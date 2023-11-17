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سرايا القدس: استهدفنا 3 آليات عسكرية صهيونية غرب غزة

11/17/2023 3:10:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف التاندوم غرب غزة.
وأشارت في بيان إلى أن استهداف الآليات وقع في محور الصبرة وتل الهوى.




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