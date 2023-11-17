اختيار Evidation من قِبل Our Future Health كمنصة مشاركة في أكبر برنامج للبحوث الصحية في المملكة المتحدة

MENAFN - AETOSWire) )‏BUSINESS WIRE )‏‏--أعلنت شركة Evidation ، الشركة التي تبتكر طرقًا جديدة لقياس الصحة وتحسينها في الحياة اليومية اليوم عن شراكة تاريخية مع Our Future Health ، وهي مبادرة وطنية للبحوث الصحية والتعاون بين هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) في المملكة المتحدة، ووكالات الصحة العامة، والمنظمات غير الربحية، وشركات علوم الحياة الرائدة. ستنشر Our Future Health منصة Evidation لمشاركة وقياس الصحة الرقمية للمؤسسات لإجراء برنامج بحثي طولي متعدد السنوات لما يصل إلى خمسة ملايين مشارك في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

قالت Christine Lemke، المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة Evidation: "أن شركتي Evidation وOur Future Health تعتقدان أن الفهم العميق للتجارب الصحية اليومية للأفراد يمكن أن يسرع الاكتشافات التي من شأنها تغيير الخدمات الصحية". "سنعمل معًا، بمشاركة ملايين المتطوعين في جميع أنحاء المملكة المتحدة، على تمكين الأبحاث التي يمكن أن تقدم طرقًا أكثر شمولاً وفعالية للوقاية من الأمراض واكتشافها وعلاجها".

قال الدكتور راغب علي أوبي، الرئيس التنفيذي لـ Our Future Health: "تهدف Our Future Health إلى أن تكون موردًا رائدًا عالميًا للبحوث الصحية". "تتمتع Evidation بخبرة واسعة في قياس وتوصيف الصحة في الحياة اليومية وإشراك الناس على نطاق واسع. هذا، جنبًا إلى جنب مع خبرتهم في نشر برامج البحث والمشاركة الكبيرة والتزامهم المشترك بأعلى معايير حماية البيانات وخصوصية المستخدم، يجعلهم الشريك المثالي لـ Our Future Health".

تجمع Our Future Health ما يصل إلى خمسة ملايين شخص لتطوير طرق جديدة للوقاية من الأمراض واكتشافها وعلاجها. ولتحقيق ذلك، ستقوم Our Future Health بتوظيف مجموعة متنوعة وشاملة من الأشخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة الذين وافقوا على المشاركة. يمثل سكان البرنامج ما يقرب من 10% من سكان المملكة المتحدة البالغين الذين يزيد عددهم عن 53 مليون شخص. ستعزز تقنية Evidation التجربة الرقمية، بما في ذلك التطبيق الذي يواجه المشاركين والبنية التحتية التكنولوجية، مما يجعل هذه المبادرة البحثية الضخمة ممكنة. سيتم تطوير هذه التجربة الرقمية الجديدة في الأشهر المقبلة.

منصة Evidation هي طبقة التكنولوجيا التي تدعم برامج البحث والمشاركة الصحية لبعض منظمات الرعاية الصحية الرائدة في العالم. تتيح Evidation تسخير بيانات العالم الحقيقي، بما في ذلك البيانات القابلة للارتداء وبيانات المسح، لفهم التجارب الصحية بعمق بسرعة وبشكل طولي، في مجموعات كبيرة من السكان. تساعد منصة Evidation للقياس والمشاركة، التي تم تحسينها على مدى عقد من الزمان، في التقاط البيانات الصحية من خارج العيادة ومكافأة المشاركين على اتخاذ إجراءات صحية.

حول Evidation

تخلق Evidation طرقًا جديدة لقياس الصحة وتحسينها في الحياة اليومية، مما يجعل الرعاية الصحية الاستباقية والشخصية والمتمحورة حول الإنسان أمرًا ممكنًا. من خلال التواصل المباشر مع ملايين الأفراد، تسخر Evidation بيانات العالم الحقيقي لفهم التجارب الصحية بعمق، بسرعة وعلى نطاق واسع. تستخدم منصة القياس والمشاركة الصحية الرقمية التي تركز على الخصوصية في Evidation علم البيانات والتعلم الآلي لترجمة هذه الرؤى اليومية إلى إرشادات وعلاجات وأدوات صحية عالية التأثير. تأسست Evidation في عام 2012، ويقع مقرها الرئيسي في كاليفورنيا مع موظفين يعملون في جميع أنحاء العالم. اعرف المزيد على .

حول Our Future Health

Our Future Health هي عبارة عن تعاون بين القطاعين العام والخاص والجمعيات الخيرية. وتهدف إلى أن تكون أكبر برنامج للبحوث الصحية في المملكة المتحدة، حيث تجمع الناس معًا لتطوير طرق جديدة للوقاية من الأمراض واكتشافها وعلاجها.

تلتزم Our Future Health بأعلى المعايير والسياسات والعمليات التي تحمي سرية المشاركين، مع تعظيم الفرصة لمساعدة الباحثين على معالجة الأمراض الخطيرة. يتم حجب بيانات المشاركين والاحتفاظ بها بشكل آمن في بيئات البحث الموثوقة التي تلبي معايير الأمان الصارمة. هناك عملية وصول قوية وشفافة لضمان الوصول البحثي المناسب إلى بيانات وعينات Our Future Health للباحثين المسجلين. يلتزم جميع الباحثين بنفس المعايير.

Our Future Health هي عضو في تحالف أبحاث البيانات الصحية في المملكة المتحدة، وهو تحالف مستقل من منظمات الرعاية الصحية والبحوث الرائدة التي تضع أفضل الممارسات للاستخدام الأخلاقي للبيانات الصحية في المملكة المتحدة لإجراء البحث على نطاق واسع.

إن Our Future Health هي شركة محدودة بالضمان مسجلة في إنجلترا وويلز (رقم 12212468) وهي مؤسسة خيرية مسجلة لدى اللجنة الخيرية لإنجلترا وويلز (رقم 1189681) وOSCR، المنظمة الخيرية الأسكتلندية (رقم SC050917).

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