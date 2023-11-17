خسارة الأرجنتين والبرازيل بالجولة الخامسة في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ألحق منتخب الأوروغواي الخسارة الاولى بنظيره الأرجنتيني بطل العالم منذ 14 مباراة، وتغلب عليه 2-0، في الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 لكرة القدم.
وعلى ملعب "بومبونييرا" في العاصمة بوينوس أيرس، تأخرت الأرجنتين بهدف رونالد أراوخو في الدقيقة (41)، قبل أن يحسم داروين نونييز النقاط الثلاث مع الدقيقة (87).
وهذه أول خسارة للأرجنتين، بطلة العالم نهاية العام الماضي، منذ سقوطها أمام السعودية 1-2 في افتتاح مبارياتها في قطر.
وفي مواجهة أخرى بالتصفيات، قلب منتخب كولومبيا تأخره أمام البرازيل بهدف غابريال مارتينيلي في الدقيقة (4)، إلى انتصار مثير بثنائية للمهاجم لويس دياز في غضون خمس دقائق (75، 79) قالبًا الطاولة على الضيوف.
ورغم خسارتها، تتصدر الأرجنتين ترتيب المجموعة الموحدة بـرصيد (12 نقطة)، مقابل (10 نقاط) للأوروغواي، فيما تراجعت البرازيل إلى المركز الخامس بمجموع (7 نقاط).
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