صندوق النقد الدولى يوافق على قرض للمكسيك بقيمة 35 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) وافق صندوق النقد الدولي الخميس على اتفاقية قرض جديد مع المكسيك بقيمة تناهز 35 مليار دولار لدعم اقتصادها.

وأعلن الصندوق في بيان أن القرض لمدة عامين هو الاتفاق العاشر من نوعه بين المكسيك وصندوق النقد الدولي منذ عام 2009، وهو يأتي في إطار“خط الائتمان المرن” الرامي إلى مساعدة البلدان التي تتمتع بأساسيات اقتصادية قوية على درء الأزمات.

وكشفت المؤسسة مؤخرا أنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد المكسيكي بنسبة 3,2% عام 2023، قبل أن يتباطأ بعض الشيء إلى 2,1% في العام التالي.

وقالت رئيسة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بالنيابة غيتا غوبيناث في بيان بشأن الاتفاق الجديد، إن“الاقتصاد المكسيكي في خضم توسع واسع النطاق، مع (مستويي) استهلاك واستثمار قويين”.

لكنها حذّرت من أن المكسيك لا تزال تواجه عددا من التهديدات، مضيفة أن الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة والمكسيك يمكن أن تزيد من تفاقم حالة عدم اليقين.

وتابعت“الترتيب الجديد بموجب خط الائتمان المرن سيستمر في أداء دور مهم في دعم استراتيجية الاقتصاد الكلي للسلطات وتوفير تأمين ضد المخاطر الاستثنائية مع تعزيز ثقة السوق”.

أرقام