3 شهداء و9 إصابات بينها خطيرة في مخيم جنين

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - استشهد، فجر الجمعة، 3 فلسطينيين وأصيب 9 آخرون، في قصف طائرة مسيّرة للاحتلال استهدف مجموعة فلسطينيين في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، الذي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامه منذ الليلة الماضية.
وقال شهود عيان في المخيم، إن طائرة مسيّرة قصفت مجموعة من المواطنين في حارة الحواشين في المخيم ما أدى لاستشهاد ثلاثة وإصابة تسعة آخرين بجروح مختلفة.
وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت فجر اليوم مجموعة من المواطنين من منزل في حي الجابريات بمدينة جنين، وفجرت مركبات عدة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحد المنازل في حي الجابريات واعتقلت مجموعة من المواطنين عُرف منهم: محمد سمير الرخ، وقسم جبارين، ومحمد العامر، وسعيد رفقي الرخ، وأحمد رفقي الرخ، وسامي أبو الراكز، كما فجرت مركبات عدة في الحي تعود ملكيتها لعائلة الرخ.
ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة على المدينة والمخيم من معسكر سالم الاحتلالي غرب المدينة، وسط استمرار المواجهات مع الشبان.
وكان الاحتلال اقتحم مدينة ومخيم جنين ودارت مواجهات عنيفة وما زالت مستمرة مع المواطنين أصيب خلالها شابان بجروح خطيرة، كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل المدينة كافة، وعزلتها عن بلدات وقرى المحافظة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها وحدات خاصة وجرافات عسكرية، اقتحمت المدينة من محاور عدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.
وأضاف أن قوات الاحتلال انتشرت في عدد من أحياء المدينة ومحيط مخيمها، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.
وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا على المدينة، واقتحمتها بما يزيد على 80 آلية وجرافة عسكرية، وأطلقت الرصاص بكثافة وبشكل عشوائي.
وأفادت مصادر محلية بإصابة شابين بجروح خطيرة نقلا على إثرها إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، وسط تواصل المواجهات العنيفة في مدينة جنين ومخيمها.
وداهمت قوات الاحتلال أحياء جبل أبو ظهير والجابريات وخلة الصوحة وطلعة الغبّز وأطراف مخيم جنين، ومحيط مقر المقاطعة ودوار السينما ودوار الداخلية ومركز المدينة والشارع العسكري وشارع حيفا، وسط تحليق لطائرات الاحتلال المسيّرة في سماء المدينة. كما أفاد مراسلنا بانقطاع التيار الكهربائي عن أحياء عدة في مدينة جنين وأطراف المخيم.
وشرعت جرافات الاحتلال في تدمير البنية التحتية في المدينة وأطراف المخيم، وتجريف الشوارع، وألحقت أضرارا بعدد من مركبات المواطنين. كما أعادت تجريف شارع طلعة الغبّز في الجهة الشرقية لمخيم جنين.
وشوّشت قوات الاحتلال على الاتصالات في المدينة ومخيمها.
واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في محيط دوار السينما، أطلقت خلالها وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع.
كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط مستشفى جنين الحكومي، وتمركزت في المكان، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع في المنطقة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.
وفي وقت لاحق دفعت قوات الاحتلال بنعزيزات عسكرية كبيرة من شارع الناصرة باتجاه مدينة ومخيم جنين، فيما دارت اشتباكات عنيفة في حارة الحواشين بالمخيم وعلى دوار السينما في المدينة.
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