الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائما جزئيا الى صافويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج ويحتمل سقوط امطار محلية خاصة فوق المناطق الشمالية والساحلية.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وبارداُ ويحتمل سقوط امطار محلية خاصة فوق المناطق الشمالية والساحلية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويحتمل سقوط امطار محلية فوق المناطق الشمالية

والساحلية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة

والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ويكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط الامطار في المناطق الشمالية صباحا تمتد مع ساعات الظهيرة والمساء الى بقية المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وتكون الاجواء مغبرة خلال ساعات الصباح والظهيرة في المناطق الوسطى والجنوبية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا

قد تصل سرعتها في بعض الأحيان الى 60 كم /ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الاثنين: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط الامطار فوق معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين خلال المنخفض الجوي القادم يومي الأحد والاثنين من خطر، تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، خطر التزحلق على الطرقات، وشدة سرعة الرياح.