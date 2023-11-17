تقرير Visa الجديد يطلب من المستهلكين البقاء في حالة تأهب في موسم التسوق في هذه العطلات

‏(BUSINESS WIRE )--كشفت اليوم شركة .Visa Inc، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن تقريرها عن التهديدات الصادر في العطلات ، والذي يتوقع زيادة نشاط الاحتيال خلال موسم العطلات عبر كل من معاملات البطاقات الحالية (CP) والبطاقات غير الحالية (CNP). يحدد التقرير الجديد أساليب الاحتيال الشائعة المتوقعة بين نوفمبر 2023 ويناير 2024 بسبب الزيادة السريعة في أنشطة التجارة الإلكترونية والإنفاق الشخصي عبر البيع بالتجزئة والضيافة. كشفت Visa اليوم أيضًا عن قائمتها لأفضل 10 عادات يمكن للمستهلكين اتباعها لممارسة التسوق الآمن والخالي من المخاطر.

تُظهر البيانات والمعاملات التاريخية أن جهات التهديد تفترس المستهلكين خلال موسم العطلات. في الواقع، تُظهر بيانات Visa أنه بالنسبة لأفضل فئات التجار التي يستهدفها المحتالون، زادت معدلات الاحتيال في العطلات لعام 2022 بنسبة 11% عن معدل الاحتيال في غير العطلات وشهدت زيادة بنسبة 8% عن العام السابق خلال هذا الوقت1.يحذر تقرير التهديدات الصادر في العطلات من أن جهات التهديد ستسعى إلى استغلال اهتمام المستهلكين المتزايد وإلحاحهم في العثور على صفقات وهدايا فريدة من نوعها. وتشمل أبرز نتائج التقرير ما يلي:



التزوير المالي الرقمي: مع الزيادة في التسوق عبر الإنترنت، هناك فرصة أكبر للمحتالين لاختراق بيانات الحساب بنجاح من تجار التجارة الإلكترونية وتحقيق الدخل منها.

التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية: يوفر تقدم الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي لجهات التهديد القدرة على إنشاء حملات تصيد احتيالي مخصصة للغاية، مما يجعل من الصعب على المستهلكين اكتشاف المنتجات المزيفة. يُنشئ المحتالون أيضًا مواقع تصيد احتيالي، وغالبًا ما يستخدمون الإعلانات الخبيثة وتكتيكات تحسين محركات البحث غير المشروعة الأخرى على مواقع البيع بالتجزئة أو مواقع الخدمات لإغراء الضحايا.

عمليات التزوير في أجهزة الصراف الآلي / نقاط البيع: مع زيادة إقبال المستهلكين على التجار في المتاجر وعلى أجهزة الصراف الآلي، من المرجح أن تستهدف جهات التهديد أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع بهجمات التزوير المالي.

تجاوز كلمة المرور لمرة واحدة والاحتيال عند تزويد الخدمات: حددت Visa العديد من مخططات تجاوز رمز المرور لمرة واحدة (OTP) للوصول إلى حسابات حاملي البطاقات. في هذا المخطط، يتم إرسال قوالب كلمة المرور لمرة واحدة إلى الضحايا التي يبدو أنها مرتبطة بالشراء المطلوب. السرقة المادية: قد تحاول جهات التهديد سرقة بطاقات الدفع و/أو الهواتف فعليًا من المستهلكين المطمئنين في متاجر البيع بالتجزئة المزدحمة أو مراكز التسوق أو مواقف السيارات.

قال Paul Fabara، كبير مسؤولي المخاطر في Visa: "يستعد المحتالون طوال العام لموسم التسوق في العطلات، مستفيدين من زيادة النشاط والمستهلكين الذين يتخلون عن حذرهم بحثًا عن الضحية المثالية". "في Visa، نحن ملتزمون بالأمان والموثوقية، مع وعد بمراقبة التهديدات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حتى خلال أكثر أوقات السنة ازدحامًا. يمكن للمستهلكين الاطمئنان بسهولة في موسم العطلات هذا مع العلم أن فريق خبراء Visa يعمل على مدار الساعة لوأد الاحتيال في مهده".

