Hilton تحصل على المرتبة الأولى كأفضل مكان للعمل في العالم

(BUSINESS WIRE )-- لأول مرة على الإطلاق، تحصل Hilton على لقب أفضل مكان للعمل في العالم من مجلة Fortune وGreat Place to Work. يمثل هذا التكريم، الذي يأتي تتويجًا لثماني مشاركات متتالية في قائمة "الأفضل في العالم"، البادرة التي تنال فيها شركة ضيافة أعلى مرتبة شرف في هذا البرنامج الأفضل في فئته.

منذ أن حظيت بمكان في هذه القائمة لأول مرة في عام 2016، واصلت Hilton بناء ثقافتها القوية من خلال التركيز الثابت على تهيئة مكان عمل يتميز بالشمول، ويوفر فرصًا قوية للنمو، ويدفعه تحقيق الأهداف المرجوة، ويُقدِّم نوع الدعم الذي يمكّن موظفيها البالغ عددهم 460000 عضو فريق في كل أنحاء العالم من الازدهار كل يوم.

يقول Chris Nassetta، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Hilton "داخل أروقة Hilton في كل أنحاء العالم، يتحد أعضاء فريقنا البالغ عددهم 460000 عضو سعيًا وراء تحقيق هدف مشترك ألا وهو ملء الأرض بنور الضيافة ودفئها. لقد تبلور هذا الهدف منذ أكثر من قرن من الزمان، عندما شرع Conrad Hilton في تغيير وجه العالم من خلال السفر. لقد بنى هذه الشركة على أساس فرضية نبيلة مفادها أن Hilton يمكن أن تكون قوة مُسخَّرة في سبيل الخير في العالم، وقد حثنا جميعًا على التفكير بعمق، والتصرف بنبل، ومطاردة الحلم الكبير". "إن التكريم الذي حصلنا عليه اليوم من Great Place to Work وFortune يُعد تأكيدًا على أن أعضاء فريقنا كانوا الموظفين الذين تصوَّرهم في رؤيته المشرقة للمستقبل. إن تفانيهم وكرم ضيافتهم وشغفهم تجاه الإقامات التي يقدمونها هو ما جعل Hilton أفضل مكان للعمل في العالم."

تلتزم Hilton ببناء ثقافة شاملة تدعم أعضاء الفريق في كل مرحلة من رحلتهم الشخصية والمهنية وتُمكِّن كلاً منهم من إبداء شخصيته الحقيقية والأصيلة في العمل.

توفر شركة الضيافة أفضل مزايا في فئتها لأعضاء الفريق الذين يعملون بالساعة أو بالراتب، بما في ذلك إجازة الأبوة المطوّلة والمساعدة في التبني ومزايا السفر المثيرة من خلال برنامج السفر الشهير Go Hilton المخصص لأعضاء الفريق.

أعلنت Hilton اليوم أيضًا، إلى جانب Hilton Global Foundation، أنها بصدد إطلاق Hilton Cares ، وهو برنامج سيوفر 500000 دولار أمريكي في شكل منح دراسية ومساعدة مالية لكل من أعضاء الفريق وأعضاء المجتمع المتحمسين لبناء الوظائف وتنميتها في مجال الضيافة. سيتم فتح تقديم الطلبات في أوائل عام 2024.

تبحث Hilton باستمرار عن طرق جديدة لتعزيز المرونة في عقاراتها ومكاتب الشركات، وتلتزم بتقديم عرض قيِّم يوفر منظومة عروض مرنة تسمح لأعضاء الفريق بالشعور بالدعم.

تقول Laura Fuentes، الرئيس التنفيذي لقسم الموارد البشرية في Hilton "في Hilton، نقيم تجربة إنسانية كاملة في العمل، يشعر فيها أعضاء فريقنا بأنهم يحظون بالاهتمام، وبأنهم محل الترحيب، وأنهم جزء من شيء أعظم من أنفسهم. "إن تكريم اليوم يعزز ما يتطلع إليه الموظفون، وهو ثقافة مكان العمل التي تساعدهم في الوصول إلى أقصى إمكاناتهم."

