أمازون وهيونداي تعلنان شراكة تتضمن بيع السيارات عبر منصة التجارة الإلكترونية

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت“أمازون” و”هيونداي موتور” عن شراكة استراتيجية واسعة النطاق، تتضمن بيع السيارات عبر منصة التجارة الإلكترونية“أمازون دوت كوم” في عام 2024.
وقال“آندي جاسي”، الرئيس التنفيذي لـ”أمازون”:“هيونداي شركة مبتكرة للغاية وتشارك أمازون شغفها بمحاولة جعل حياة العملاء أفضل وأسهل كل يوم، ويجب أن تقوم شراكتنا الاستراتيجية الواسعة بذلك، بدءًا من تمكين العملاء من شراء المركبات عبر الإنترنت بسهولة”.
وتضمن البيان الذي نُشر على الموقع الرسمي الخميس، ثلاثة تطورات جديدة، أولها في عام 2024، حيث سيتمكن تجار السيارات لأول مرة من بيع المركبات في متجر“أمازون” بالولايات المتحدة، وستكون“هيونداي” أول علامة تجارية متاحة للعملاء.
وثانيها، اختيار“هيونداي” لشركة“أمازون ويب سيرفيسز” لتكون المزود السحابي المعتمد لديها، لتسريع تحولها الرقمي باستخدام إمكانات“إيه دابليو إس” الواسعة في الصناعة، بدءًا من الحوسبة والتخزين وقاعدة البيانات والتحليلات وحتى الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
وأخيرًا، فإنه بداية من عام 2025، سيتمكن عملاء“هيونداي” من استخدام“أليكسا” أثناء وجودهم في سياراتهم، للمساعدة في ضبط التذكيرات، والتحقق من التقويم، وتشغيل الوسائط أو نظام الملاحة، فضلًا عن التحكم في منزلهم الذكي، أو المطالبة بتحديثات حركة المرور أو تقارير الطقس، ومزايا أخرى.
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