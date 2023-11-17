تقرير Visa الجديد يطلب من المستهلكين البقاء في حالة تأهب في موسم التسوق في هذه العطلات

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )--كشفت اليوم شركة .Visa Inc، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن تقريرها عن التهديدات الصادر في العطلات ، والذي يتوقع زيادة نشاط الاحتيال خلال موسم العطلات عبر كل من معاملات البطاقات الحالية (CP) والبطاقات غير الحالية (CNP). يحدد التقرير الجديد أساليب الاحتيال الشائعة المتوقعة بين نوفمبر 2023 ويناير 2024 بسبب الزيادة السريعة في أنشطة التجارة الإلكترونية والإنفاق الشخصي عبر البيع بالتجزئة والضيافة. كشفت Visa اليوم أيضًا عن قائمتها لأفضل 10 عادات يمكن للمستهلكين اتباعها لممارسة التسوق الآمن والخالي من المخاطر.
تُظهر البيانات والمعاملات التاريخية أن جهات التهديد تفترس المستهلكين خلال موسم العطلات. في الواقع، تُظهر بيانات Visa أنه بالنسبة لأفضل فئات التجار التي يستهدفها المحتالون، زادت معدلات الاحتيال في العطلات لعام 2022 بنسبة 11% عن معدل الاحتيال في غير العطلات وشهدت زيادة بنسبة 8% عن العام السابق خلال هذا الوقت1.يحذر تقرير التهديدات الصادر في العطلات من أن جهات التهديد ستسعى إلى استغلال اهتمام المستهلكين المتزايد وإلحاحهم في العثور على صفقات وهدايا فريدة من نوعها. وتشمل أبرز نتائج التقرير ما يلي:
التزوير المالي الرقمي: مع الزيادة في التسوق عبر الإنترنت، هناك فرصة أكبر للمحتالين لاختراق بيانات الحساب بنجاح من تجار التجارة الإلكترونية وتحقيق الدخل منها. التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية: يوفر تقدم الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي لجهات التهديد القدرة على إنشاء حملات تصيد احتيالي مخصصة للغاية، مما يجعل من الصعب على المستهلكين اكتشاف المنتجات المزيفة. يُنشئ المحتالون أيضًا مواقع تصيد احتيالي، وغالبًا ما يستخدمون الإعلانات الخبيثة وتكتيكات تحسين محركات البحث غير المشروعة الأخرى على مواقع البيع بالتجزئة أو مواقع الخدمات لإغراء الضحايا. عمليات التزوير في أجهزة الصراف الآلي / نقاط البيع: مع زيادة إقبال المستهلكين على التجار في المتاجر وعلى أجهزة الصراف الآلي، من المرجح أن تستهدف جهات التهديد أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع بهجمات التزوير المالي. تجاوز كلمة المرور لمرة واحدة والاحتيال عند تزويد الخدمات: حددت Visa العديد من مخططات تجاوز رمز المرور لمرة واحدة (OTP) للوصول إلى حسابات حاملي البطاقات. في هذا المخطط، يتم إرسال قوالب كلمة المرور لمرة واحدة إلى الضحايا التي يبدو أنها مرتبطة بالشراء المطلوب. السرقة المادية: قد تحاول جهات التهديد سرقة بطاقات الدفع و/أو الهواتف فعليًا من المستهلكين المطمئنين في متاجر البيع بالتجزئة المزدحمة أو مراكز التسوق أو مواقف السيارات.
قال Paul Fabara، كبير مسؤولي المخاطر في Visa: "يستعد المحتالون طوال العام لموسم التسوق في العطلات، مستفيدين من زيادة النشاط والمستهلكين الذين يتخلون عن حذرهم بحثًا عن الضحية المثالية". "في Visa، نحن ملتزمون بالأمان والموثوقية، مع وعد بمراقبة التهديدات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حتى خلال أكثر أوقات السنة ازدحامًا. يمكن للمستهلكين الاطمئنان بسهولة في موسم العطلات هذا مع العلم أن فريق خبراء Visa يعمل على مدار الساعة لوأد الاحتيال في مهده".