الركائز الأربع التي تدعم مكان العمل المثالي

لبناء تجربة إنسانية كاملة في العمل، تركز Hilton على إطار عمل من أربع ركائز، تتضمن:

الشمول: تلتزم Hilton بوجود قوة عاملة تحظى بتكافؤ الفرص ومحل ترحيب تمثل مجموعة كبيرة من الثقافات والخلفيات ووجهات النظر التي تمثل الضيوف والمجتمعات التي تعمل فيها. Fair360 ترحب بشركة Hilton في قاعة المشاهير لديه في 2022، بعد التصنيف الأول لعام 2021 في قائمة أفضل 50 شركة من حيث التنوع لدى المنظمة .

الصحة: كجزء من منصة Thrive at Hilton الخاصة بها، تدعم Hilton أعضاء الفريق بشكل استباقي ليس في الاهتمام بأنفسهم فحسب، بل بالأشخاص الأقرب إليهم أيضًا. في عام 2022، أطلقت الشركة منصتها الرائدة في المجال مبادرة تقديم الرعاية للجميع "Care for All" ، وهي منصة قوية من الأدوات والموارد اللازمة لدعم احتياجات الصحة العقلية وتقديم الرعاية لأعضاء الفريق.

النمو: تفتخر Hilton بتوفير الفرص حيث يقدم أعضاء الفريق باحثين عن وظيفة فإذا بالأمر ينتهي ببقائهم في العمل. تشتمل الفرص التعليمية على دورات تدريبية مجانية من خلال جامعة Hilton، والارتقاء بمهارات قادة الموظفين، والتعليم بدون ديون من خلال شراكة الشركة مع Guild، وبرامج القيادة والتطوير من Lead@Hilton.

بلوغ الغاية: لأكثر من قرن من الزمان وأعضاء الفريق يساعدون في تحقيق رؤية Conrad Hilton التأسيسية لنشر نور الضيافة ودفئها في كل أنحاء العالم. حتى في أثناء التحديات التي سببتها جائحة كوفيد-19، لم يحِد أعضاء فريق Hilton أبدًا عن هذا الهدف ووجدوا طرقًا لاستخدام مواهبهم المتنوعة بهدف تقديم تجارب استثنائية للضيوف، ولإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات وللمساعدة في توفير لحظات من المرح واللطف من خلال السفر.

لتحديد أفضل أماكن العمل في العالم كل عام، تدعو Great Place to Work الشركات للمشاركة في نموذج صارم وقائم على البيانات يحدد تجربة الموظف. تتضمن العملية طلب تعليقات الموظفين من خلال الاستبيانات، وجمع البيانات عن ثقافة الشركة والقوى العاملة والحصول على حالة الاعتماد. ومن هذا المنطلق، يجب تحديد الشركات باعتبارها أصحاب عمل عالميين بارزين من خلال الظهور خمس مرات على الأقل في قوائم Best WorkplacesTM‎ في آسيا أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أفريقيا أو أمريكا الشمالية أو أستراليا خلال عام 2022 أو أوائل عام 2023.

يأتي هذا التكريم نتيجة للتعليقات الإيجابية المباشرة التي أبداها أعضاء الفريق ضمن قوة عاملة تضم 460000 شخص في 124 دولة ومنطقة. بالإضافة إلى جائزة أفضل مكان عمل في العالم، تم اختيار Hilton في وقت سابق من هذا العام كأفضل مكان عمل للنساء في الولايات المتحدة، ويشرفها أن تُكرَّم طوال عام 2023 كأفضل مكان عمل في العديد من البلدان، التي من بينها الأرجنتين والنمسا والصين وجمهورية الدومينيكان وفرنسا والهند وإيطاليا والبيرو والبرتغال وسويسرا وأوروغواي. وإجمالاً، حظيت Hilton بالتكريم في أكثر من 450 قائمة لدى Great Place to Work منذ عام 2016. قراءة المزيد عن منهجية Great Place to Work هنا .

للحصول على مزيد من المعلومات عن المزايا الموسعة لأعضاء فريق Hilton، وثقافة مكان العمل الحائزة على الجوائز وأنواع الوظائف المتعددة المتاحة لديها، تفضل بزيارة hilton .

