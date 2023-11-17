ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع تقييم بيانات التجزئة البريطانية

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، ورغم صدور بيانات أوضحت تراجع مبيعات التجزئة البريطانية في أكتوبر على نحو غير متوقع.
وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.54% إلى 453 نقطة، بعد انخفاضه بنسبة 0.7% في ختام جلسة الأمس.
وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.51% إلى 7448 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.36% إلى 15842 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.45% إلى 7200 نقطة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات البريطاني التي صدرت اليوم، تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% في أكتوبر على أساس شهري، مقارنة بقراءة سبتمبر المعدلة عند انخفاض بنسبة 1.1%، ومقابل توقعات ارتفاعها بنسبة 0.3% خلال نفس الفترة، الأمر الذي يشير إلى تباطؤ إنفاق المستهلكين في المملكة المتحدة.
وتترقب الأسواق اليوم، صدور القراءة النهائية لتضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، وسط توقعات استقرارها عند 2.9% دون تغيير عن البيانات الأولية.
أرقام
MENAFN17112023000202011048ID1107445580
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.