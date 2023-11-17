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الاحتلال يقصف بلدات جنوب لبنان

11/17/2023 4:13:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN-قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، جنوب لبنان.


وكانت بلدات عيتا الشعب ورامية قد تعرضت مساء أمس لقصف إسرائيلي.


كما سجل تحليق مكثف لطيران الاستطلاع منذ ليل أمس وحتى صباح اليوم، إضافة إلى إلقاء قنابل مضيئة فوق القطاعين الغربي والأوسط.

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