Lenovo Group: نتائج الربع الثاني 2023/24

(MENAFN- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Lenovo Group Limited (رقمها في بورصة هونج كونج: 992) (رمز إيصال الإيداع الأمريكي: LNVGY)، والشركات التابعة لها ("المجموعة") نتائج الربع الثاني الوارد فيها حجم إيرادات المجموعة البالغ قيمتها 14,4 مليار دولار أمريكي وصافي الدخل البالغ قيمته 273 مليون دولار أمريكي على أساس معايير التقارير المالية غير المعمول بها في هونج كونج (HKFRS)[1]، على حين تحسن هامش الربح الإجمالي على أساس سنوي فبلغت نسبته 17,5%، وهو رقم قياسي بالنسبة للربع الثاني. وقد واصلت محركات النمو المتنوعة للمجموعة تقديم أداء قوي، إذ شكلت إيرادات الأعمال غير المعتمدة على الكمبيوتر 40% من إيرادات المجموعة، بزيادة قدرها ثلاث نقاط على أساس سنوي.
تشهد المجموعة مؤشرات تعافٍ واضحة في قطاع التكنولوجيا، مع الإشارة إلى الدور المهم الذي لعبه التنفيذ الفعال لإستراتيجيتها والتميز التشغيلي والاستثمار المستمر على صعيد الابتكار في التحسينات التي طرأت على الأداء على أساس ربع سنوي. واستشرافًا للمستقبل، ستبذل شركة Lenovo قصارى جهدها لاقتناص الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، فهي تتبوأ مكانة فريدة تؤهلها للنجاح نظرًا لنموذج الذكاء الاصطناعي المختلط ومحفظة الخدمات من الجيب إلى السحابة والنظام البيئي القوي والشراكات والمجموعة المتنامية من تقنيات وقدرات الذكاء الاصطناعي. كما أن استثمارها المتواصل في مجال الابتكار وفي الذكاء الاصطناعي خاصةً، سيعزز قدرتها على تحقيق النمو الهائل، مستفيدةً في هذا الصدد من تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودفع عجلة النمو المستدام وزيادة الربح الناتج من الأعمال، ناهيك عن ثقة المجموعة بقدرتها على استئناف النمو على أساس سنوي في القريب العاجل.
أبرز المؤشرات المالية:
|
|
الربع الثاني من السنة المالية 23/24
القيمة بالمليون دولار أمريكي
|
الربع الثاني من السنة المالية 22/23
القيمة بالمليون دولار أمريكي
|
التغيير
|
إيرادات المجموعة
|
14,410
|
17,090
|
(16%)
|
الدخل قبل حسم الضرائب
|
358
|
710
|
(50%)
|
صافي الدخل (الربح العائد إلى حاملي الأسهم)
|
249
|
541
|
(54%)
|
صافي الدخل (الربح العائد إلى حاملي الأسهم – HKFRS غير المعمول بها) [1]
|
273
|
591
|
(54%)
|
|
|
|
|
الأرباح الأساسية للسهم الواحد (القيمة بالسنت الأمريكي)
|
2.09
|
4.54
|
(2.45)
أعلن مجلس إدارة Lenovo عن توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 8.0 سنتات هونج كونج للسهم الواحد.
تصريح الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، Yuanqing Yang :
"شهدنا مؤشرات تعافٍ واضحة في قطاع التكنولوجيا في الربع الأخير على الرغم من التحديات الكلية التي واجهناها، وبفضل إستراتيجية التنفيذ القوية والتميز التشغيلي والاستثمار المستمر في مجال الابتكار، تمكنّا من إجراء تحسينات متتالية في الأداء على أساس ربع سنوي، وهذا مؤشر تعافٍ مشجع. وفي ظل التفعيل المستمر لإستراتيجية التحول الذكي ومع تعزيز نظام الذكاء الاصطناعي البيئي والشراكات التي نعقدها، سنتمكن من الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المتكاملة من الجيب إلى السحابة بغية تمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلطة لكل مؤسسة وكل فرد، ما يؤدي في النهاية إلى دفع عجلة النمو المستدام لأعمالنا."
