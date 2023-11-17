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مؤشر نيكي يحقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

11/17/2023 4:14:48 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات الجمعة، رغم تراجع أداء أسهم قطاع الطاقة على خلفية هبوط أسعار النفط، وعقب صدور تصريحات لمحافظ بنك اليابان“كازو أويدا” بشأن مستقبل السياسة النقدية في البلاد.

وصعد مؤشر“نيكي” بنسبة 0.48% إلى 33585 نقطة عند الإغلاق، ليحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.12%، في حين ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.95% إلى 2391 نقطة.

وقال“كازو أويدا” محافظ بنك اليابان في شهادته نصف السنوية أمام البرلمان اليوم، إن المصرف المركزي سوف يبدأ التفكير في إنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد، وأسعار الفائدة السالبة، عند ظهور دلائل على اتجاه التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2% بشكل ثابت ومستدام، مضيفاً أن تحديد أي من إجراءات التحفيز سوف يتم إنهاؤها، وبأي ترتيب، سوف يعتمد على الظروف الاقتصادية، والمالية، ومستوى الأسعار حينها.

وحقق قطاع شركات إنتاج النفط والفحم الأداء الأسوأ خلال تعاملات اليوم في بورصة طوكيو، بانخفاض بلغ 0.93% في ظل التراجع الذي شهدته الأسعار العالمية للنفط.

واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 150.64 ين.

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