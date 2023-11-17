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مجلس الحكماء يطالب بايدن بخطة لسلام دائم في الشرق الأوسط تستند على وجود دولتين

11/17/2023 4:13:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بريطانيا/PNN- مجلس الحُكماء، الرئيس الأميركي جو بايدن، من أجل صوغ خطّة لسلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد مجلس الحكماء الذي أسسه نيلسون مانديلا عام 2007 ويضم مسؤولين كبارا وناشطين في مجال السلام ومدافعين عن حقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة إلى الرئيس بايدن، ضرورة أن تستند هذه الخطّة إلى حلّ قائم على وجود دولتَين وأن "تعترف بحقوق متساوية للفلسطينيّين والإسرائيليّين".

وبحسب ما كتب الموقّعون وبينهم ماري روبنسون رئيسة المجموعة والرئيسة السابقة لايرلندا، إضافة إلى اثنين من الفائزين بجائزة نوبل للسلام، أن الخطة يجب أن ترتكز إلى القانون الدولي، وأن تُنهي ضمّ إسرائيل المتسارع للأراضي الفلسطينيّة.

واعتبر الموقعون على الرسالة أنّ تدمير غزّة وقتل المدنيّين لا يجعل الإسرائيليّين في أمان، وإن هذه الأعمال ستؤدّي إلى مزيد من العنف في المنطقة وخارجها، وشددوا على أنّ لا حلّ عسكريا لهذا الصراع.

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