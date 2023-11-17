استطلاع رأي لمعاريف: تراجع قوة حزب الليكود الحاكم

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN- أفاد استطلاع رأي لصحيفة معاريف الإسرائيلية بتراجع قوة حزب الليكود الحاكم إلى 17 مقعدا في الكنيست، وتعاظم قوة حزب بيني غانتس إلى 42 مقعدا.

وأشار استطلاع الرأي إلى أن أحزاب الائتلاف الحاكم فقدت أغلبيتها النيابية وقوتها لا تتعدى 42 مقعدا، ولفت إلى أن الأحزاب التي تشكل المعارضة تحقق أغلبية نيابية تتمثل بـ 78 مقعدا في الكنيست من أصل 120.

وأوضح الاستطلاع أن 50% من الإسرائيليين يرون أن غانتس أفضل لرئاسة الحكومة بينما يرى 29% أن نتنياهو هو الأنسب.

ورأى 13% من المستطلعة آراؤهم أن رئيس الموساد السابق يوسي كوهن هو الأنسب بدلا من نتنياهو لزعامة الليكود، في حين قال 12% إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت هو الأنسب لزعامة الحزب من نتنياهو.