تسريع وتيرة تفعيل الذكاء الاصطناعي
ليس الذكاء الاصطناعي بجديد على شركة Lenovo، إذ إنه لعب دورًا محوريًا في إستراتيجيتها للتحول الرقمي والذكي، والشركة قد حددت رؤيتها المتعلقة بمبدأ "الذكاء الاصطناعي للجميع" في حدث الابتكار السنوي Tech World في أكتوبر، مع التركيز بشكل خاص على نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها حيث تتناغم نماذج الأساس العامة والخاصة والشخصية من أجل تمكين الذكاء الاصطناعي للجميع في ظل احترام الأمن والخصوصية. إضافةً إلى ذلك، تضمنت رؤية الشركة مجموعة ثرية من الأجهزة الذكية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن البنية التحتية والحلول والخدمات المجهزة للذكاء الاصطناعي والمحسنة به. هذا، وتتبوأ الشركة مكانة فريدة تؤهلها لتحقيق نمو هائل في مجال الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على محفظة الخدمات من الجيب إلى السحابة والنظام البيئي القوي والشراكات البناءة (بما في ذلك، تعزيز شراكة الشركة مع NVIDIA )، ومحفظتها المتنامية من تقنيات وقدرات الذكاء الاصطناعي.
اعتلى القادة من شركاء Lenovo العالميين خشبة المسرح لينضموا إلى رئيس الشركة ومديرها التنفيذي، Yuanqing Yang في Tech World، ومن بينهم مؤسس NVIDIA ورئيسها ومديرها التنفيذي، Jensen Huang ورئيس شركة AMD ومديرها التنفيذي، الدكتورة Lisa Su ورئيس شركة Formula 1® ومديرها التنفيذي، Stefano Domenicali. كما انضم رئيس شركة Microsoft ومديرها التنفيذي، Satya Nadella ومدير شركة Qualcomm التنفيذي ورئيسها، Cristiano Amon ومدير شركة Intel التنفيذي، Pat Gelsinger إلى Tech World عبر رابط فيديو.
كما أعلنا في الربع الأخير ، تلتزم شركة Lenovo بضخ استثمارات إضافية بقيمة مليار دولار أمريكي لتحفيز الابتكارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي لن يضمن قدرتها على تحقيق رؤيتها المتمثلة في مبدأ "الذكاء الاصطناعي للجميع" فحسب، بل يمكّنها أيضًا من دفع عجلة النمو المستدام للأعمال كافة.
Solutions and Services Group (SSG) : الإيرادات القياسية والربح التشغيلي وحلول وخدمات الذكاء الاصطناعي المتراكمة
الأداء في الربع الثاني من السنة المالية 23/24:
حطمت SSG الأرقام القياسية في الربع الثاني على صعيد الإيرادات والأرباح، إذ بلغت إيراداتها 1.9 مليار دولار أمريكي بهامش تشغيلي قدره 20%. لعبت خدمات وبرمجيات الدعم دور محرك الربح الأساسي لمجموعة SSG. توسعت الخدمات المدارة وخدمات المشروعات والحلول توسعًا كبيرًا في الربع الثاني، مشكلةً الآن ما يصل إلى 56% من إيرادات SSG، بزيادة قدرها ثلاث نقاط على أساس سنوي.
الفرص المتاحة والنمو المستدام:
ثمة زخم قوي يحيط بعروض SSG الرائدة، بما في ذلك حلول أماكن العمل الرقمية والسحابة المختلطة وحلول وخدمات الاستدامة. جعلت SSG الهدف الرئيسي من عروضها الرائدة هو دعم صناعات رأسية معينة بحلول وخدمات ذكية، فنجم عن ذلك كسب صفقات مذهلة من العملاء في أسواق متعددة. تعمل أيضًا ممارسة الخدمات المهنية المختلطة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Lenovo على تمكين المؤسسات من استخدام البنية التحتية المختلطة والذكاء الاصطناعي لإحداث تحول جذري في أعمالها.
