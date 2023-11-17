Lenovo Group: نتائج الربع الثاني 2023/24

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Lenovo Group Limited (رقمها في بورصة هونج كونج: 992) (رمز إيصال الإيداع الأمريكي: LNVGY)، والشركات التابعة لها ("المجموعة") نتائج الربع الثاني الوارد فيها حجم إيرادات المجموعة البالغ قيمتها 14,4 مليار دولار أمريكي وصافي الدخل البالغ قيمته 273 مليون دولار أمريكي على أساس معايير التقارير المالية غير المعمول بها في هونج كونج (HKFRS)[1]، على حين تحسن هامش الربح الإجمالي على أساس سنوي فبلغت نسبته 17,5%، وهو رقم قياسي بالنسبة للربع الثاني. وقد واصلت محركات النمو المتنوعة للمجموعة تقديم أداء قوي، إذ شكلت إيرادات الأعمال غير المعتمدة على الكمبيوتر 40% من إيرادات المجموعة، بزيادة قدرها ثلاث نقاط على أساس سنوي. تشهد المجموعة مؤشرات تعافٍ واضحة في قطاع التكنولوجيا، مع الإشارة إلى الدور المهم الذي لعبه التنفيذ الفعال لإستراتيجيتها والتميز التشغيلي والاستثمار المستمر على صعيد الابتكار في التحسينات التي طرأت على الأداء على أساس ربع سنوي. واستشرافًا للمستقبل، ستبذل شركة Lenovo قصارى جهدها لاقتناص الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، فهي تتبوأ مكانة فريدة تؤهلها للنجاح نظرًا لنموذج الذكاء الاصطناعي المختلط ومحفظة الخدمات من الجيب إلى السحابة والنظام البيئي القوي والشراكات والمجموعة المتنامية من تقنيات وقدرات الذكاء الاصطناعي. كما أن استثمارها المتواصل في مجال الابتكار وفي الذكاء الاصطناعي خاصةً، سيعزز قدرتها على تحقيق النمو الهائل، مستفيدةً في هذا الصدد من تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودفع عجلة النمو المستدام وزيادة الربح الناتج من الأعمال، ناهيك عن ثقة المجموعة بقدرتها على استئناف النمو على أساس سنوي في القريب العاجل. أبرز المؤشرات المالية:

الربع الثاني من السنة المالية 23/24 القيمة بالمليون دولار أمريكي الربع الثاني من السنة المالية 22/23 القيمة بالمليون دولار أمريكي التغيير إيرادات المجموعة 14,410 17,090 (16%) الدخل قبل حسم الضرائب 358 710 (50%) صافي الدخل (الربح العائد إلى حاملي الأسهم) 249 541 (54%) صافي الدخل (الربح العائد إلى حاملي الأسهم – HKFRS غير المعمول بها) [1] 273 591 (54%) الأرباح الأساسية للسهم الواحد (القيمة بالسنت الأمريكي) 2.09 4.54 (2.45)

أعلن مجلس إدارة Lenovo عن توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 8.0 سنتات هونج كونج للسهم الواحد.

تصريح الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، Yuanqing Yang :

"شهدنا مؤشرات تعافٍ واضحة في قطاع التكنولوجيا في الربع الأخير على الرغم من التحديات الكلية التي واجهناها، وبفضل إستراتيجية التنفيذ القوية والتميز التشغيلي والاستثمار المستمر في مجال الابتكار، تمكنّا من إجراء تحسينات متتالية في الأداء على أساس ربع سنوي، وهذا مؤشر تعافٍ مشجع. وفي ظل التفعيل المستمر لإستراتيجية التحول الذكي ومع تعزيز نظام الذكاء الاصطناعي البيئي والشراكات التي نعقدها، سنتمكن من الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المتكاملة من الجيب إلى السحابة بغية تمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلطة لكل مؤسسة وكل فرد، ما يؤدي في النهاية إلى دفع عجلة النمو المستدام لأعمالنا."

تسريع وتيرة تفعيل الذكاء الاصطناعي

ليس الذكاء الاصطناعي بجديد على شركة Lenovo، إذ إنه لعب دورًا محوريًا في إستراتيجيتها للتحول الرقمي والذكي، والشركة قد حددت رؤيتها المتعلقة بمبدأ "الذكاء الاصطناعي للجميع" في حدث الابتكار السنوي Tech World في أكتوبر، مع التركيز بشكل خاص على نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها حيث تتناغم نماذج الأساس العامة والخاصة والشخصية من أجل تمكين الذكاء الاصطناعي للجميع في ظل احترام الأمن والخصوصية. إضافةً إلى ذلك، تضمنت رؤية الشركة مجموعة ثرية من الأجهزة الذكية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن البنية التحتية والحلول والخدمات المجهزة للذكاء الاصطناعي والمحسنة به. هذا، وتتبوأ الشركة مكانة فريدة تؤهلها لتحقيق نمو هائل في مجال الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على محفظة الخدمات من الجيب إلى السحابة والنظام البيئي القوي والشراكات البناءة (بما في ذلك، تعزيز شراكة الشركة مع NVIDIA )، ومحفظتها المتنامية من تقنيات وقدرات الذكاء الاصطناعي.

