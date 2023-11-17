ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع تقييم بيانات التجزئة البريطانية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، ورغم صدور بيانات أوضحت تراجع مبيعات التجزئة البريطانية في أكتوبر على نحو غير متوقع.

وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.54% إلى 453 نقطة، بعد انخفاضه بنسبة 0.7% في ختام جلسة الأمس.

وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.51% إلى 7448 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.36% إلى 15842 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.45% إلى 7200 نقطة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات البريطاني التي صدرت اليوم، تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% في أكتوبر على أساس شهري، مقارنة بقراءة سبتمبر المعدلة عند انخفاض بنسبة 1.1%، ومقابل توقعات ارتفاعها بنسبة 0.3% خلال نفس الفترة، الأمر الذي يشير إلى تباطؤ إنفاق المستهلكين في المملكة المتحدة.

وتترقب الأسواق اليوم، صدور القراءة النهائية لتضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، وسط توقعات استقرارها عند 2.9% دون تغيير عن البيانات الأولية.

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