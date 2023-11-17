قصف مدفعي إسرائيلي على وسط مدينة غزة

قصف مدفعي إسرائيلي على وسط مدينة غزة
التاريخ
11/17/2023 3:10:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-استهدفت مدفعية إسرائيلية ميدان فلسطين وشارع عمر المختار وسط مدينة غزة.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ42، حيث تستمر قوات الاحتلال استهداف المستشفيات ومحاصرتها بالدبابات.
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