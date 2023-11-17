أمازون وهيونداي تعلنان شراكة تتضمن بيع السيارات عبر منصة التجارة الإلكترونية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت“أمازون” و”هيونداي موتور” عن شراكة استراتيجية واسعة النطاق، تتضمن بيع السيارات عبر منصة التجارة الإلكترونية“أمازون دوت كوم” في عام 2024.

وقال“آندي جاسي”، الرئيس التنفيذي لـ”أمازون”:“هيونداي شركة مبتكرة للغاية وتشارك أمازون شغفها بمحاولة جعل حياة العملاء أفضل وأسهل كل يوم، ويجب أن تقوم شراكتنا الاستراتيجية الواسعة بذلك، بدءًا من تمكين العملاء من شراء المركبات عبر الإنترنت بسهولة”.

وتضمن البيان الذي نُشر على الموقع الرسمي الخميس، ثلاثة تطورات جديدة، أولها في عام 2024، حيث سيتمكن تجار السيارات لأول مرة من بيع المركبات في متجر“أمازون” بالولايات المتحدة، وستكون“هيونداي” أول علامة تجارية متاحة للعملاء.

وثانيها، اختيار“هيونداي” لشركة“أمازون ويب سيرفيسز” لتكون المزود السحابي المعتمد لديها، لتسريع تحولها الرقمي باستخدام إمكانات“إيه دابليو إس” الواسعة في الصناعة، بدءًا من الحوسبة والتخزين وقاعدة البيانات والتحليلات وحتى الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وأخيرًا، فإنه بداية من عام 2025، سيتمكن عملاء“هيونداي” من استخدام“أليكسا” أثناء وجودهم في سياراتهم، للمساعدة في ضبط التذكيرات، والتحقق من التقويم، وتشغيل الوسائط أو نظام الملاحة، فضلًا عن التحكم في منزلهم الذكي، أو المطالبة بتحديثات حركة المرور أو تقارير الطقس، ومزايا أخرى.