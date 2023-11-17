إصابة شابين برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية اطلاق نار

إصابة شابين برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية اطلاق نار
التاريخ
11/17/2023 4:13:21 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN-أصيب شابين، اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال عند مدخل بلدة ترقوميا غرب الخليل، بزعم محاولته تنفيذ عملية اطلاق نار.
وأفادت مصادر عبرية بأن شابين اطلقوا النار تجاه نقطة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال قرب بلدة ترقوميا غرب الخليل.
يتبع..
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