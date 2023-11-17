إعلان CNTXT تعيينها موزعًا حصريًّا لخدمات Google Cloud Platform للعملاء المُقيمين في المملكة العربية السعودية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE ): بعد الإطلاق الناجح لمنطقة Google Cloud الجديدة بالأمس في المملكة العربية السعودية، عُينت CNTXT موزعًا حصريًّا لخدمات سحابة جوجل (Google Cloud) لدى المؤسسات المحلية والشركات المتعددة الجنسيات التي تشتري خدمات منصة سحابة جوجل Google Cloud Platform Services ، وذلك على أساس مستقل من خلال كياناتهم الموجودة داخل المملكة العربية السعودية.

بدعم من التعاون القوي بين CNTXT وGoogle Cloud داخل المملكة، ستقدم CNTXT أيضًا الدعم لشركاء Google Cloud داخل المملكة من أجل تقديم الخدمات السحابية الاحترافية والمُدارة. يتضمن أحد المجالات الرئيسية التي تركز عليها CNTXT تسريع وتيرة رحلة موردي البرامج المستقلين المحليين في السعودية (ISVs) إلى السحابة وسوق سحابة جوجل (Google Cloud Marketplace)، وهذا يعزز المزيد من تطوير البرامج ونشرها.

كما تقدم CNTXT الدعم بشأن أعباء الأعمال المُستضافة داخل المملكة العربية السعودية من خلال تعاونها الإستراتيجي مع شركة Saudi Information Technology Company (SITE ) وFortanix . كان الهدف من إقامة هذه الشراكة التاريخية هو تزويد عملاء Google Cloud بحلول أمنية تُحقق الاستفادة من منطقة Google Cloud الجديدة داخل البلد.

تُعد Google Cloud السبيل الجديد للخدمات السحابية، والمصير المشترك هو المسار الجديد للعمل وإدارة المخاطر والنجاح في تولي المسؤولية المشتركة. تأتي هذه المبادرة تأكيدًا لالتزام Google Cloud وCNTXT المشترك بتقديم الحلول التي تساعد الشركات السعودية على تلبية متطلبات أمن البيانات والامتثال للمؤسسات.

أُسست شركة CNTXT العام الماضي في شكل مشروع مشترك بين شركتي Aramco وCognite، ثم تطورت لتصبح شركة رائدة في مجال التحول الرقمي، وتتخذ من العاصمة السعودية، الرياض، مقرًّا لها. تعمل هذه الشراكة مع Google Cloud على ترسيخ التزام CNTXT بقيادة التغيير نحو التحوّل الرقمي في المملكة.

صرحَ Nabil Al-Nuaim، النائب الأول للرئيس للشؤون الرقمية وتقنية المعلومات في شركة Aramco: "عند الحديث عن قيادة التحوّل الرقمي في القطاعين العام والخاص في المملكة، يُمكن القول إن CNTXT تؤدي دورًا مهمًّا ومحوريًّا بالتعاون مع شركائها الموقرين، وذلك له أهمية بالغة لا يمكن إنكارها. ويتوافق تفانيهم الراسخ في تمكين المواهب المحلية وتطوير مهاراتها بسلاسة مع سعينا الطموح نحو تمكين المملكة العربية السعودية رقميًّا. ويُمثل ذلك الأمر بداية حِقبة تحولية، ومرحلة فاصلة ومهمة في المشهد الرقمي للمملكة تؤدي إلى تقدم غير مسبوق وإمكانيات لا حصر لها."

أوضحَ Abdul Rahman Al Thehaiban، المدير العام لـ Google Cloud في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا: "تُعد Google Cloud واحدة من الشركات الرائدة في مجال التوسع الفائق لإطلاق منطقة سحابية في المملكة العربية السعودية، وهو خير دليل على التزامنا بقيادة التطوّر الرقمي في المنطقة."

وقال Bader Al Madi، مدير Google Cloud في المملكة العربية السعودية: "تأتي شراكتنا مع CNTXT من أجل دعم خطط Google Cloud نحو تمكين كل شركة وكل شخص من استخدام أحدث التقنيات السحابية في المملكة العربية السعودية. وإننا نتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع CNTXT ومع جميع شركائنا لتمهيد الطريق نحو التحوّل الرقمي في المملكة والتعاون من أجل مساعدة الشركات، مهما كان حجمها، في البلد على تسريع تحوّلها الرقمي وتحسين عملياتها وخفض التكاليف وتقديم تجارب عملاء استثنائية."

ذكرَ Abdullah Jarwan، الرئيس التنفيذي لشركة CNTXT: "لنا الشرف أن نصبح شركة رائدة في مجال السحابة والتحوّل الرقمي في المملكة. وسيُمكننا تعاوننا مع Google Cloud من العمل على تسريع وتيرة التحوّل الرقمي للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية. وإننا ملتزمون ببناء مستقبل أكثر إشراقًا وتقدمًا من الناحية التكنولوجية للمملكة".

نبذة عن CNTXT: CNTXT عبارة عن مشروع مشترك بين Saudi Aramco وCognite، وهي شركة رائدة في مجال التحوّل الرقمي ويقع مقرها في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية. بناءً على تنفيذ مهمة تمكين المؤسسات من خلال التكنولوجيا والابتكار، تستفيد CNTXT من الشراكات الإستراتيجية وشبكة من الموردين لتسريع وتيرة التحوّل الرقمي عبر القطاعين العام والخاص في المملكة.

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