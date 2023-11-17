القيمة السوقية لـعلى بابا تهبط إلى حوالي نصف قيمة منافستها تنسنت

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع سهم“علي بابا” بما يقرب من 10% في تعاملات بورصة هونج كونج الجمعة بعدما انخفض سهمها المدرج في وول ستريت أمس بنسبة مقاربة، وذلك بعد إعلان شركة التجارة الإلكترونية الصينية أنه لن تمضي قدمًا في الفصل الكامل لأعمالها للحوسبة السحابية“كلاود إنتلجنس جروب” بسبب قيود تصدير الرقائق الأمريكية.

وذكرت“علي بابا” أمس الخميس أن القيود الأمريكية خلقت حالة من عدم اليقين بشأن آفاق مجموعة“كلاود إنتلجنس جروب”، ونعتقد أن الانفصال الكامل لتلك الأعمال قد لا يحقق التأثير المقصود لتعزيز قيمة المساهمين، وأضافت أنها ستركز بدلاً من ذلك على تطوير نموذج نمو مستدام للوحدة في ظل الظروف المتقلبة.

وانخفضت القيمة السوقية لـ“علي بابا” إلى 201 مليار دولار لتعادل حوالي نصف قيمة منافستها التي تركز على وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب“تنسنت هولدينجز” البالغة 391 مليار دولار، وذلك حسب بيانات جمعتها“بلومبرج”.

ويرجع ذلك التباين في قيمة الشركتين إلى قضايا تنظيمية واقتصادية أزعجت“علي بابا”، إذ كانت القيمة السوقية للشركة التابعة للملياردير“جاك ما” أعلى إلى حد كبير من“تنسنت” قبل بدء حملة القمع التي أجرتها الصين في أواخر 2020.

وسعت الصين خلال السنوات الأخيرة إلى كبح جماح شركات التكنولوجيا، وأجرت الجهات التنظيمية تحقيقًا مع“آنت جروب” -وهي شركة التكنولوجيا المالية التابعة لـ“علي بابا”- وفرضت عليها غرامة قدر ها مليار دولار.

وهبط سهم“علي بابا” المدرج في هونج كونج بنسبة 9.96% إلى 73.25 دولار هونج كونج، في تمام الساعة 08:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما أغلق سهم الشركة المدرج في وول ستريت أمس منخفضًا 9.14% عند 79.11 دولار أمريكي.