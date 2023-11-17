مؤشر نيكي يحقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات الجمعة، رغم تراجع أداء أسهم قطاع الطاقة على خلفية هبوط أسعار النفط، وعقب صدور تصريحات لمحافظ بنك اليابان“كازو أويدا” بشأن مستقبل السياسة النقدية في البلاد.
وصعد مؤشر“نيكي” بنسبة 0.48% إلى 33585 نقطة عند الإغلاق، ليحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.12%، في حين ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.95% إلى 2391 نقطة.
وقال“كازو أويدا” محافظ بنك اليابان في شهادته نصف السنوية أمام البرلمان اليوم، إن المصرف المركزي سوف يبدأ التفكير في إنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد، وأسعار الفائدة السالبة، عند ظهور دلائل على اتجاه التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2% بشكل ثابت ومستدام، مضيفاً أن تحديد أي من إجراءات التحفيز سوف يتم إنهاؤها، وبأي ترتيب، سوف يعتمد على الظروف الاقتصادية، والمالية، ومستوى الأسعار حينها.
وحقق قطاع شركات إنتاج النفط والفحم الأداء الأسوأ خلال تعاملات اليوم في بورصة طوكيو، بانخفاض بلغ 0.93% في ظل التراجع الذي شهدته الأسعار العالمية للنفط.
واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 150.64 ين.
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