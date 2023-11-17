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إصابة شابين برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية اطلاق نار

11/17/2023 4:13:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN-أصيب شابين، اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال عند مدخل بلدة ترقوميا غرب الخليل، بزعم محاولته تنفيذ عملية اطلاق نار.

وأفادت مصادر عبرية بأن شابين اطلقوا النار تجاه نقطة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال قرب بلدة ترقوميا غرب الخليل.

يتبع..


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