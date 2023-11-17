ارتفاع أسعار النفط لكنها تتجه نحو تحقيق رابع خسارة أسبوعية على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات آخر جلسات الأسبوع، بعد انخفاضها بأكثر من 4% في ختام تعاملات الأمس، إثر مخاوف المستثمرين تجاه آفاق الطلب العالمي على الذهب الأسود.
وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير بنسبة 0.14% إلى 77.53 دولار للبرميل.
وزادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.19% إلى 73.04 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 4.8% في ختام تداولات الخميس.
وأوضحت بيانات صدرت عن وحدة“جيه بي مورجان” لأبحاث السلع، الجمعة، تراجع متوسط الطلب على النفط إلى 101.6 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من نوفمبر، بانخفاض يعادل 200 ألف برميل يومياً دون تقديراته للطلب على النفط هذا الشهر.
وقال محللو“آي إن جي” في مذكرة اليوم، إن انخفاض أسعار النفط دون مستوى 80 دولار للبرميل عزز من عمليات البيع بناء على العوامل الفنية للتحليلات، مع وجود القليل من العوامل الأساسية وراء هذا الانخفاض، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”. أرقام
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