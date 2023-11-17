BRITA SE تعمل على تحسين عملية سلسلة التوريد الخاصة بها مع Kinaxis

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--اختارت BRITA SE، وهي شركة ألمانية لتنقية المياه، شركة Kinaxis® Inc. (المدرجة في بورصة تورنتو (TSX) تحت اسم: KXS)، وهي المنصة الرائدة لإدارة سلسلة التوريد، لجلب التخطيط المتزامن إلى سلسلة التوريد الخاصة بها. تأسست شركة BRITA SE في عام 1966، واخترعت وعاء تصفية المياه المنزلية وتقوم الآن بتطوير وإنتاج وتوزيع مجموعة واسعة من منتجات المياه للاستخدامات الخاصة والتجارية. في الآونة الأخيرة، شهدت الشركة نموًا كبيرًا، مما زاد من الضغط على تخطيط الطلب وعملياته. مع Kinaxis، ستحقق BRITA SE شفافية شاملة في سلسلة التوريد بأكملها وقدرات محسنة لتخطيط الطلب للتكيف والاستجابة لأي تغييرات في الطلب، بشكل أسرع وبدقة أكبر.

قال Oliver Schilling ، مدير إدارة سلسلة التوريد في BRITA SE : "استمرت BRITA في النمو، سواء في عدد قطاعات الأعمال لدينا أو في نطاقنا الجغرافي، لذلك فإن القدرة على فهم كيف يمكن أن يؤثر الاضطراب في منطقة واحدة على كامل سلسلة التوريد الخاصة بنا على الفور أمر لا يقدر بثمن". "نحن ملتزمون بأعلى معايير خدمة العملاء كما نهتم بأعمالنا المتنامية، بمساعدة كل من Kinaxis و4flow".

مع RapidResponse ® ستكون BRITA SE قادرة على تشغيل سيناريوهات متعددة في وقت واحد، مما يمنح مخططيها المرونة للرد على التغيرات في الطلب وتقلبات السوق. سيسمح وجود هذه الرؤى لشركة BRITA باتخاذ أذكى القرارات لسلسلة التوريد الخاصة بها بشكل أسرع.

"سلاسل التوريد، في جوهرها، موجودة لخدمة الإنسانية. قالت Claire Rychlewski ، نائبة الرئيس التنفيذي للمبيعات الميدانية العالمية في Kinaxis : "توفر BRITA للناس في جميع أنحاء العالم منتجات الترشيح التي تزود عملاءها بالمياه المرشحة، مما يقلل من الحاجة إلى زجاجات المياه البلاستيكية". " نحن متحمسون لمساعدة BRITA على تحويل سلسلة التوريد الخاصة بها وإيجاد المرونة، ومساعدتها على خدمة الإنسانية بشكل أفضل."

لتنفيذ الاستجابة السريعة، ستعمل BRITA SE مع 4flow، وهي شركة عالمية رائدة في خدمات تحسين سلسلة التوريد وشريك Kinaxis لدعم رقمنة سلسلة التوريد.

قال الدكتور Marc Schleyer ، الشريك في 4flow ورئيس الممارسة الرقمية: "من خلال فهمنا العميق لسلاسل التوريد العالمية والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات المرتبطة بها، نحن قادرون على دعم العملاء بالشراكة مع Kinaxis ، وتسريع عملية صنع القرار وكسر الحواجز بين الإدارات". "نحن متحمسون لمساعدة بريتا في التنفيذ الناجح وضمان التحول المستدام لعمليات سلسلة التوريد".

حول Kinaxis

يتطلب التقلب اليومي وعدم اليقين اتخاذ إجراءات سريعة. توفر Kinaxis ® المرونة لاتخاذ قرارات سريعة وواثقة عبر تخطيط الأعمال المتكامل وسلسلة التوريد الرقمية. يمكن للناس التخطيط بشكل أفضل والعيش بشكل أفضل وتغيير العالم. نجمع بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي والتخطيط المتزامن لمساعدة الشركات على التخطيط لأي مستقبل ومراقبة المخاطر والفرص والاستجابة بوتيرة التغيير. مدعومة بمنصة سحابية قابلة للتوسعة، تقدم Kinaxis تطبيقات أثبتت جدواها عمليًا حتى يتمكن الجميع من المعرفة بصورة عاجلة والتصرف بشكل أسرع وإزالة العقبات. لمزيد من أخبار Kinaxis، تفضل بزيارة Kinaxis أو تابعنا على LinkedIn أو Twitter .

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