10 عادات لمساعدة المستهلكين على التسوق بأمان
يمكن للعادات العشر الجيدة للحفاظ على الأمان من Visa أن ترشد المستهلكين الذين يخططون للتسوق في موسم العطلات هذا حول أفضل الممارسات للبقاء آمنين. تشمل النقاط البارزة من نصائح Visa ما يلي:
التحقق المزدوج من سمعة وأصالة تجار التجزئة: التزم بالتعامل مع تجار التجزئة الموثوق بهم الذين تعرفهم جيدًا. إذا كنت تفكر في الشراء من متجر لست على دراية به، فقم بإجراء بعض عمليات التحقق للتأكد من سمعته وأصالته. تأمين معلوماتك الشخصية: تأكد من أن موقع الويب يستخدم تقنية آمنة. عند الدفع، يجب أن يبدأ عنوان موقع الويب بـ "https ://". يشير حرف 's' إلى الأمان ويعني أن بياناتك يتم تشفيرها وإرسالها عبر اتصال آمن. تجنب شبكة Wi - Fi العامة عند التسوق: غالبًا ما تكون شبكات Wi - Fi العامة غير آمنة، مما يسهل على المتسللين سرقة معلوماتك. استخدم دائمًا اتصال إنترنت آمنًا وخاصًا عند إجراء عمليات الشراء. الحذر من الصفقات التي تكون جيدة للغاية لدرجة تدفعك للتشكيك في كونها حقيقية: غالبًا ما تبدو العروض على مواقع الويب وفي رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها جيدة جدًا بحيث لا يمكن تصديقها، خاصة الأسعار المنخفضة للغاية على العناصر التي يصعب الحصول عليها. يجب أن يكون المستهلكون متشككين في مثل هذه الصفقات، كما هو الحال في كثير من الأحيان.
في Visa، يمثل الأمن والموثوقية أولوية قصوى على مدار العام. على مدى السنوات الخمس الماضية، استثمرت الشركة أكثر من 10 مليارات دولار في التكنولوجيا، بما في ذلك الحد من الاحتيال وزيادة أمن الشبكات. أكثر من ألف مهني متخصص يحمون شبكة Visa من البرامج الضارة والهجمات الفجائية والتهديدات الداخلية يوميًا وطوال أيام الأسبوع وعلى مدار العام. في الواقع، في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، ساعدت Visa بشكل استباقي في الحفاظ على 30 مليار دولار من أعمال الاحتيال، مما منع الكثيرين من معرفة أنهم معرضون لخطر معاملة احتيالية محتملة. نحن نشجع المستهلكين على البقاء في حالة تأهب خلال هذا الموسم والتفكير في مكان تسوقهم ومع من يشاركون معلوماتهم للحفاظ على سلامتهم.
حول . Visa Inc
Visa (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V) هي شركة عالمية رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية، وتُسهِّل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 بلد وإقليم. فمهمتنا أن نربط العالم بعضه ببعض من خلال شبكة متطورة من المدفوعات تلائم احتياجات العملاء ويُمكنهم الاعتماد عليها، ما يترتب عليه نجاح الأفراد ونمو الأعمال وازدهار الاقتصاد. نؤمن أن الاقتصادات التي لا تستثني أحدًا أينما كان تعزز نمو الجميع حيثما كانوا، ونعتقد أن الوصول للجميع هو أساس مستقبل حركة الأموال. اعرف المزيد على Visa .
1 تشمل أفضل فئات التجار تحسين المنازل وتوريد بضائعها، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وقطاع الأعمال إلى قطاع الأعمال، والرعاية الصحية، والسيارات، والترفيه، والتعليم والحكومة، والإقامة، والتأمين، وشركات الطيران، ومتاجر الأدوية والصيدليات.
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