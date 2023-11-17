الحرب على غزة في يومها الــ42.. الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة مجندة في محيط مجمع الشفاء

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- Palestine News Network )
غزة/PNN-يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ42، حيث تواصل قوات الاحتلال استهداف المستشفيات ومحاصرتها بالدبابات، وبينما يتوالى استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، نشرت كتائب عز الدين القسام مقطعا مصورا قالت إنه يوثق لحظات استدراج قوة عسكرية إسرائيلية إلى فتحة أحد الأنفاق المفخخة في بيت حانون شمالي غزة وتفجيرها مما أسفر عن مقتل 5 جنود.
واستُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في قصف نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدف مجموعة من النازحين شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
وواصل الجيش الإسرائيلي قصف عدة مناطق في قطاع غزة، وخصوصا حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.
وتعرض شمالي قطاع غزة، فجر اليوم، لقصف جوي إسرائيلي "عنيف"، فيما أطلقت المدفعية قذائف "عشوائية" نحو حيي التفاح والشجاعية وشارع يافا في مدينة غزة، ومنطقة النزلة في بلدة جباليا، شمالي القطاع.
"حزب الله" في العراق يعلن استهداف قاعـدة أميركية بطائرة مسيّرة
قال "حزب الله" في العراق في بيان: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقـاومة الإسلامية في العراق، قـاعـدة الاحتلال الأميركي 'حرير' شمال العراق، بطائرة مسيرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر".
استشهاد الأمين العام لحركة "الأحرار" خالد أبو هلال ونجله وإصابة آخرين بعد استهداف الاحتلال لمنزله في حي الشيخ رضوان.
شهداء وجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
قصف مدفعيّ يستهدف منازل قرب مقبرة "الفالوجا" شمالي قطاع غزة "سرايا القدس": استهداف 3 آليات عسكرية بقذائف "التاندوم" في محاور التقدم غرب غزة بمحور الصبرة و تل الهوا الجيش الإسرائيلي يعيد جثة مجندة قُتلت بغارة جوية على غزة أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه عثر في غزة على جثة جندية كانت محتجزة لدى كتائب عز الدين القسام سبق أن أُعلن عن مقتلها قبل أيام.
وقال جيش الاحتلال في بيان“انتشلت جثة الجندية”نوعاه مارسيانو" (19 عاما) من قبل قوات الجيش الإسرائيلي من مبنى محاذٍ لمستشفى الشفاء في قطاع غزة ونقلت إلى الأراضي الإسرائيلية".
وكانت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) نشرت الاثنين الماضي صورة لمارسيانو تظهرها ميتة، مشددة على أنها قتلت في قصف إسرائيلي.
وكانت "القسام" حذرت إسرائيل مرارا من أن قصفها المكثف على قطاع غزة يتسبب بمقتل أسراها، وأعلنت عن مقتل العشرات منهم خلال الأسابيع الماضية جراء هذا القصف.
الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال بطواقمنا الطبية في مستشفى المعمداني
قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه فقد الاتصال بشكل كامل مع طواقمه الطبية التي تعمل في مستشفى المعمداني.
وفي وقت سابق قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقم الإسعاف التابعة له محاصرة في مستشفى الأهلي المعمداني ويسمعون دوي انفجارات في المنطقة بالإضافة إلى إطلاق نار كثيف، مشيرا إلى أن الدبابات تحاصر المستشفى وسط اشتباكات عنيفة.
صحفي بمحيط "الشفاء" بغزة: انقطاع الاتصالات يسبب ذعرا بين السكان
أفاد صحفي بمحيط مستشفى الشفاء في غزة بأن أصوات الاشتباكات مستمرة، مشيرا إلى أن انقطاع الاتصالات يسبب حالة ذعر بين السكان.
وأضاف الصحفي للجزيرة، أن الحياة هناك كارثية والحركة معدومة تماما، مؤكدا "حاولنا المناشدة عبر الصليب الأحمر للوصول للعائلات في المنطقة".
حماس: ادعاء البنتاغون باستخدامنا لمستشفى الشفاء تكرار لرواية كاذبة
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن ادعاء البنتاغون باستخدامها لمستشفى الشفاء لأغراض عسكرية هو تكرار لرواية كاذبة مفضوحة، قائلة إن "تجاهل دعوتنا بشأن لجنة دولية لمعاينة المستشفيات والمدارس يشير لمسؤولية واشنطن وشراكتها بجرائم الحرب".
وقالت حماس إنها تذكر الرئيس الأميركي جو بايدن بقصف الاحتلال معظم المستشفيات وقطع الكهرباء والوقود مما أخرج 26 منها عن الخدمة.
و يأتي ذلك في وقت قالت فيه وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إنها لا تستطيع الإفصاح عن متى استخدمت قيادة حماس مستشفى الشفاء بغزة لإدارة عملياتها.
وكانت تصريحات من البيت الأبيض والبنتاغون تتماشى مع الرواية الإسرائيلية بأن حماس تتخذ من مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات أخرى في غزة "مراكز قيادة"، ونفت حماس مرارا تلك الاتهامات.
القسام تعرض مشاهد لتفخيخ نفق بغزة ومقتل 5 جنود إسرائيليين
نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطعا مصورا قالت إنه يوثق لحظات استدراج قوة عسكرية إسرائيلية إلى فتحة أحد الأنفاق المفخخة في بيت حانون شمالي غزة وتفجيرها مما أسفر عن مقتل 5 جنود.
وقالت القسام إنها فخخت فتحة أحد الأنفاق بالقرب من مسجد النصر في بيت حانون وتم استدراج قوة من سلاح هندسة الاحتلال إليها وتفجيرها بمجرد ملامسة الكاميرا.
وأضافت "أن العدو اعترف بمقتل 5 جنود بينهم ضابط في العملية"، على حد قولها.
ويظهر في الفيديو 4 جنود إسرائيليين على الأقل يتقدمهم جندي يبحث في المكان قبل أن يقترب من عدسة الكاميرا ويلامسها.
ولفتت القسام في الفيديو إلى أن العملية تعود ليوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
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