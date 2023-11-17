Hilton تحصل على المرتبة الأولى كأفضل مكان للعمل في العالم

(BUSINESS WIRE )-- لأول مرة على الإطلاق، تحصل Hilton على لقب أفضل مكان للعمل في العالم من مجلة Fortune وGreat Place to Work. يمثل هذا التكريم، الذي يأتي تتويجًا لثماني مشاركات متتالية في قائمة "الأفضل في العالم"، البادرة التي تنال فيها شركة ضيافة أعلى مرتبة شرف في هذا البرنامج الأفضل في فئته.

منذ أن حظيت بمكان في هذه القائمة لأول مرة في عام 2016، واصلت Hilton بناء ثقافتها القوية من خلال التركيز الثابت على تهيئة مكان عمل يتميز بالشمول، ويوفر فرصًا قوية للنمو، ويدفعه تحقيق الأهداف المرجوة، ويُقدِّم نوع الدعم الذي يمكّن موظفيها البالغ عددهم 460000 عضو فريق في كل أنحاء العالم من الازدهار كل يوم.

يقول Chris Nassetta، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Hilton "داخل أروقة Hilton في كل أنحاء العالم، يتحد أعضاء فريقنا البالغ عددهم 460000 عضو سعيًا وراء تحقيق هدف مشترك ألا وهو ملء الأرض بنور الضيافة ودفئها. لقد تبلور هذا الهدف منذ أكثر من قرن من الزمان، عندما شرع Conrad Hilton في تغيير وجه العالم من خلال السفر. لقد بنى هذه الشركة على أساس فرضية نبيلة مفادها أن Hilton يمكن أن تكون قوة مُسخَّرة في سبيل الخير في العالم، وقد حثنا جميعًا على التفكير بعمق، والتصرف بنبل، ومطاردة الحلم الكبير". "إن التكريم الذي حصلنا عليه اليوم من Great Place to Work وFortune يُعد تأكيدًا على أن أعضاء فريقنا كانوا الموظفين الذين تصوَّرهم في رؤيته المشرقة للمستقبل. إن تفانيهم وكرم ضيافتهم وشغفهم تجاه الإقامات التي يقدمونها هو ما جعل Hilton أفضل مكان للعمل في العالم."

تلتزم Hilton ببناء ثقافة شاملة تدعم أعضاء الفريق في كل مرحلة من رحلتهم الشخصية والمهنية وتُمكِّن كلاً منهم من إبداء شخصيته الحقيقية والأصيلة في العمل.

توفر شركة الضيافة أفضل مزايا في فئتها لأعضاء الفريق الذين يعملون بالساعة أو بالراتب، بما في ذلك إجازة الأبوة المطوّلة والمساعدة في التبني ومزايا السفر المثيرة من خلال برنامج السفر الشهير Go Hilton المخصص لأعضاء الفريق.

أعلنت Hilton اليوم أيضًا، إلى جانب Hilton Global Foundation، أنها بصدد إطلاق Hilton Cares ، وهو برنامج سيوفر 500000 دولار أمريكي في شكل منح دراسية ومساعدة مالية لكل من أعضاء الفريق وأعضاء المجتمع المتحمسين لبناء الوظائف وتنميتها في مجال الضيافة. سيتم فتح تقديم الطلبات في أوائل عام 2024.

تبحث Hilton باستمرار عن طرق جديدة لتعزيز المرونة في عقاراتها ومكاتب الشركات، وتلتزم بتقديم عرض قيِّم يوفر منظومة عروض مرنة تسمح لأعضاء الفريق بالشعور بالدعم.

تقول Laura Fuentes، الرئيس التنفيذي لقسم الموارد البشرية في Hilton "في Hilton، نقيم تجربة إنسانية كاملة في العمل، يشعر فيها أعضاء فريقنا بأنهم يحظون بالاهتمام، وبأنهم محل الترحيب، وأنهم جزء من شيء أعظم من أنفسهم. "إن تكريم اليوم يعزز ما يتطلع إليه الموظفون، وهو ثقافة مكان العمل التي تساعدهم في الوصول إلى أقصى إمكاناتهم."

الركائز الأربع التي تدعم مكان العمل المثالي

لبناء تجربة إنسانية كاملة في العمل، تركز Hilton على إطار عمل من أربع ركائز، تتضمن:

الشمول: تلتزم Hilton بوجود قوة عاملة تحظى بتكافؤ الفرص ومحل ترحيب تمثل مجموعة كبيرة من الثقافات والخلفيات ووجهات النظر التي تمثل الضيوف والمجتمعات التي تعمل فيها. Fair360 ترحب بشركة Hilton في قاعة المشاهير لديه في 2022، بعد التصنيف الأول لعام 2021 في قائمة أفضل 50 شركة من حيث التنوع لدى المنظمة .

الصحة: كجزء من منصة Thrive at Hilton الخاصة بها، تدعم Hilton أعضاء الفريق بشكل استباقي ليس في الاهتمام بأنفسهم فحسب، بل بالأشخاص الأقرب إليهم أيضًا. في عام 2022، أطلقت الشركة منصتها الرائدة في المجال مبادرة تقديم الرعاية للجميع "Care for All" ، وهي منصة قوية من الأدوات والموارد اللازمة لدعم احتياجات الصحة العقلية وتقديم الرعاية لأعضاء الفريق.

