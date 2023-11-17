الصندوق السعودي للتنمية يوقع مذكرتي تفاهم إطاريتين لمشاريع البنية التحتية والطاقة في منطقة البحر الكاريبي

MENAFN - AETOSWire) وقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد اليوم مذكرتي تفاهم إطاريتين تنمويتين مع حكومتي سانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت كيتس ونيفيس. وقد تم التوقيع في الرياض بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا للقمة السعودية – الكاريبية التي تبدأ يوم الخميس 16 نوفمبر 2023.

هذا وتنص مذكرة التفاهم الأولى التي تم توقيعها مع رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين، معالي السيد رالف غونسالفيس، على أن يقدم الصندوق السعودي للتنمية تمويلاً بقيمة 50 مليون دولار لتمويل مشروع توسعة وترميم وإعادة تأهيل عدد من المباني والمرافق المتضررة من الكوارث الطبيعية. ومن خلال تمويل هذا المشروع، سيساعد الصندوق السعودي للتنمية على استعادة البنية التحتية الأساسية، ونشر التنمية المستدامة، وتعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد في أعقاب الكوارث الطبيعية.

أما مذكرة التفاهم الثانية فقد وقعت مع رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس، معالي السيد تيرينس درو، وتنص على أن يقدم الصندوق السعودي للتنمية تمويلًا بقيمة 40 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع توسعة محطة كهرباء نيدسموست. ومن خلال تمويل هذا المشروع، سيساعد الصندوق السعودي للتنمية في دعم إمدادات الطاقة في البلاد، إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سانت كيتس ونيفيس.

وتعد مذكرتا التفاهم بمثابة شهادة على التزام الصندوق السعودي للتنمية بدعم التنمية المستدامة في منطقة البحر الكاريبي، وتأكيد جديد على أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي، ولا سيما في الدول الجزيرية الصغيرة النامية.

تماشيًا مع مهمته المتمثلة في تعزيز التنمية المستدامة العالمية منذ عام 1975، قام الصندوق السعودي للتنمية بتمويل أكثر من 800 مشروع تنموي بقيمة 20 مليار دولار في أكثر من 100 دولة حول العالم. وقد شارك الصندوق السعودي للتنمية بنشاط في مشاريع التنمية داخل الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية منذ ما يقرب من أربعة عقود. ومنذ بداية هذا العام، قدم ما يقرب من 670 مليون دولار لتمويل 12 مشروعًا تنمويًا.