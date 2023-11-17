شاشات إل جي الذكية لعام 2023 لا تتطلب الاتصال المباشر بالحاسوب

تُعتبر شاشات LG SMART مثالية للترفيه وإنجاز مهام العمل حيث تتميز بلوحات IPS عالية الأداء ودعم HDR 10. وتساعد الصور الحيوية والدقيقة التي تنتجها الشاشات الجديدة على إضفاء الحيوية على المحتوى وتعزيز تجربة المستخدم أيضاً عند المشاركة في المكالمات الجماعية أو العمل على المستندات أو البحث على الإنترنت. وبفضل تصميمه ثلاثي الجوانب الخالي من الإطارات تقريباً، يقدم الطراز مقاس 27 بوصة مظهراً أنيقاً وبسيطاً سيرتقي بمساحة المستخدم ويعزز إحساسه بالانغماس.

توفر أحدث شاشات LG SMART المجهزة بنظام التشغيل webOS 23 راحة معززة. ويوفر طرازا 32SR50F و27SR50F الوصول السهل إلى تطبيقات البث1 والتوصيات المخصصة للأفلام والمسلسلات والموسيقى عبر شاشة اللوحة الرئيسية وملفات التعريف الخاصة بالمحتوى الرياضي2، مع بطاقات الخدمة الرياضية القابلة للتخصيص والتي تسهل على المستخدمين متابعة المباريات التي يحبونها. وتخزّن شاشات LG SMART معلومات الدوريات والفرق المفضلة لدى المستخدم وتُخطره بمواعيد المباريات القادمة وتعرض الجداول الزمنية والإحصائيات الأساسية المُحدّثة. وتتضمن أيضاً وظيفة LG Mood Music التي تعمل كمنسق الموسيقى الشخصي وتُنظّم قوائم الأغاني حسب التفضيلات الموسيقية للمستخدم.3

وتشمل الشاشات الجديدة حلول مفيدة لمن يعملون من المنزل، حيث تأتي مزودة ببرنامج LG Home Office المدمج الذي يدعم البرامج الإنتاجية المختلفة4، وتشمل Microsoft 365 وتقويم Google Calendar. وتساعد شاشات LG SMART على تحسين سير العمل والتخلص من الحاجة إلى الاتصال بحاسوب مباشرة، حيث تتيح للمستخدمين مشاركة المحتوى بسهولة من أجهزتهم الذكية عبر AirPlay 2 وMiracast. وتعمل الشاشات الجديدة أيضاً كمراكز منزلية ذكية بفضل دعم ThinQ Home Hub من "إل جي" الذي يتيح للمستخدمين مراقبة أجهزتهم المنزلية وإدارتها. ويستطيع طرازا 32SR50F و27SR50F من خلال تطبيق ThinQ الاتصال بالعديد من الأجهزة المنزلية المتوافقة مع تقنية إنترنت الأشياء مثل الثلاجات والغسالات.

قال سيو يونغ جاي، نائب الرئيس الأول ورئيس وحدة أعمال تقنية المعلومات لدى شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الأعمال: "صُممت مجموعة شاشات LG SMART مع التركيز على تلبية التفضيلات الشخصية والمتطلبات الفريدة لمختلف أنواع المستخدمين. وتخطط إل جي من الآن فصاعداً لتقديم الشاشات الذكية الجديدة القادرة على تلبية مجموعة واسعة من احتياجات نمط الحياة".

سيتم إطلاق شاشات LG SMART الجديدة في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، مع بدء توفرها في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر الجاري. 5

المواصفات الرئيسية: