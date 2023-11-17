الذهب يتجه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، وسط تزايد رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1984.48 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السادس من نوفمبر في الجلسة السابقة.
واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1987.20 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.8 دولارًا للأوقية لتصل ارتفاعاتها هذا الأسبوع إلى 7.2 بالمئة، واستقر البلاتين عند 892.65 دولارًا لكنه ارتفع 6.4 بالمئة خلال الأسبوع، كما استقر البلاديوم عند 1037.46 دولارًا للأوقية، لكنه يتجه لأفضل أداء أسبوعي له منذ عام.
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