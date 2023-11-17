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شاشات إل جي الذكية لعام 2023 لا تتطلب الاتصال المباشر بالحاسوب

11/17/2023 4:17:00 AM
(MENAFN- AETOSWire) كشفت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) عن أحدث مجموعة لديها من شاشات LG SMART (طرازيّ 32SR50F و27SR50F). ولا تتطلب الشاشات الجديدة متعددة الاستخدامات مقاس 31.5 و27 بوصة الاتصال المباشر بالحاسوب، كما أنها مثالية لتعزيز الإنتاجية. وإلى جانب لوحات IPS المتطورة التي توفر ألواناً واقعية وتبايناً قوياً، تتميز شاشات "إل جي" الذكية بمنصة webOS 23 من "إل جي" التي توفر المزيد من الراحة خلال العمل عن بُعد بالإضافة إلى تطبيقات بث البرامج ومشاهدة المباريات الرياضية والاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديهم.

تُعتبر شاشات LG SMART مثالية للترفيه وإنجاز مهام العمل حيث تتميز بلوحات IPS عالية الأداء ودعم HDR 10. وتساعد الصور الحيوية والدقيقة التي تنتجها الشاشات الجديدة على إضفاء الحيوية على المحتوى وتعزيز تجربة المستخدم أيضاً عند المشاركة في المكالمات الجماعية أو العمل على المستندات أو البحث على الإنترنت. وبفضل تصميمه ثلاثي الجوانب الخالي من الإطارات تقريباً، يقدم الطراز مقاس 27 بوصة مظهراً أنيقاً وبسيطاً سيرتقي بمساحة المستخدم ويعزز إحساسه بالانغماس.

توفر أحدث شاشات LG SMART المجهزة بنظام التشغيل webOS 23 راحة معززة. ويوفر طرازا 32SR50F و27SR50F الوصول السهل إلى تطبيقات البث1 والتوصيات المخصصة للأفلام والمسلسلات والموسيقى عبر شاشة اللوحة الرئيسية وملفات التعريف الخاصة بالمحتوى الرياضي2، مع بطاقات الخدمة الرياضية القابلة للتخصيص والتي تسهل على المستخدمين متابعة المباريات التي يحبونها. وتخزّن شاشات LG SMART معلومات الدوريات والفرق المفضلة لدى المستخدم وتُخطره بمواعيد المباريات القادمة وتعرض الجداول الزمنية والإحصائيات الأساسية المُحدّثة. وتتضمن أيضاً وظيفة LG Mood Music التي تعمل كمنسق الموسيقى الشخصي وتُنظّم قوائم الأغاني حسب التفضيلات الموسيقية للمستخدم.3

وتشمل الشاشات الجديدة حلول مفيدة لمن يعملون من المنزل، حيث تأتي مزودة ببرنامج LG Home Office المدمج الذي يدعم البرامج الإنتاجية المختلفة4، وتشمل Microsoft 365 وتقويم Google Calendar. وتساعد شاشات LG SMART على تحسين سير العمل والتخلص من الحاجة إلى الاتصال بحاسوب مباشرة، حيث تتيح للمستخدمين مشاركة المحتوى بسهولة من أجهزتهم الذكية عبر AirPlay 2 وMiracast. وتعمل الشاشات الجديدة أيضاً كمراكز منزلية ذكية بفضل دعم ThinQ Home Hub من "إل جي" الذي يتيح للمستخدمين مراقبة أجهزتهم المنزلية وإدارتها. ويستطيع طرازا 32SR50F و27SR50F من خلال تطبيق ThinQ الاتصال بالعديد من الأجهزة المنزلية المتوافقة مع تقنية إنترنت الأشياء مثل الثلاجات والغسالات.

قال سيو يونغ جاي، نائب الرئيس الأول ورئيس وحدة أعمال تقنية المعلومات لدى شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الأعمال: "صُممت مجموعة شاشات LG SMART مع التركيز على تلبية التفضيلات الشخصية والمتطلبات الفريدة لمختلف أنواع المستخدمين. وتخطط إل جي من الآن فصاعداً لتقديم الشاشات الذكية الجديدة القادرة على تلبية مجموعة واسعة من احتياجات نمط الحياة".

سيتم إطلاق شاشات LG SMART الجديدة في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، مع بدء توفرها في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر الجاري. 5

المواصفات الرئيسية:

شاشة LG SMART

(32SR50F)

شاشة LG SMART

(27SR50F)

الحجم/الدقة

مقاس الشاشة

31

27-inch

الدقة

FHD (1,920 x 1080)

FHD (1,920 x 1080)

المزايا البصرية

لوحة الشاشة

IPS

IPS

نوع نطاق الألوان

sRGB 99%

NTSC 72%

HDR

HDR 10

HDR10

معدّل التحديث/وقت الاستجابة

60Hz / 8ms

60Hz / 14ms

واجهة التشغيل

USB Type-CTM

-

-

HDMI

O (x2)

O (x2)

USB 2.0

O (x2)

O (x2)

Wi-Fi

O

O

بلوتوث

O

O

مكبرالصوت

5W (x2)

5W (x2)

المزايا الذكية/الخدمات

نظام التشغيل

webOS 23

webOS 23

Microsoft Office

O

O

المساعدة الصوتية

LG ThinQ, Alexa

LG ThinQ, Alexa

مشاركة الشاشة عن بُعد/عكس محتوى الشاشة

AirPlay 2 / ScreenShare

AirPlay 2 / ScreenShare

الإكسسوارات

منفذ HDMI/جهاز تحكم أبيض

منفذ HDMI/جهاز تحكم أبيض

1 يدعم نظام تشغيل LG webOS 23 خدمات البث مثل Netflix وAmazon Prime Video وDisney+ وYouTube.

وتتطلب العديد من تطبيقات البث المتاحة على نظام التشغيل webOS اشتراكاً مدفوعاً. وقد يختلف دعم تطبيقات البث حسب البلد.

2 الميزة متاحة فقط في الطرازات المباعة في سوق الولايات المتحدة.

3 الوصول متاح بعد تسجيل الدخول واستكمال تسجيل الفريق المفضل.

4 يتطلب تسجيل الدخول المنفصل للبرنامج.

5 قد تختلف خيارات الطراز المتوفرة حسب البلد.

نبذة عن شركة إل جي الكترونيكس

إل جي إلكترونيكس هي شركة عالمية رائدة في الابتكار في مجال التكنولوجيا وإلكترونيات المستهلك، وتتواجد في كل بلدان العالم تقريباً، وتضم قوة عاملة دولية تصل لأكثر من 75000 شخص. وحققت شركات إل جي الأربع – الأجهزة المنزلية وحلول الهواء والترفيه المنزلي وحلول مكونات المركبات وحلول الأعمال – مبيعات عالمية تزيد عن 56 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وشركة إل جي شركة رائدة في مجال تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية وحلول الهواء، والشاشات وروبوتات الخدمة ومكونات السيارات، وعلاماتها التجارية LG SIGNATURE و LG ThinQ الذكية هي أسماء مألوفة في جميع أنحاء العالم. تفضل بزيارة للحصول على آخر الأخبار.


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