجات الترشيح التي تزود عملاءها بالمياه المرشحة، مما يقلل من الحاجة إلى زجاجات المياه البلاستيكية". " نحن متحمسون لمساعدة BRITA على تحويل سلسلة التوريد الخاصة بها وإيجاد المرونة، ومساعدتها على خدمة الإنسانية بشكل أفضل."
لتنفيذ الاستجابة السريعة، ستعمل BRITA SE مع 4flow، وهي شركة عالمية رائدة في خدمات تحسين سلسلة التوريد وشريك Kinaxis لدعم رقمنة سلسلة التوريد.
قال الدكتور Marc Schleyer ، الشريك في 4flow ورئيس الممارسة الرقمية: "من خلال فهمنا العميق لسلاسل التوريد العالمية والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات المرتبطة بها، نحن قادرون على دعم العملاء بالشراكة مع Kinaxis ، وتسريع عملية صنع القرار وكسر الحواجز بين الإدارات". "نحن متحمسون لمساعدة بريتا في التنفيذ الناجح وضمان التحول المستدام لعمليات سلسلة التوريد".
حول Kinaxis
يتطلب التقلب اليومي وعدم اليقين اتخاذ إجراءات سريعة. توفر Kinaxis ® المرونة لاتخاذ قرارات سريعة وواثقة عبر تخطيط الأعمال المتكامل وسلسلة التوريد الرقمية. يمكن للناس التخطيط بشكل أفضل والعيش بشكل أفضل وتغيير العالم. نجمع بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي والتخطيط المتزامن لمساعدة الشركات على التخطيط لأي مستقبل ومراقبة المخاطر والفرص والاستجابة بوتيرة التغيير. مدعومة بمنصة سحابية قابلة للتوسعة، تقدم Kinaxis تطبيقات أثبتت جدواها عمليًا حتى يتمكن الجميع من المعرفة بصورة عاجلة والتصرف بشكل أسرع وإزالة العقبات. لمزيد من أخبار Kinaxis، تفضل بزيارة Kinaxis أو تابعنا على LinkedIn أو Twitter .
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