Infrastructure Solutions Group (ISG) : مواجهة تحديات السوق وبناء بنية تحتية مختلطة مدعومة بالذكاء الاصطناعي
الأداء في الربع الثاني من السنة المالية 23/24:
انخفضت إيرادات ISG على أساس سنوي إلى ملياري دولار أمريكي، وهو تأثير حتمي للتحديات الأكبر في مجال الاقتصاد الكلي والتباطؤ الاقتصادي وهجرة المنصات. قدمت ISG أداءً قويًا على صعيد التخزين والبرمجيات والخدمات وعززت الحوسبة العالية الأداء وتطور Edge. حققت أعمال التخزين رقمًا قياسيًا في الإيرادات، مما جعل Lenovo ثالث أكبر موفر لحلول التخزين في العالم.
الفرص المتاحة والنمو المستدام:
في ظل التطور الهائل الذي يشهده الذكاء الاصطناعي، فلسوف يسهم في تعزيز النمو المستقبلي وتنويع سوق البنية التحتية العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تلعب Lenovo دورًا محوريًا لما تتمتع به من محفظة ثرية من منتجات وحلول البنية التحتية. ستواصل ISG تقوية القدرة التنافسية لمحفظتها والتميز التشغيلي، علاوةً على ثقتها بقدرتها على استئناف النمو وزيادة الربح في أقرب وقت ممكن.
Intelligent Devices Group (IDG) : ترسيخ الريادة في السوق واغتنام فرص الأجهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي
الأداء في الربع الثاني من السنة المالية 23/24:
حافظت IDG على مكانتها العالمية رقم 1 في الربع الثاني من حيث شحنات أجهزة الكمبيوتر وعمليات التنشيط، رغم التحديات التي تفرضها السوق. انخفضت الإيرادات على أساس سنوي إلى 11.5 مليار دولار أمريكي، ولكن تم الحفاظ على مرونة الربح بهامش تشغيل رائد في الصناعة قيمته 7.4%. حققت أعمال الهواتف الذكية نموًا مضاعفًا متميزًا في شحنات السوق على أساس سنوي، على الرغم من ثبات السوق. عززت الشركة قدرتها التنافسية الشاملة للمنتجات وحسنت محفظتها بإضافة مزيج أعلى من المنتجات المتميزة، مع مزيج قياسي عالٍ من المنتجات المتميزة المدعومة بمبيعات razr.
الفرص المتاحة والنمو المستدام:
استشرافًا للمستقبل، ستستفيد IDG استفادة كاملة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع وتيرة إطلاق الجيل القادم من أجهزة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إطلاق جهاز كمبيوتر مدعوم بالذكاء الاصطناعي في العام المقبل. ستواصل Lenovo الاستثمار في مجال الابتكار التكنولوجي لتحقيق النمو والقدرة التنافسية الطويلة الأجل.
أبرز الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة
لقد نالت شركة Lenovo الكثير من التقدير لما حققته من إنجازات على صعيد الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة في الربع الأخير، بما في ذلك:
إدراجها ضمن مؤشر Hang Seng لاستدامة الشركات لعام 2023، نظرًا لما حققته من نتيجة قوية على صعيد الإنجازات البيئية والاجتماعية في صناعة تكنولوجيا المعلومات. حصدت المجموعة أيضًا لقب "البطل" في مصفوفة Canalys لقيادة الأنظمة البيئية للاستدامة العالمية. حصدت المجموعة لقب بطل المناخ وفقًا لأداة التقييم البيئي للمنتجات الإلكترونية (EPEAT) ، حيث سُجل أكثر من 400 منتج ضمن أول قائمة منتجات وفقًا لمعايير EPEAT Climate+. ويجدر ذكر أن EPEAT هي العلامة البيئية العالمية المتميزة للمنتجات الإلكترونية والتقنية. انضمت Lenovo في شهر سبتمبر إلى مبادرة UN Global Compact Forward Faster بغية تعزيز القطاع الخاص بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، وذلك من أجل الوفاء بجدول أعمال 2030.