اعتلى القادة من شركاء Lenovo العالميين خشبة المسرح لينضموا إلى رئيس الشركة ومديرها التنفيذي، Yuanqing Yang في Tech World، ومن بينهم مؤسس NVIDIA ورئيسها ومديرها التنفيذي، Jensen Huang ورئيس شركة AMD ومديرها التنفيذي، الدكتورة Lisa Su ورئيس شركة Formula 1®‎ ومديرها التنفيذي، Stefano Domenicali. كما انضم رئيس شركة Microsoft ومديرها التنفيذي، Satya Nadella ومدير شركة Qualcomm التنفيذي ورئيسها، Cristiano Amon ومدير شركة Intel التنفيذي، Pat Gelsinger إلى Tech World عبر رابط فيديو.

كما أعلنا في الربع الأخير ، تلتزم شركة Lenovo بضخ استثمارات إضافية بقيمة مليار دولار أمريكي لتحفيز الابتكارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي لن يضمن قدرتها على تحقيق رؤيتها المتمثلة في مبدأ "الذكاء الاصطناعي للجميع" فحسب، بل يمكّنها أيضًا من دفع عجلة النمو المستدام للأعمال كافة.

Solutions and Services Group (SSG) : الإيرادات القياسية والربح التشغيلي وحلول وخدمات الذكاء الاصطناعي المتراكمة

الأداء في الربع الثاني من السنة المالية 23/24:



حطمت SSG الأرقام القياسية في الربع الثاني على صعيد الإيرادات والأرباح، إذ بلغت إيراداتها 1.9 مليار دولار أمريكي بهامش تشغيلي قدره 20%.

لعبت خدمات وبرمجيات الدعم دور محرك الربح الأساسي لمجموعة SSG. توسعت الخدمات المدارة وخدمات المشروعات والحلول توسعًا كبيرًا في الربع الثاني، مشكلةً الآن ما يصل إلى 56% من إيرادات SSG، بزيادة قدرها ثلاث نقاط على أساس سنوي.

الفرص المتاحة والنمو المستدام:



ثمة زخم قوي يحيط بعروض SSG الرائدة، بما في ذلك حلول أماكن العمل الرقمية والسحابة المختلطة وحلول وخدمات الاستدامة.

جعلت SSG الهدف الرئيسي من عروضها الرائدة هو دعم صناعات رأسية معينة بحلول وخدمات ذكية، فنجم عن ذلك كسب صفقات مذهلة من العملاء في أسواق متعددة. تعمل أيضًا ممارسة الخدمات المهنية المختلطة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Lenovo على تمكين المؤسسات من استخدام البنية التحتية المختلطة والذكاء الاصطناعي لإحداث تحول جذري في أعمالها.

Infrastructure Solutions Group (ISG) : مواجهة تحديات السوق وبناء بنية تحتية مختلطة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

الأداء في الربع الثاني من السنة المالية 23/24:



انخفضت إيرادات ISG على أساس سنوي إلى ملياري دولار أمريكي، وهو تأثير حتمي للتحديات الأكبر في مجال الاقتصاد الكلي والتباطؤ الاقتصادي وهجرة المنصات.

قدمت ISG أداءً قويًا على صعيد التخزين والبرمجيات والخدمات وعززت الحوسبة العالية الأداء وتطور Edge. حققت أعمال التخزين رقمًا قياسيًا في الإيرادات، مما جعل Lenovo ثالث أكبر موفر لحلول التخزين في العالم.

الفرص المتاحة والنمو المستدام:



في ظل التطور الهائل الذي يشهده الذكاء الاصطناعي، فلسوف يسهم في تعزيز النمو المستقبلي وتنويع سوق البنية التحتية العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تلعب Lenovo دورًا محوريًا لما تتمتع به من محفظة ثرية من منتجات وحلول البنية التحتية. ستواصل ISG تقوية القدرة التنافسية لمحفظتها والتميز التشغيلي، علاوةً على ثقتها بقدرتها على استئناف النمو وزيادة الربح في أقرب وقت ممكن.

Intelligent Devices Group (IDG) : ترسيخ الريادة في السوق واغتنام فرص الأجهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

الأداء في الربع الثاني من السنة المالية 23/24:



حافظت IDG على مكانتها العالمية رقم 1 في الربع الثاني من حيث شحنات أجهزة الكمبيوتر وعمليات التنشيط، رغم التحديات التي تفرضها السوق.

انخفضت الإيرادات على أساس سنوي إلى 11.5 مليار دولار أمريكي، ولكن تم الحفاظ على مرونة الربح بهامش تشغيل رائد في الصناعة قيمته 7.4%. حققت أعمال الهواتف الذكية نموًا مضاعفًا متميزًا في شحنات السوق على أساس سنوي، على الرغم من ثبات السوق. عززت الشركة قدرتها التنافسية الشاملة للمنتجات وحسنت محفظتها بإضافة مزيج أعلى من المنتجات المتميزة، مع مزيج قياسي عالٍ من المنتجات المتميزة المدعومة بمبيعات razr.

