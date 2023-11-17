Friday, 17 November 2023 03:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمازون وهيونداي تعلنان شراكة تتضمن بيع السيارات عبر منصة التجارة الإلكترونية

11/17/2023 4:14:47 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت“أمازون” و”هيونداي موتور” عن شراكة استراتيجية واسعة النطاق، تتضمن بيع السيارات عبر منصة التجارة الإلكترونية“أمازون دوت كوم” في عام 2024.

وقال“آندي جاسي”، الرئيس التنفيذي لـ”أمازون”:“هيونداي شركة مبتكرة للغاية وتشارك أمازون شغفها بمحاولة جعل حياة العملاء أفضل وأسهل كل يوم، ويجب أن تقوم شراكتنا الاستراتيجية الواسعة بذلك، بدءًا من تمكين العملاء من شراء المركبات عبر الإنترنت بسهولة”.

وتضمن البيان الذي نُشر على الموقع الرسمي الخميس، ثلاثة تطورات جديدة، أولها في عام 2024، حيث سيتمكن تجار السيارات لأول مرة من بيع المركبات في متجر“أمازون” بالولايات المتحدة، وستكون“هيونداي” أول علامة تجارية متاحة للعملاء.

وثانيها، اختيار“هيونداي” لشركة“أمازون ويب سيرفيسز” لتكون المزود السحابي المعتمد لديها، لتسريع تحولها الرقمي باستخدام إمكانات“إيه دابليو إس” الواسعة في الصناعة، بدءًا من الحوسبة والتخزين وقاعدة البيانات والتحليلات وحتى الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وأخيرًا، فإنه بداية من عام 2025، سيتمكن عملاء“هيونداي” من استخدام“أليكسا” أثناء وجودهم في سياراتهم، للمساعدة في ضبط التذكيرات، والتحقق من التقويم، وتشغيل الوسائط أو نظام الملاحة، فضلًا عن التحكم في منزلهم الذكي، أو المطالبة بتحديثات حركة المرور أو تقارير الطقس، ومزايا أخرى.

MENAFN17112023000202011048ID1107445578

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث