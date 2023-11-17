لاجارد: أوروبا تمر بمرحلة حرجة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي“كريستين لاجارد” أن أوروبا تمر الآن بمرحلة حرجة، وأن هناك دلائل متزايدة على أن الاقتصاد العالم ينقسم إلى كتل متنافسة.
وأوضحت“لاجارد” في المؤتمر المصرفي الأوروبي: في أوروبا، فإن الانخفاض المستمر في عدد السكان في سن العمل يبدو أنه سيبدأ في التزايد في وقت مبكر من عام 2025، إلى جانب الكوارث المناخية التي تتزايد في كل عام، لذلك فإن الأمر سيتطلب استثمارات ضخمة في فترة قصيرة من الزمن.
وأضافت أنه مع ظهور حواجز تجارية جديدة، فإن هناك حاجة لإعادة تقييم سلاسل التوريد والاستثمار في سلاسل جديدة أكثر أمانًا وكفاءة وأقرب إلى الوطن.
كما أنه مع تقدم المجتمعات في أوروبا في السن، فستكون هناك حاجة إلى نشر تقنيات جديدة حتى يمكن زيادة الإنتاج بالاستعانة بعدد أقل من العمال.
أرقام
MENAFN17112023000202011048ID1107445574
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.