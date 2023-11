اختيار Evidation من قِبل Our Future Health كمنصة مشاركة في أكبر برنامج للبحوث الصحية في المملكة المتحدة

MENAFN - AETOSWire) )‏BUSINESS WIRE )‏‏--أعلنت شركة Evidation ، الشركة التي تبتكر طرقًا جديدة لقياس الصحة وتحسينها في الحياة اليومية اليوم عن شراكة تاريخية مع Our Future Health ، وهي مبادرة وطنية للبحوث الصحية والتعاون بين هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) في المملكة المتحدة، ووكالات الصحة العامة، والمنظمات غير الربحية، وشركات علوم الحياة الرائدة. ستنشر Our Future Health منصة Evidation لمشاركة وقياس الصحة الرقمية للمؤسسات لإجراء برنامج بحثي طولي متعدد السنوات لما يصل إلى خمسة ملايين مشارك في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

قالت Christine Lemke، المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة Evidation: "أن شركتي Evidation وOur Future Health تعتقدان أن الفهم العميق للتجارب الصحية اليومية للأفراد يمكن أن يسرع الاكتشافات التي من شأنها تغيير الخدمات الصحية". "سنعمل معًا، بمشاركة ملايين المتطوعين في جميع أنحاء المملكة المتحدة، على تمكين الأبحاث التي يمكن أن تقدم طرقًا أكثر شمولاً وفعالية للوقاية من الأمراض واكتشافها وعلاجها".

قال الدكتور راغب علي أوبي، الرئيس التنفيذي لـ Our Future Health: "تهدف Our Future Health إلى أن تكون موردًا رائدًا عالميًا للبحوث الصحية". "تتمتع Evidation بخبرة واسعة في قياس وتوصيف الصحة في الحياة اليومية وإشراك الناس على نطاق واسع. هذا، جنبًا إلى جنب مع خبرتهم في نشر برامج البحث والمشاركة الكبيرة والتزامهم المشترك بأعلى معايير حماية البيانات وخصوصية المستخدم، يجعلهم الشريك المثالي لـ Our Future Health".

تجمع Our Future Health ما يصل إلى خمسة ملايين شخص لتطوير طرق جديدة للوقاية من الأمراض واكتشافها وعلاجها. ولتحقيق ذلك، ستقوم Our Future Health بتوظيف مجموعة متنوعة وشاملة من الأشخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة الذين وافقوا على المشاركة. يمثل سكان البرنامج ما يقرب من 10% من سكان المملكة المتحدة البالغين الذين يزيد عددهم عن 53 مليون شخص. ستعزز تقنية Evidation التجربة الرقمية، بما في ذلك التطبيق الذي يواجه المشاركين والبنية التحتية التكنولوجية، مما يجعل هذه المبادرة البحثية الضخمة ممكنة. سيتم تطوير هذه التجربة الرقمية الجديدة في الأشهر المقبلة.

منصة Evidation هي طبقة التكنولوجيا التي تدعم برامج البحث والمشاركة الصحية لبعض منظمات الرعاية الصحية الرائدة في العالم. تتيح Evidation تسخير بيانات العالم الحقيقي، بما في ذلك البيانات القابلة للارتداء وبيانات المسح، لفهم التجارب الصحية بعمق بسرعة وبشكل طولي، في مجموعات كبيرة من السكان. تساعد منصة Evidation للقياس والمشاركة، التي تم تحسينها على مدى عقد من الزمان، في التقاط البيانات الصحية من خارج العيادة ومكافأة المشاركين على اتخاذ إجراءات صحية.

حول Evidation

تخلق Evidation طرقًا جديدة لقياس الصحة وتحسينها في الحياة اليومية، مما يجعل الرعاية الصحية الاستباقية والشخصية والمتمحورة حول الإنسان أمرًا ممكنًا. من خلال التواصل المباشر مع ملايين الأفراد، تسخر Evidation بيانات العالم الحقيقي لفهم التجارب الصحية بعمق، بسرعة وعلى نطاق واسع. تستخدم منصة القياس والمشاركة الصحية الرقمية التي تركز على الخصوصية في Evidation علم البيانات والتعلم الآلي لترجمة هذه الرؤى اليومية إلى إرشادات وعلاجات وأدوات صحية عالية التأثير. تأسست Evidation في عام 2012، ويقع مقرها الرئيسي في كاليفورنيا مع موظفين يعملون في جميع أنحاء العالم. اعرف المزيد على .

حول Our Future Health

Our Future Health هي عبارة عن تعاون بين القطاعين العام والخاص والجمعيات الخيرية. وتهدف إلى أن تكون أكبر برنامج للبحوث الصحية في المملكة المتحدة، حيث تجمع الناس معًا لتطوير طرق جديدة للوقاية من الأمراض واكتشافها وعلاجها.

تلتزم Our Future Health بأعلى المعايير والسياسات والعمليات التي تحمي سرية المشاركين، مع تعظيم الفرصة لمساعدة الباحثين على معالجة الأمراض الخطيرة. يتم حجب بيانات المشاركين والاحتفاظ بها بشكل آمن في بيئات البحث الموثوقة التي تلبي معايير الأمان الصارمة. هناك عملية وصول قوية وشفافة لضمان الوصول البحثي المناسب إلى بيانات وعينات Our Future Health للباحثين المسجلين. يلتزم جميع الباحثين بنفس المعايير.

Our Future Health هي عضو في تحالف أبحاث البيانات الصحية في المملكة المتحدة، وهو تحالف مستقل من منظمات الرعاية الصحية والبحوث الرائدة التي تضع أفضل الممارسات للاستخدام الأخلاقي للبيانات الصحية في المملكة المتحدة لإجراء البحث على نطاق واسع.

إن Our Future Health هي شركة محدودة بالضمان مسجلة في إنجلترا وويلز (رقم 12212468) وهي مؤسسة خيرية مسجلة لدى اللجنة الخيرية لإنجلترا وويلز (رقم 1189681) وOSCR، المنظمة الخيرية الأسكتلندية (رقم SC050917).

