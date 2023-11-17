الحرب على غزة في يومها الــ42.. الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة مجندة في محيط مجمع الشفاء

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ42، حيث تواصل قوات الاحتلال استهداف المستشفيات ومحاصرتها بالدبابات، وبينما يتوالى استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، نشرت كتائب عز الدين القسام مقطعا مصورا قالت إنه يوثق لحظات استدراج قوة عسكرية إسرائيلية إلى فتحة أحد الأنفاق المفخخة في بيت حانون شمالي غزة وتفجيرها مما أسفر عن مقتل 5 جنود.

واستُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في قصف نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدف مجموعة من النازحين شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وواصل الجيش الإسرائيلي قصف عدة مناطق في قطاع غزة، وخصوصا حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

وتعرض شمالي قطاع غزة، فجر اليوم، لقصف جوي إسرائيلي "عنيف"، فيما أطلقت المدفعية قذائف "عشوائية" نحو حيي التفاح والشجاعية وشارع يافا في مدينة غزة، ومنطقة النزلة في بلدة جباليا، شمالي القطاع.

"حزب الله" في العراق يعلن استهداف قاعـدة أميركية بطائرة مسيّرة

قال "حزب الله" في العراق في بيان: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقـاومة الإسلامية في العراق، قـاعـدة الاحتلال الأميركي 'حرير' شمال العراق، بطائرة مسيرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر".

استشهاد الأمين العام لحركة "الأحرار" خالد أبو هلال ونجله وإصابة آخرين بعد استهداف الاحتلال لمنزله في حي الشيخ رضوان.





شهداء وجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

قصف مدفعيّ يستهدف منازل قرب مقبرة "الفالوجا" شمالي قطاع غزة

وقال جيش الاحتلال في بيان“انتشلت جثة الجندية”نوعاه مارسيانو" (19 عاما) من قبل قوات الجيش الإسرائيلي من مبنى محاذٍ لمستشفى الشفاء في قطاع غزة ونقلت إلى الأراضي الإسرائيلية".

وكانت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) نشرت الاثنين الماضي صورة لمارسيانو تظهرها ميتة، مشددة على أنها قتلت في قصف إسرائيلي.

وكانت "القسام" حذرت إسرائيل مرارا من أن قصفها المكثف على قطاع غزة يتسبب بمقتل أسراها، وأعلنت عن مقتل العشرات منهم خلال الأسابيع الماضية جراء هذا القصف.





الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال بطواقمنا الطبية في مستشفى المعمداني





قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه فقد الاتصال بشكل كامل مع طواقمه الطبية التي تعمل في مستشفى المعمداني.





وفي وقت سابق قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقم الإسعاف التابعة له محاصرة في مستشفى الأهلي المعمداني ويسمعون دوي انفجارات في المنطقة بالإضافة إلى إطلاق نار كثيف، مشيرا إلى أن الدبابات تحاصر المستشفى وسط اشتباكات عنيفة.





صحفي بمحيط "الشفاء" بغزة: انقطاع الاتصالات يسبب ذعرا بين السكان

أفاد صحفي بمحيط مستشفى الشفاء في غزة بأن أصوات الاشتباكات مستمرة، مشيرا إلى أن انقطاع الاتصالات يسبب حالة ذعر بين السكان.





وأضاف الصحفي للجزيرة، أن الحياة هناك كارثية والحركة معدومة تماما، مؤكدا "حاولنا المناشدة عبر الصليب الأحمر للوصول للعائلات في المنطقة".





حماس: ادعاء البنتاغون باستخدامنا لمستشفى الشفاء تكرار لرواية كاذبة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن ادعاء البنتاغون باستخدامها لمستشفى الشفاء لأغراض عسكرية هو تكرار لرواية كاذبة مفضوحة، قائلة إن "تجاهل دعوتنا بشأن لجنة دولية لمعاينة المستشفيات والمدارس يشير لمسؤولية واشنطن وشراكتها بجرائم الحرب".





وقالت حماس إنها تذكر الرئيس الأميركي جو بايدن بقصف الاحتلال معظم المستشفيات وقطع الكهرباء والوقود مما أخرج 26 منها عن الخدمة.





و يأتي ذلك في وقت قالت فيه وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إنها لا تستطيع الإفصاح عن متى استخدمت قيادة حماس مستشفى الشفاء بغزة لإدارة عملياتها.





وكانت تصريحات من البيت الأبيض والبنتاغون تتماشى مع الرواية الإسرائيلية بأن حماس تتخذ من مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات أخرى في غزة "مراكز قيادة"، ونفت حماس مرارا تلك الاتهامات.





القسام تعرض مشاهد لتفخيخ نفق بغزة ومقتل 5 جنود إسرائيليين

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطعا مصورا قالت إنه يوثق لحظات استدراج قوة عسكرية إسرائيلية إلى فتحة أحد الأنفاق المفخخة في بيت حانون شمالي غزة وتفجيرها مما أسفر عن مقتل 5 جنود.





وقالت القسام إنها فخخت فتحة أحد الأنفاق بالقرب من مسجد النصر في بيت حانون وتم استدراج قوة من سلاح هندسة الاحتلال إليها وتفجيرها بمجرد ملامسة الكاميرا.





وأضافت "أن العدو اعترف بمقتل 5 جنود بينهم ضابط في العملية"، على حد قولها.





ويظهر في الفيديو 4 جنود إسرائيليين على الأقل يتقدمهم جندي يبحث في المكان قبل أن يقترب من عدسة الكاميرا ويلامسها.





ولفتت القسام في الفيديو إلى أن العملية تعود ليوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.



