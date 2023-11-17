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لاجارد: أوروبا تمر بمرحلة حرجة

11/17/2023 4:14:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي“كريستين لاجارد” أن أوروبا تمر الآن بمرحلة حرجة، وأن هناك دلائل متزايدة على أن الاقتصاد العالم ينقسم إلى كتل متنافسة.

وأوضحت“لاجارد” في المؤتمر المصرفي الأوروبي: في أوروبا، فإن الانخفاض المستمر في عدد السكان في سن العمل يبدو أنه سيبدأ في التزايد في وقت مبكر من عام 2025، إلى جانب الكوارث المناخية التي تتزايد في كل عام، لذلك فإن الأمر سيتطلب استثمارات ضخمة في فترة قصيرة من الزمن.

وأضافت أنه مع ظهور حواجز تجارية جديدة، فإن هناك حاجة لإعادة تقييم سلاسل التوريد والاستثمار في سلاسل جديدة أكثر أمانًا وكفاءة وأقرب إلى الوطن.

كما أنه مع تقدم المجتمعات في أوروبا في السن، فستكون هناك حاجة إلى نشر تقنيات جديدة حتى يمكن زيادة الإنتاج بالاستعانة بعدد أقل من العمال.

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