الفرص المتاحة والنمو المستدام:



استشرافًا للمستقبل، ستستفيد IDG استفادة كاملة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع وتيرة إطلاق الجيل القادم من أجهزة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إطلاق جهاز كمبيوتر مدعوم بالذكاء الاصطناعي في العام المقبل. ستواصل Lenovo الاستثمار في مجال الابتكار التكنولوجي لتحقيق النمو والقدرة التنافسية الطويلة الأجل.

أبرز الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة

لقد نالت شركة Lenovo الكثير من التقدير لما حققته من إنجازات على صعيد الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة في الربع الأخير، بما في ذلك:



إدراجها ضمن مؤشر Hang Seng لاستدامة الشركات لعام 2023، نظرًا لما حققته من نتيجة قوية على صعيد الإنجازات البيئية والاجتماعية في صناعة تكنولوجيا المعلومات.

حصدت المجموعة أيضًا لقب "البطل" في مصفوفة Canalys لقيادة الأنظمة البيئية للاستدامة العالمية.

حصدت المجموعة لقب بطل المناخ وفقًا لأداة التقييم البيئي للمنتجات الإلكترونية (EPEAT) ، حيث سُجل أكثر من 400 منتج ضمن أول قائمة منتجات وفقًا لمعايير EPEAT Climate+‎. ويجدر ذكر أن EPEAT هي العلامة البيئية العالمية المتميزة للمنتجات الإلكترونية والتقنية. انضمت Lenovo في شهر سبتمبر إلى مبادرة UN Global Compact Forward Faster بغية تعزيز القطاع الخاص بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، وذلك من أجل الوفاء بجدول أعمال 2030.

[1] تم تعديل مقياس معايير التقارير المالية غير المعمول بها في هونج كونج عن طريق استبعاد صافي تغييرات القيمة العادلة في الأصول المالية بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة وإهلاك الأصول غير الملموسة الناتجة من عمليات الدمج والاستحواذ والرسوم ذات الصلة بها وتأثيرات ضريبة الدخل ذات الصلة إن وجدت.

نبذة عن Lenovo

تعد Lenovo قوة تكنولوجية عالمية تبلغ عائداتها 62 مليار دولار أمريكي، وفضلاً عن ذلك فقد احتلت الرتبة رقم 217 ضمن Fortune Global 500، وتضم بين جنباتها 77000 موظف على مستوى العالم مقدمةً خدمات لملايين العملاء يوميًا في 180 سوقًا. إضافةً إلى ذلك، تتبنى الشركة رؤية جريئة تقتضي تقديم تكنولوجيا أكثر ذكاءً للجميع، فعمدت إلى الاستفادة من نجاحها الساحق باعتبارها أكبر شركة كمبيوتر في العالم ووسعت نطاق أعمالها ودعمت تقدم تقنيات "تكنولوجيا المعلومات الجديدة" (العميل والأفضلية والسحابة والشبكة والذكاء)، بما في ذلك الخوادم ووحدات التخزين والأجهزة المحمولة والبرامج والحلول والخدمات. وبالتالي، سيسهم هذا التحول جنبًا إلى جنب مع ابتكارات الشركة الثورية في بناء مستقبل أكثر إشراقًا ونجاحًا وذكاءً للجميع في كل مكان، ثم إنها مدرجة في بورصة هونج كونج تحت اسم Lenovo Group Limited (رقمها في بورصة هونج كونج: 992) (رمز إيصال الإيداع الأمريكي: LNVGY). للتعرف على المزيد، تفضل بزيارة ، واقرأ أحدث الأخبار على StoryHub .

LENOVO GROUP الملخص المالي للربع المنتهي في 30 من سبتمبر 2023 (القيمة بالمليون دولار أمريكي، باستثناء بيانات السهم الواحد)

الربع الثاني 23/24

الربع الثاني 22/23

التغيير على أساس سنوي الإيرادات 14,410 17,090 (16)% إجمالي الربح 2,522 2,877 (12)% هامش إجمالي الربح 17.5% 16.8% 0.7 نقطة نفقات التشغيل (2,008) (2,026) (1)% نفقات البحث والتطوير (498) (556) (10)% (مدرجة ضمن نفقات التشغيل) نسبة النفقات إلى الإيرادات 13.9% 11.9% 2.0 نقطة الربح التشغيلي 514 851 (40)% صافي الدخل/ (النفقات) الأخرى غير التشغيلية (156) (141) 11% الدخل قبل حسم الضرائب 358 710 (50)% الضرائب (69) (156) (56)% ربح الفترة 289 554 (48)% الفوائد غير المسيطرة (40) (13) 215% الربح العائد إلى حاملي الأسهم 249 541 (54)% الربح العائد إلى حاملي الأسهم - HKFRS غير المعمول بها [1] 273 591 (54)% ربح السهم الواحد (القيمة بالسنت الأمريكي) الأساسي 2.09 4.54 (2.45) المخفف 1.99 4.23 (2.24)

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