الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة جندية في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه عثر في غزة على جثة جندية كانت محتجزة لدى كتائب عز الدين القسام سبق أن أُعلن عن مقتلها قبل أيام.





وقال جيش الاحتلال في بيان "انتشلت جثة الجندية نوعاه مارسيانو (19 عاما) من قبل قوات الجيش الإسرائيلي من مبنى محاذٍ لمستشفى الشفاء في قطاع غزة ونقلت إلى الأراضي الإسرائيلية".





وكانت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) نشرت الاثنين الماضي صورة لمارسيانو تظهرها ميتة، مشددة على أنها قتلت في قصف إسرائيلي.





وكانت "القسام" حذرت إسرائيل مرارا من أن قصفها المكثف على قطاع غزة يتسبب بمقتل أسراها، وأعلنت عن مقتل العشرات خلال الأسابيع الماضية جراء هذا القصف.