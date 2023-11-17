الاحتلال يقصف بلدات جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN-قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، جنوب لبنان.
وكانت بلدات عيتا الشعب ورامية قد تعرضت مساء أمس لقصف إسرائيلي.
كما سجل تحليق مكثف لطيران الاستطلاع منذ ليل أمس وحتى صباح اليوم، إضافة إلى إلقاء قنابل مضيئة فوق القطاعين الغربي والأوسط.
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