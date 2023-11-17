أخذ قياس منازل شهداء عملية الأنفاق.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم، حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، فيما تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة نعلين، غرب رام الله، فيما أخذت قوات الاحتلال قياسات منازل شهداء عملية الأنفاق البطولية أمس تمهيدا لهدمها
ففي الخليل،
أخذت قوات الاحتلال مقاسات منزلي الشهيدين حسن قفشية وعبد القادر القواسمة منفذا عملية الأنفاق النوعية أمس، تمهيدا لهدمهما.
وكان قفيشه والقواسمة استشهدا، إلى جانب الشاب نصر الله القواسمة، أمس الخميس، عند حاجز النفق قرب مدينة بيت لحم، وزعمت قوات الاحتلال بأن الشبان أطلقوا النار على الجنود المتواجدين على الحاجز.
واقتحمت قوات الاحتلال المدينة وسيرت آالياتها في شوارعها وداهمت عدة منازل، ودارت مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت، ما ادى لإصابة شاب برصاصة في القدم نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
واعتقل قوات الاحتلال الأسير المحرر الشاب مؤمن أيوب القواسمة، ومحمد القواسمة، ومحمد فوزي الخطيب وشقيقه عبد الله،
ومصعب عمر الجعبري، بعد أن فتشت منازلهم.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شمال الخليل، واندلعت على إثرها مواجهات عنيفة مع المواطنين.
وفي رام الله؛ تواصل قوات الاحتلال حملة الاعتقالات ومداهمة المنازل وتفتيشها وتخريبها في بلدة نعلين، غرب رام الله، والمستمرة منذ أكثر من 27 ساعة.
وداهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في نعلين، وشنوا حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، عرفت منهم: ضياء سرور، ومحمد عاطف سرور، ومحمد وجيه سرور، وأحمد عايد سرور، وصادق ياسر سرور، ويوسف عبود سرور ونجله يامن، وإياد خليل سرور، وطلال سرور، وابراهيم خليل سرور، ومحمود خليل سرور، وأسامة ربحي سرور، وفرح الخواجا وشقيقه، ومعاذ موفق الخواجا، وأحمد داوود الخواجا، ومحمد حسني الخواجا، وأحمد نمر الخواجا وشقيقه، وسعدي هارون الخواجا، ومحمد ناجح نافع، وعبد الله اسعد عميرة، ويوسف حسن موسى ونجله أحمد، وصلاح عميره ونجله حمزة، وخليل محمود عميرة وشقيقه محمد.
وفي جنين شمال الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال حملة عسكرية واسعة على المدينة ومخيمها، واقتحمت حي الجابريات واعتقلت مجموعة من المواطنين عُرف منهم: محمد سمير الرخ، وقسم جبارين، ومحمد العامر، وسعيد رفقي الرخ، وأحمد رفقي الرخ، وسامي أبو الراكز.
كما فجرت عدة مركبات في الحي تعود ملكيتها لعائلة الرخ، واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مجدي أبو جلدة عقب اقتحام منزله في المخيم.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية جلقموس، شمال شرق جنين، واعتقلت الشابين أحمد غالب عزمي الحج، وقصي يوسف القرم، بعد اقتحام منزليهما.
وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضاحية شويكة، شمال طولكرم، واعتقلت الشاب محمد عبد الله ناصر، بعد مداهمة منزله في الضاحية.
MENAFN17112023000205011050ID1107445570
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.