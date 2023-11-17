Friday, 17 November 2023 03:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استطلاع رأي لمعاريف: تراجع قوة حزب الليكود الحاكم

11/17/2023 3:09:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN- أفاد استطلاع رأي لصحيفة معاريف الإسرائيلية بتراجع قوة حزب الليكود الحاكم إلى 17 مقعدا في الكنيست، وتعاظم قوة حزب بيني غانتس إلى 42 مقعدا.

وأشار استطلاع الرأي إلى أن أحزاب الائتلاف الحاكم فقدت أغلبيتها النيابية وقوتها لا تتعدى 42 مقعدا، ولفت إلى أن الأحزاب التي تشكل المعارضة تحقق أغلبية نيابية تتمثل بـ 78 مقعدا في الكنيست من أصل 120.

وأوضح الاستطلاع أن 50% من الإسرائيليين يرون أن غانتس أفضل لرئاسة الحكومة بينما يرى 29% أن نتنياهو هو الأنسب.

ورأى 13% من المستطلعة آراؤهم أن رئيس الموساد السابق يوسي كوهن هو الأنسب بدلا من نتنياهو لزعامة الليكود، في حين قال 12% إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت هو الأنسب لزعامة الحزب من نتنياهو.

MENAFN17112023000205011050ID1107445231

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث