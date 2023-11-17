خسارة الأرجنتين والبرازيل بالجولة الخامسة في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ألحق منتخب الأوروغواي الخسارة الاولى بنظيره الأرجنتيني بطل العالم منذ 14 مباراة، وتغلب عليه 2-0، في الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 لكرة القدم.





وعلى ملعب "بومبونييرا" في العاصمة بوينوس أيرس، تأخرت الأرجنتين بهدف رونالد أراوخو في الدقيقة (41)، قبل أن يحسم داروين نونييز النقاط الثلاث مع الدقيقة (87).





وهذه أول خسارة للأرجنتين، بطلة العالم نهاية العام الماضي، منذ سقوطها أمام السعودية 1-2 في افتتاح مبارياتها في قطر.





وفي مواجهة أخرى بالتصفيات، قلب منتخب كولومبيا تأخره أمام البرازيل بهدف غابريال مارتينيلي في الدقيقة (4)، إلى انتصار مثير بثنائية للمهاجم لويس دياز في غضون خمس دقائق (75، 79) قالبًا الطاولة على الضيوف.





ورغم خسارتها، تتصدر الأرجنتين ترتيب المجموعة الموحدة بـرصيد (12 نقطة)، مقابل (10 نقاط) للأوروغواي، فيما تراجعت البرازيل إلى المركز الخامس بمجموع (7 نقاط).