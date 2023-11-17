استطلاع رأي لمعاريف: تراجع قوة حزب الليكود الحاكم

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب/PNN- أفاد استطلاع رأي لصحيفة معاريف الإسرائيلية بتراجع قوة حزب الليكود الحاكم إلى 17 مقعدا في الكنيست، وتعاظم قوة حزب بيني غانتس إلى 42 مقعدا.
وأشار استطلاع الرأي إلى أن أحزاب الائتلاف الحاكم فقدت أغلبيتها النيابية وقوتها لا تتعدى 42 مقعدا، ولفت إلى أن الأحزاب التي تشكل المعارضة تحقق أغلبية نيابية تتمثل بـ 78 مقعدا في الكنيست من أصل 120.
وأوضح الاستطلاع أن 50% من الإسرائيليين يرون أن غانتس أفضل لرئاسة الحكومة بينما يرى 29% أن نتنياهو هو الأنسب.
ورأى 13% من المستطلعة آراؤهم أن رئيس الموساد السابق يوسي كوهن هو الأنسب بدلا من نتنياهو لزعامة الليكود، في حين قال 12% إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت هو الأنسب لزعامة الحزب من نتنياهو.
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