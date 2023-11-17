سرايا القدس: استهدفنا 3 آليات عسكرية صهيونية غرب غزة

سرايا القدس: استهدفنا 3 آليات عسكرية صهيونية غرب غزة
التاريخ
11/17/2023 3:10:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف التاندوم غرب غزة.
وأشارت في بيان إلى أن استهداف الآليات وقع في محور الصبرة وتل الهوى.
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