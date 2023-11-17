أخذ قياس منازل شهداء عملية الأنفاق.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم، حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، فيما تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة نعلين، غرب رام الله، فيما أخذت قوات الاحتلال قياسات منازل شهداء عملية الأنفاق البطولية أمس تمهيدا لهدمها

ففي الخليل،

أخذت قوات الاحتلال مقاسات منزلي الشهيدين حسن قفشية وعبد القادر القواسمة منفذا عملية الأنفاق النوعية أمس، تمهيدا لهدمهما.

وكان قفيشه والقواسمة استشهدا، إلى جانب الشاب نصر الله القواسمة، أمس الخميس، عند حاجز النفق قرب مدينة بيت لحم، وزعمت قوات الاحتلال بأن الشبان أطلقوا النار على الجنود المتواجدين على الحاجز.

واقتحمت قوات الاحتلال المدينة وسيرت آالياتها في شوارعها وداهمت عدة منازل، ودارت مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت، ما ادى لإصابة شاب برصاصة في القدم نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

واعتقل قوات الاحتلال الأسير المحرر الشاب مؤمن أيوب القواسمة، ومحمد القواسمة، ومحمد فوزي الخطيب وشقيقه عبد الله،

ومصعب عمر الجعبري، بعد أن فتشت منازلهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شمال الخليل، واندلعت على إثرها مواجهات عنيفة مع المواطنين.

وفي رام الله؛ تواصل قوات الاحتلال حملة الاعتقالات ومداهمة المنازل وتفتيشها وتخريبها في بلدة نعلين، غرب رام الله، والمستمرة منذ أكثر من 27 ساعة.

وداهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في نعلين، وشنوا حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، عرفت منهم: ضياء سرور، ومحمد عاطف سرور، ومحمد وجيه سرور، وأحمد عايد سرور، وصادق ياسر سرور، ويوسف عبود سرور ونجله يامن، وإياد خليل سرور، وطلال سرور، وابراهيم خليل سرور، ومحمود خليل سرور، وأسامة ربحي سرور، وفرح الخواجا وشقيقه، ومعاذ موفق الخواجا، وأحمد داوود الخواجا، ومحمد حسني الخواجا، وأحمد نمر الخواجا وشقيقه، وسعدي هارون الخواجا، ومحمد ناجح نافع، وعبد الله اسعد عميرة، ويوسف حسن موسى ونجله أحمد، وصلاح عميره ونجله حمزة، وخليل محمود عميرة وشقيقه محمد.

وفي جنين شمال الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال حملة عسكرية واسعة على المدينة ومخيمها، واقتحمت حي الجابريات واعتقلت مجموعة من المواطنين عُرف منهم: محمد سمير الرخ، وقسم جبارين، ومحمد العامر، وسعيد رفقي الرخ، وأحمد رفقي الرخ، وسامي أبو الراكز.

كما فجرت عدة مركبات في الحي تعود ملكيتها لعائلة الرخ، واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مجدي أبو جلدة عقب اقتحام منزله في المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية جلقموس، شمال شرق جنين، واعتقلت الشابين أحمد غالب عزمي الحج، وقصي يوسف القرم، بعد اقتحام منزليهما.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضاحية شويكة، شمال طولكرم، واعتقلت الشاب محمد عبد الله ناصر، بعد مداهمة منزله في الضاحية.



