الجيش السوري يؤكد تصدي دفاعاته لقصف إسرائيلي استهدف محيط دمشق

MENAFN - Palestine News Network ) دمشق/PNN-قال الجيش السوري إن قصفا إسرائيليا استهدف، الجمعة، محيط العاصمة دمشق، لكن الجيش الإسرائيلي لم يعلق على ذلك. وأوضح بيان للجيش السوري أن الدفاعات الجوية أسقطت صواريخ إسرائيلية أطلقت من هضبة الجولان. وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، ومواقع للجيش السوري.





وقصفت إسرائيل سوريا مرات عدة خلال الأسابيع الماضية تزامنا مع تصاعد التوترات الإقليمية على خلفية الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة المحاصر.





ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن القصف وقع حوالي الثانية والنصف فجرا بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أنه أسفر "عن وقوع بعض الخسائر المادية".





وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره أن القصف الإسرائيلي طال مواقع لحزب الله اللبناني قرب دمشق، مشيرا إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المناطق المستهدفة.





والشهر الماضي، أدت ضربات إسرائيلية إلى خروج المطارين السوريين الرئيسيين في دمشق وحلب عن الخدمة مرات عدة خلال أسبوعين فقط.





وأعلن الجيش الإسرائيلي في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، شن ضربات في سوريا، قال إنها جاءت ردا على إطلاق مسيرة مصدرها سوريا أصابت مدرسة في إيلات (جنوب). وأفاد المرصد السوري لاحقا بأن الضربات طالت منطقة في وسط سوريا تضم مقار ومواقع عسكرية لحزب الله والجيش السوري.





ويأتي القصف الإسرائيلي في سوريا خلال الأسابيع الماضية على وقع خشية متزايدة من توسع الحرب الدائرة في غزة بين حماس وإسرائيل إلى جبهات أخرى في المنطقة، خصوصا إلى لبنان حيث تشهد المنطقة الحدودية قصفا متبادلا بين إسرائيل وحزب الله.





وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعا داميا متعدد الأطراف، تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

المصدر:فرانس24/ رويترز.