إعلان CNTXT تعيينها موزعًا حصريًّا لخدمات Google Cloud Platform للعملاء المُقيمين في المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ): بعد الإطلاق الناجح لمنطقة Google Cloud الجديدة بالأمس في المملكة العربية السعودية، عُينت CNTXT موزعًا حصريًّا لخدمات سحابة جوجل (Google Cloud) لدى المؤسسات المحلية والشركات المتعددة الجنسيات التي تشتري خدمات منصة سحابة جوجل Google Cloud Platform Services ، وذلك على أساس مستقل من خلال كياناتهم الموجودة داخل المملكة العربية السعودية.
بدعم من التعاون القوي بين CNTXT وGoogle Cloud داخل المملكة، ستقدم CNTXT أيضًا الدعم لشركاء Google Cloud داخل المملكة من أجل تقديم الخدمات السحابية الاحترافية والمُدارة. يتضمن أحد المجالات الرئيسية التي تركز عليها CNTXT تسريع وتيرة رحلة موردي البرامج المستقلين المحليين في السعودية (ISVs) إلى السحابة وسوق سحابة جوجل (Google Cloud Marketplace)، وهذا يعزز المزيد من تطوير البرامج ونشرها.
كما تقدم CNTXT الدعم بشأن أعباء الأعمال المُستضافة داخل المملكة العربية السعودية من خلال تعاونها الإستراتيجي مع شركة Saudi Information Technology Company (SITE ) وFortanix . كان الهدف من إقامة هذه الشراكة التاريخية هو تزويد عملاء Google Cloud بحلول أمنية تُحقق الاستفادة من منطقة Google Cloud الجديدة داخل البلد.
تُعد Google Cloud السبيل الجديد للخدمات السحابية، والمصير المشترك هو المسار الجديد للعمل وإدارة المخاطر والنجاح في تولي المسؤولية المشتركة. تأتي هذه المبادرة تأكيدًا لالتزام Google Cloud وCNTXT المشترك بتقديم الحلول التي تساعد الشركات السعودية على تلبية متطلبات أمن البيانات والامتثال للمؤسسات.
أُسست شركة CNTXT العام الماضي في شكل مشروع مشترك بين شركتي Aramco وCognite، ثم تطورت لتصبح شركة رائدة في مجال التحول الرقمي، وتتخذ من العاصمة السعودية، الرياض، مقرًّا لها. تعمل هذه الشراكة مع Google Cloud على ترسيخ التزام CNTXT بقيادة التغيير نحو التحوّل الرقمي في المملكة.
صرحَ Nabil Al-Nuaim، النائب الأول للرئيس للشؤون الرقمية وتقنية المعلومات في شركة Aramco: "عند الحديث عن قيادة التحوّل الرقمي في القطاعين العام والخاص في المملكة، يُمكن القول إن CNTXT تؤدي دورًا مهمًّا ومحوريًّا بالتعاون مع شركائها الموقرين، وذلك له أهمية بالغة لا يمكن إنكارها. ويتوافق تفانيهم الراسخ في تمكين المواهب المحلية وتطوير مهاراتها بسلاسة مع سعينا الطموح نحو تمكين المملكة العربية السعودية رقميًّا. ويُمثل ذلك الأمر بداية حِقبة تحولية، ومرحلة فاصلة ومهمة في المشهد الرقمي للمملكة تؤدي إلى تقدم غير مسبوق وإمكانيات لا حصر لها."
أوضحَ Abdul Rahman Al Thehaiban، المدير العام لـ Google Cloud في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا: "تُعد Google Cloud واحدة من الشركات الرائدة في مجال التوسع الفائق لإطلاق منطقة سحابية في المملكة العربية السعودية، وهو خير دليل على التزامنا بقيادة التطوّر الرقمي في المنطقة."
وقال Bader Al Madi، مدير Google Cloud في المملكة العربية السعودية: "تأتي شراكتنا مع CNTXT من أجل دعم خطط Google Cloud نحو تمكين كل شركة وكل شخص من استخدام أحدث التقنيات السحابية في المملكة العربية السعودية. وإننا نتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع CNTXT ومع جميع شركائنا لتمهيد الطريق نحو التحوّل الرقمي في المملكة والتعاون من أجل مساعدة الشركات، مهما كان حجمها، في البلد على تسريع تحوّلها الرقمي وتحسين عملياتها وخفض التكاليف وتقديم تجارب عملاء استثنائية."
ذكرَ Abdullah Jarwan، الرئيس التنفيذي لشركة CNTXT: "لنا الشرف أن نصبح شركة رائدة في مجال السحابة والتحوّل الرقمي في المملكة. وسيُمكننا تعاوننا مع Google Cloud من العمل على تسريع وتيرة التحوّل الرقمي للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية. وإننا ملتزمون ببناء مستقبل أكثر إشراقًا وتقدمًا من الناحية التكنولوجية للمملكة".
نبذة عن CNTXT: CNTXT عبارة عن مشروع مشترك بين Saudi Aramco وCognite، وهي شركة رائدة في مجال التحوّل الرقمي ويقع مقرها في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية. بناءً على تنفيذ مهمة تمكين المؤسسات من خلال التكنولوجيا والابتكار، تستفيد CNTXT من الشراكات الإستراتيجية وشبكة من الموردين لتسريع وتيرة التحوّل الرقمي عبر القطاعين العام والخاص في المملكة.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN17112023004146001356ID1107445623