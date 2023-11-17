القيمة السوقية لـعلى بابا تهبط إلى حوالي نصف قيمة منافستها تنسنت

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجع سهم“علي بابا” بما يقرب من 10% في تعاملات بورصة هونج كونج الجمعة بعدما انخفض سهمها المدرج في وول ستريت أمس بنسبة مقاربة، وذلك بعد إعلان شركة التجارة الإلكترونية الصينية أنه لن تمضي قدمًا في الفصل الكامل لأعمالها للحوسبة السحابية“كلاود إنتلجنس جروب” بسبب قيود تصدير الرقائق الأمريكية.
وذكرت“علي بابا” أمس الخميس أن القيود الأمريكية خلقت حالة من عدم اليقين بشأن آفاق مجموعة“كلاود إنتلجنس جروب”، ونعتقد أن الانفصال الكامل لتلك الأعمال قد لا يحقق التأثير المقصود لتعزيز قيمة المساهمين، وأضافت أنها ستركز بدلاً من ذلك على تطوير نموذج نمو مستدام للوحدة في ظل الظروف المتقلبة.
وانخفضت القيمة السوقية لـ“علي بابا” إلى 201 مليار دولار لتعادل حوالي نصف قيمة منافستها التي تركز على وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب“تنسنت هولدينجز” البالغة 391 مليار دولار، وذلك حسب بيانات جمعتها“بلومبرج”.
ويرجع ذلك التباين في قيمة الشركتين إلى قضايا تنظيمية واقتصادية أزعجت“علي بابا”، إذ كانت القيمة السوقية للشركة التابعة للملياردير“جاك ما” أعلى إلى حد كبير من“تنسنت” قبل بدء حملة القمع التي أجرتها الصين في أواخر 2020.
وسعت الصين خلال السنوات الأخيرة إلى كبح جماح شركات التكنولوجيا، وأجرت الجهات التنظيمية تحقيقًا مع“آنت جروب” -وهي شركة التكنولوجيا المالية التابعة لـ“علي بابا”- وفرضت عليها غرامة قدر ها مليار دولار.
وهبط سهم“علي بابا” المدرج في هونج كونج بنسبة 9.96% إلى 73.25 دولار هونج كونج، في تمام الساعة 08:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما أغلق سهم الشركة المدرج في وول ستريت أمس منخفضًا 9.14% عند 79.11 دولار أمريكي.
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