النمو: تفتخر Hilton بتوفير الفرص حيث يقدم أعضاء الفريق باحثين عن وظيفة فإذا بالأمر ينتهي ببقائهم في العمل. تشتمل الفرص التعليمية على دورات تدريبية مجانية من خلال جامعة Hilton، والارتقاء بمهارات قادة الموظفين، والتعليم بدون ديون من خلال شراكة الشركة مع Guild، وبرامج القيادة والتطوير من Lead@Hilton.

بلوغ الغاية: لأكثر من قرن من الزمان وأعضاء الفريق يساعدون في تحقيق رؤية Conrad Hilton التأسيسية لنشر نور الضيافة ودفئها في كل أنحاء العالم. حتى في أثناء التحديات التي سببتها جائحة كوفيد-19، لم يحِد أعضاء فريق Hilton أبدًا عن هذا الهدف ووجدوا طرقًا لاستخدام مواهبهم المتنوعة بهدف تقديم تجارب استثنائية للضيوف، ولإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات وللمساعدة في توفير لحظات من المرح واللطف من خلال السفر.

لتحديد أفضل أماكن العمل في العالم كل عام، تدعو Great Place to Work الشركات للمشاركة في نموذج صارم وقائم على البيانات يحدد تجربة الموظف. تتضمن العملية طلب تعليقات الموظفين من خلال الاستبيانات، وجمع البيانات عن ثقافة الشركة والقوى العاملة والحصول على حالة الاعتماد. ومن هذا المنطلق، يجب تحديد الشركات باعتبارها أصحاب عمل عالميين بارزين من خلال الظهور خمس مرات على الأقل في قوائم Best WorkplacesTM‎ في آسيا أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أفريقيا أو أمريكا الشمالية أو أستراليا خلال عام 2022 أو أوائل عام 2023.

يأتي هذا التكريم نتيجة للتعليقات الإيجابية المباشرة التي أبداها أعضاء الفريق ضمن قوة عاملة تضم 460000 شخص في 124 دولة ومنطقة. بالإضافة إلى جائزة أفضل مكان عمل في العالم، تم اختيار Hilton في وقت سابق من هذا العام كأفضل مكان عمل للنساء في الولايات المتحدة، ويشرفها أن تُكرَّم طوال عام 2023 كأفضل مكان عمل في العديد من البلدان، التي من بينها الأرجنتين والنمسا والصين وجمهورية الدومينيكان وفرنسا والهند وإيطاليا والبيرو والبرتغال وسويسرا وأوروغواي. وإجمالاً، حظيت Hilton بالتكريم في أكثر من 450 قائمة لدى Great Place to Work منذ عام 2016. قراءة المزيد عن منهجية Great Place to Work هنا .

للحصول على مزيد من المعلومات عن المزايا الموسعة لأعضاء فريق Hilton، وثقافة مكان العمل الحائزة على الجوائز وأنواع الوظائف المتعددة المتاحة لديها، تفضل بزيارة hilton .

نبذة عن Hilton

تُعد Hilton (المُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: HLT) شركة ضيافة عالمية رائدة تتميز بأن لديها حافظة تضم 22 علامة تجارية عالمية تتألف مما يقرب من 7400 عقار وأكثر من 1.1 مليون غرفة في 124 دولة ومنطقة. ملتزمة بتحقيق رؤيتها التأسيسية الرامية إلى ملء الأرض بنور الضيافة ودفئها، استقبلت Hilton أكثر من 3 مليارات ضيف في تاريخها الذي يمتد لأكثر من 100 عام، وحلت في المركز الأول ضمن قائمة Fortune لأفضل 100 شركة تعمل لديها وتم تكريمها كشركة رائدة عالميًا على مؤشرات داو جونز للاستدامة لمدة ست سنوات متتالية. قدمت Hilton العديد من التحسينات التكنولوجية الرائدة في المجال لتحسين تجربة الضيوف، بما في ذلك مشاركة المفتاح الرقمي، والترقيات المجانية التلقائية للغرف والقدرة على حجز غرف متصلة مؤكدة. ومن خلال برنامج ولاء الضيوف الحائز على الجوائز هيلتون Hilton Honors، يمكن لأكثر من 173 مليون فرد يحجزون مباشرة مع Hilton ربح نقاط مقابل الإقامات الفندقية والتجارب التي لا يمكن شراؤها بالمال. ومن خلال تطبيق Hilton Honors المجاني، يستطيع الضيوف حجز إقامتهم واختيار غرفتهم وتسجيل الوصول وفتح الأبواب باستخدام مفتاح رقمي بالإضافة إلى تسجيل المغادرة، وكل ذلك من هواتفهم الذكية. تفضل بزيارة hilton للحصول على مزيد من المعلومات وتواصل مع Hilton على Facebook ، وTwitter ، وLinkedIn ، وInstagram وYouTube .

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