ارتفاع أسعار النفط لكنها تتجه نحو تحقيق رابع خسارة أسبوعية على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات آخر جلسات الأسبوع، بعد انخفاضها بأكثر من 4% في ختام تعاملات الأمس، إثر مخاوف المستثمرين تجاه آفاق الطلب العالمي على الذهب الأسود.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير بنسبة 0.14% إلى 77.53 دولار للبرميل.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.19% إلى 73.04 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 4.8% في ختام تداولات الخميس.

وأوضحت بيانات صدرت عن وحدة“جيه بي مورجان” لأبحاث السلع، الجمعة، تراجع متوسط الطلب على النفط إلى 101.6 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من نوفمبر، بانخفاض يعادل 200 ألف برميل يومياً دون تقديراته للطلب على النفط هذا الشهر.

وقال محللو“آي إن جي” في مذكرة اليوم، إن انخفاض أسعار النفط دون مستوى 80 دولار للبرميل عزز من عمليات البيع بناء على العوامل الفنية للتحليلات، مع وجود القليل من العوامل الأساسية وراء هذا الانخفاض، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.