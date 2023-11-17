وزير الرى يوجه بوضع سياسات العام المالى القادم لمواجهة تحديات قطاع المياه

MENAFN - Al-Borsa News) وجه الدكتور سويلم بوضع سياسات الوزارة للعام المالي القادم 2024 / 2025 بالشكل الذي يسهم في مواجهة التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، وذلك ضمن الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام 2037، مع تطوير آليات حصر مشروعات الخطة الاستثمارية، بما يتماشى مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة (رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات ونواب رؤساء الهيئات و رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات) عن طريق عقد اجتماعات تنسيقية للمشاركة في إعداد الخطة، مع إعداد برنامج تدريبي دوري لرفع كفاءة المهندسين المسئولين عن إعداد وحصر الخطة الاستثمارية، بما يضمن تحقيق سياسات الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية وآليات حصر ومتابعة هذه المشروعات، وسبل تفعيل دور إدارات التخطيط لمتابعة الأعمال المنفذة، وتطوير استراتيجية لإدارة المنشآت المائية، وإجراءات الانتهاء من إعداد“المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة أعمال تأهيل البوابات”.

كما وجه بتطوير منظومة المتابعة ومؤشرات الأداء، وزيادة التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق الأعمال الجاري تنفيذها أو المقترحة لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة وضمان الالتزام باشتراطات الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري باعتباره مرجعا لجميع الأعمال التنفيذية والتصميمية للبنية التحتية لشبكتي الري والصرف.

وأكد الدكتور سويلم ضرورة تطوير استراتيجية خاصة بإدارة المنشآت المائية بكافة أنواعها مع الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية، وتكثيف الجهود لتطوير وتحديث نماذج المنشآت التصميمية، طبقا لتطور طرق التنفيذ واشتراطات الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري، ورفع كفاءة المهندسين في مجال تقييم وصيانة وتنفيذ المنشآت المائية، مع سرعة الانتهاء من“المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة أعمال تأهيل البوابات” وربطها بقاعدة البيانات الجغرافية التي تم إعدادها بالوزارة تمهيدا للبدء في تسجيل أعمال التأهيل المزمع تنفيذها، مع تدريب المهندسين على استخدام تلك المنظومة وربطها بأعمال صرف المستخلصات.

أ. ش. أ