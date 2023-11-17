الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائما جزئيا الى صاف
ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج ويحتمل سقوط امطار محلية خاصة فوق المناطق الشمالية والساحلية.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وبارداُ ويحتمل سقوط امطار محلية خاصة فوق المناطق الشمالية والساحلية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
السبت: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويحتمل سقوط امطار محلية فوق المناطق الشمالية
والساحلية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة
والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الأحد: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ويكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط الامطار في المناطق الشمالية صباحا تمتد مع ساعات الظهيرة والمساء الى بقية المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وتكون الاجواء مغبرة خلال ساعات الصباح والظهيرة في المناطق الوسطى والجنوبية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا
قد تصل سرعتها في بعض الأحيان الى 60 كم /ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .
الاثنين: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط الامطار فوق معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .
وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين خلال المنخفض الجوي القادم يومي الأحد والاثنين من خطر، تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، خطر التزحلق على الطرقات، وشدة سرعة الرياح.
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