10 عادات لمساعدة المستهلكين على التسوق بأمان

يمكن للعادات العشر الجيدة للحفاظ على الأمان من Visa أن ترشد المستهلكين الذين يخططون للتسوق في موسم العطلات هذا حول أفضل الممارسات للبقاء آمنين. تشمل النقاط البارزة من نصائح Visa ما يلي:



التحقق المزدوج من سمعة وأصالة تجار التجزئة: التزم بالتعامل مع تجار التجزئة الموثوق بهم الذين تعرفهم جيدًا. إذا كنت تفكر في الشراء من متجر لست على دراية به، فقم بإجراء بعض عمليات التحقق للتأكد من سمعته وأصالته.

تأمين معلوماتك الشخصية: تأكد من أن موقع الويب يستخدم تقنية آمنة. عند الدفع، يجب أن يبدأ عنوان موقع الويب بـ "https ://". يشير حرف 's' إلى الأمان ويعني أن بياناتك يتم تشفيرها وإرسالها عبر اتصال آمن.

تجنب شبكة Wi - Fi العامة عند التسوق: غالبًا ما تكون شبكات Wi - Fi العامة غير آمنة، مما يسهل على المتسللين سرقة معلوماتك. استخدم دائمًا اتصال إنترنت آمنًا وخاصًا عند إجراء عمليات الشراء. الحذر من الصفقات التي تكون جيدة للغاية لدرجة تدفعك للتشكيك في كونها حقيقية: غالبًا ما تبدو العروض على مواقع الويب وفي رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها جيدة جدًا بحيث لا يمكن تصديقها، خاصة الأسعار المنخفضة للغاية على العناصر التي يصعب الحصول عليها. يجب أن يكون المستهلكون متشككين في مثل هذه الصفقات، كما هو الحال في كثير من الأحيان.

في Visa، يمثل الأمن والموثوقية أولوية قصوى على مدار العام. على مدى السنوات الخمس الماضية، استثمرت الشركة أكثر من 10 مليارات دولار في التكنولوجيا، بما في ذلك الحد من الاحتيال وزيادة أمن الشبكات. أكثر من ألف مهني متخصص يحمون شبكة Visa من البرامج الضارة والهجمات الفجائية والتهديدات الداخلية يوميًا وطوال أيام الأسبوع وعلى مدار العام. في الواقع، في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، ساعدت Visa بشكل استباقي في الحفاظ على 30 مليار دولار من أعمال الاحتيال، مما منع الكثيرين من معرفة أنهم معرضون لخطر معاملة احتيالية محتملة. نحن نشجع المستهلكين على البقاء في حالة تأهب خلال هذا الموسم والتفكير في مكان تسوقهم ومع من يشاركون معلوماتهم للحفاظ على سلامتهم.

حول . Visa Inc

Visa (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V) هي شركة عالمية رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية، وتُسهِّل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 بلد وإقليم. فمهمتنا أن نربط العالم بعضه ببعض من خلال شبكة متطورة من المدفوعات تلائم احتياجات العملاء ويُمكنهم الاعتماد عليها، ما يترتب عليه نجاح الأفراد ونمو الأعمال وازدهار الاقتصاد. نؤمن أن الاقتصادات التي لا تستثني أحدًا أينما كان تعزز نمو الجميع حيثما كانوا، ونعتقد أن الوصول للجميع هو أساس مستقبل حركة الأموال. اعرف المزيد على Visa .

1 تشمل أفضل فئات التجار تحسين المنازل وتوريد بضائعها، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وقطاع الأعمال إلى قطاع الأعمال، والرعاية الصحية، والسيارات، والترفيه، والتعليم والحكومة، والإقامة، والتأمين، وشركات الطيران، ومتاجر الأدوية والصيدليات.

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