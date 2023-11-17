الذهب يتجه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، وسط تزايد رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي.





وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1984.48 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السادس من نوفمبر في الجلسة السابقة.





واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1987.20 دولارًا.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.8 دولارًا للأوقية لتصل ارتفاعاتها هذا الأسبوع إلى 7.2 بالمئة، واستقر البلاتين عند 892.65 دولارًا لكنه ارتفع 6.4 بالمئة خلال الأسبوع، كما استقر البلاديوم عند 1037.46 دولارًا للأوقية، لكنه يتجه لأفضل أداء أسبوعي له منذ عام.