الإمارات تستضيف قمة سوبر إنجلز: المؤتمر الأكبر من نوعه للمستثمرين المبادرين

MENAFN - AETOSWire) تستضيف دولة الإمارات قمة سوبر إنجلز 2023، المؤتمر الأشهر والأرقى للمستثمرين المبادرين بين 15 و16 ديسمبر. وتأتي هذه القمة بالتزامن مع النتائج المذهلة التي يحققها الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي وصل إلى 501 مليار دولار، والتي تجعل من الإمارات بيئة ملائمة للشركات الناشئة. وتقام القمة بإشراف رافي كي رانجان وتنظيم فينشر كاتالسيت وبرعاية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومركز أبوظبي للمعارض والمكتب الخاص للشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم وجمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين. ومن المتوقع أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 70 متحدث وعدد كبير من المستثمرين وصناع السياسات والمسؤولين الحكوميين من كافة أنحاء العالم، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من المستثمرين المبادرين المحليين والعالميين.

تشكل هذه القمة منصة مثالية للراغبين في الاستثمار والابتكار والتعاون والاحتفال بالتقدم الذي يشهده عالم ريادة الأعمال. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور أكثر من 2000 شخص، بما في ذلك 1000 من كبار من المستثمرين، وأكثر من 400 من مؤسسي الشركات الناشئة الرائدة، وأكثر من 300 من المستثمرين المبادرين، وأكثر من 200 من رؤساء الشركات، وأكثر من 100 مسؤول حكومي عالمي. كما تهدف القمة إلى أن تقديم فرصة غير مسبوقة للتعاون بين الشركات الناشئة.

وقال هشام القرق، الرئيس التنفيذي لمجموعة سييد: "يساهم وصول قمة سوبر إنجلز إلى أبوظبي في دعم منظومة الشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. حيث يلعب التقارب بين المتحدثين العالميين والمستثمرين واللاعبين الرئيسيين في مشهد ريادة الأعمال دوراً مهماً للغاية. وتعكس هذه القمة روح الابتكار والتعاون التي تميز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تجسد التزام دولة الإمارات بتعزيز بيئة الشركات الناشئة الديناميكية. وتلعب فعاليات مثل قمة سوبر إنجلز دوراً محورياً في ربط رواد الأعمال أصحاب الرؤى بالمستثمرين المناسبين. وتتماشى هذه القمة مع رؤية مجموعة سييد لتشكل حافزاً للمشاريع الفعالة، وساحة تزدهر فيها الأفكار، وتقام الشراكات".

وسيلتقي المستثمرون بالمبادرين والرواد من كافة المجالات من جميع أنحاء العالم للتواصل والمشاركة واستكشاف فرص جديدة. ومن المتوقع أن تشهد القمة الكثير من النقاشات المعمقة بحضور عدد من مشاهير المستثمرين وكبار المتحدثين على مستوى العالم بما في ذلك شيخار دهوان، لاعب الكريكيت الشهير؛ وأشنير غروفر، الرائد في مجال التكنولوجيا المالية؛ ويوليا ستارك، رئيسة جمعية المرأة الأوروبية؛ وأحمد محمد النقبي من بنك الإمارات للتنمية، والعديد من المستثمرين المشاهير الآخرين.

بدوره، قال رافي كي رانجان، المؤسس والرئيس التنفيذي لقمّة سوبر إنجلز : "تعتبر قمة سوبر إنجلز فرصة للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين الذي يشاركونهم شغفهم، ويحرصون على أن يكونوا جزءاً من الموجة التالية من المشاريع الرائدة. نحن متحمسون لعقد هذه القمة في أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعتبر البيئة الأسرع نمواً للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث سيجد المشاركون في القمة أنفسهم في مركز ريادة الأعمال، وسيحظون بمنصة للتعبير عن أفكارهم ورؤاهم. نحن مستعدون لرسم ملامح مستقبل مزدهر للأعمال والاستثمار، والانطلاق في رحلة غنية بالفرص المذهلة، والآفاق الجديدة."

من جانبه، صرح الدكتور أبروفا رانحان شارما، الشريك المؤسس ورئيس فينشر كاتاليست : "تسمح لنا إقامة فعالية هامة مثل قمة سوبر إنجلز في الإمارات العربية المتحدة بالمشاركة والاستكشاف وزيادة تمكين عالم الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هدفنا هو زيادة تمكين مجتمع الشركات الناشئة في دولة الإمارات من خلال توفير المنصة والفرصة لإيصال رؤاهم إلى المستوى التالي وضمان تواصلهم مع الأشخاص المناسبين".

وفي تعليق على هذا التعاون، قال السيد خليفة القبيسي، الرئيس التجاري لمجموعة أدنيك : " يشكل انعقاد قمة سوبر إنجلز في أبوظبي علامة فارقة في مجال الاستثمار المبادر. وتعيد هذه القمة تعريف المشهد الاستثماري للشركات الناشئة، من خلال تسهيل التواصل وتعزيز العمل الجماعي وإطلاق العنان للفرص الرائدة. وتؤكد دولة الإمارات من جديد التزامها بأن تكون مركزاً للابتكار، حيث يلعب المستثمرون المبادرون دوراً محورياً كمحفزين بين رواد الأعمال المبدعين لاكتشاف آفاق مستقبلية واعدة. كما تمثل القمة شهادة على الحيوية والروح التعاونية التي تقود بيئة ريادة الأعمال في المنطقة".

من المقرر أن تكون قمة سوبر إنجلز 2023، التي تقام بالتعاون مع أدنيك، قمة عالمية مصممة حصرياً للمستثمرين المبادرين النشطين والطموحين في جميع أنحاء العالم. ولإضافة المزيد من الإثارة على الفعالية، ستتضمن القمة أيضاً حفل عشاء خاص وحفل توزيع جوائز للاحتفاء بروح ريادة الأعمال والاستثمار. وسيشهد حفل توزيع جوائز قمة سوبر إنجلز للاستثمار تكريم الأفراد والشركات في المنطقة وكذلك على مستوى العالم الذين قدموا مساهمة كبيرة في بناء وتعزيز بيئة الشركات الناشئة وتعزيز الاستثمارات والتعاون الدولي.

تبدأ تذاكر حضور قمة سوبر إنجلز 2023 بسعر 199 دولار أمريكي فقط مع خصم لأول المشترين، مما يجعل هذه الفعالية الضخمة في متناول جمهور واسع. للحجز والاستعلام يرجى زيارة .

نبذة عن قمة سوبر إنجلز

تأسست قمة سوبر إنجلز كأول قمة استثمارية في العالم من قبل رافي كي رانجان وبتنظيم من فينشر كاتالسيت وبالتعاون مع المكتب الخاص للشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم وجمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومركز أبوظبي للمعارض. وتحتفي القمة العالمية بجوهر الاستثمار.

تقام قمة سوبر إنجلز في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتوفر منصة حيوية للمناقشات والتواصل واستكشاف فرص الاستثمار المتنوعة، بهدف إعادة تشكيل منظومة الأعمال وريادة الأعمال حول العالم.