3 شهداء و9 إصابات بينها خطيرة في مخيم جنين

MENAFN - Khaberni) خبرني - استشهد، فجر الجمعة، 3 فلسطينيين وأصيب 9 آخرون، في قصف طائرة مسيّرة للاحتلال استهدف مجموعة فلسطينيين في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، الذي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامه منذ الليلة الماضية.

وقال شهود عيان في المخيم، إن طائرة مسيّرة قصفت مجموعة من المواطنين في حارة الحواشين في المخيم ما أدى لاستشهاد ثلاثة وإصابة تسعة آخرين بجروح مختلفة.

وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت فجر اليوم مجموعة من المواطنين من منزل في حي الجابريات بمدينة جنين، وفجرت مركبات عدة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحد المنازل في حي الجابريات واعتقلت مجموعة من المواطنين عُرف منهم: محمد سمير الرخ، وقسم جبارين، ومحمد العامر، وسعيد رفقي الرخ، وأحمد رفقي الرخ، وسامي أبو الراكز، كما فجرت مركبات عدة في الحي تعود ملكيتها لعائلة الرخ.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة على المدينة والمخيم من معسكر سالم الاحتلالي غرب المدينة، وسط استمرار المواجهات مع الشبان.

وكان الاحتلال اقتحم مدينة ومخيم جنين ودارت مواجهات عنيفة وما زالت مستمرة مع المواطنين أصيب خلالها شابان بجروح خطيرة، كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل المدينة كافة، وعزلتها عن بلدات وقرى المحافظة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها وحدات خاصة وجرافات عسكرية، اقتحمت المدينة من محاور عدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأضاف أن قوات الاحتلال انتشرت في عدد من أحياء المدينة ومحيط مخيمها، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا على المدينة، واقتحمتها بما يزيد على 80 آلية وجرافة عسكرية، وأطلقت الرصاص بكثافة وبشكل عشوائي.

وأفادت مصادر محلية بإصابة شابين بجروح خطيرة نقلا على إثرها إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، وسط تواصل المواجهات العنيفة في مدينة جنين ومخيمها.

وداهمت قوات الاحتلال أحياء جبل أبو ظهير والجابريات وخلة الصوحة وطلعة الغبّز وأطراف مخيم جنين، ومحيط مقر المقاطعة ودوار السينما ودوار الداخلية ومركز المدينة والشارع العسكري وشارع حيفا، وسط تحليق لطائرات الاحتلال المسيّرة في سماء المدينة. كما أفاد مراسلنا بانقطاع التيار الكهربائي عن أحياء عدة في مدينة جنين وأطراف المخيم.

وشرعت جرافات الاحتلال في تدمير البنية التحتية في المدينة وأطراف المخيم، وتجريف الشوارع، وألحقت أضرارا بعدد من مركبات المواطنين. كما أعادت تجريف شارع طلعة الغبّز في الجهة الشرقية لمخيم جنين.

وشوّشت قوات الاحتلال على الاتصالات في المدينة ومخيمها.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في محيط دوار السينما، أطلقت خلالها وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط مستشفى جنين الحكومي، وتمركزت في المكان، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع في المنطقة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

وفي وقت لاحق دفعت قوات الاحتلال بنعزيزات عسكرية كبيرة من شارع الناصرة باتجاه مدينة ومخيم جنين، فيما دارت اشتباكات عنيفة في حارة الحواشين بالمخيم وعلى دوار السينما في المدينة.