[1] تم تعديل مقياس معايير التقارير المالية غير المعمول بها في هونج كونج عن طريق استبعاد صافي تغييرات القيمة العادلة في الأصول المالية بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة وإهلاك الأصول غير الملموسة الناتجة من عمليات الدمج والاستحواذ والرسوم ذات الصلة بها وتأثيرات ضريبة الدخل ذات الصلة إن وجدت.
نبذة عن Lenovo
تعد Lenovo قوة تكنولوجية عالمية تبلغ عائداتها 62 مليار دولار أمريكي، وفضلاً عن ذلك فقد احتلت الرتبة رقم 217 ضمن Fortune Global 500، وتضم بين جنباتها 77000 موظف على مستوى العالم مقدمةً خدمات لملايين العملاء يوميًا في 180 سوقًا. إضافةً إلى ذلك، تتبنى الشركة رؤية جريئة تقتضي تقديم تكنولوجيا أكثر ذكاءً للجميع، فعمدت إلى الاستفادة من نجاحها الساحق باعتبارها أكبر شركة كمبيوتر في العالم ووسعت نطاق أعمالها ودعمت تقدم تقنيات "تكنولوجيا المعلومات الجديدة" (العميل والأفضلية والسحابة والشبكة والذكاء)، بما في ذلك الخوادم ووحدات التخزين والأجهزة المحمولة والبرامج والحلول والخدمات. وبالتالي، سيسهم هذا التحول جنبًا إلى جنب مع ابتكارات الشركة الثورية في بناء مستقبل أكثر إشراقًا ونجاحًا وذكاءً للجميع في كل مكان، ثم إنها مدرجة في بورصة هونج كونج تحت اسم Lenovo Group Limited (رقمها في بورصة هونج كونج: 992) (رمز إيصال الإيداع الأمريكي: LNVGY). للتعرف على المزيد، تفضل بزيارة ، واقرأ أحدث الأخبار على StoryHub .
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LENOVO GROUP
الملخص المالي
للربع المنتهي في 30 من سبتمبر 2023
(القيمة بالمليون دولار أمريكي، باستثناء بيانات السهم الواحد)
|
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|
|
|
|
الربع الثاني 23/24
|
الربع الثاني 22/23
|
التغيير على أساس سنوي
|
الإيرادات
|
|
14,410
|
17,090
|
(16)%
|
إجمالي الربح
|
|
2,522
|
2,877
|
(12)%
|
هامش إجمالي الربح
|
|
17.5%
|
16.8%
|
0.7 نقطة
|
نفقات التشغيل
|
|
(2,008)
|
(2,026)
|
(1)%
|
نفقات البحث والتطوير
|
|
(498)
|
(556)
|
(10)%
|
(مدرجة ضمن نفقات التشغيل)
|
|
|
|
|
نسبة النفقات إلى الإيرادات
|
|
13.9%
|
11.9%
|
2.0 نقطة
|
الربح التشغيلي
|
|
514
|
851
|
(40)%
|
صافي الدخل/ (النفقات) الأخرى غير التشغيلية
|
|
(156)
|
(141)
|
11%
|
الدخل قبل حسم الضرائب
|
|
358
|
710
|
(50)%
|
الضرائب
|
|
(69)
|
(156)
|
(56)%
|
ربح الفترة
|
|
289
|
554
|
(48)%
|
الفوائد غير المسيطرة
|
|
(40)
|
(13)
|
215%
|
الربح العائد إلى حاملي الأسهم
|
|
249
|
541
|
(54)%
|
الربح العائد إلى حاملي الأسهم - HKFRS غير المعمول بها [1]
|
|
273
|
591
|
(54)%
|
ربح السهم الواحد (القيمة بالسنت الأمريكي)
|
|
|
|
|
الأساسي
|
|
2.09
|
4.54
|
(2.45)
|
المخفف
|
|
1.99
|
4.23
|
(2.24)
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