كانت بين الرهائن.. الجيش الإسرائيلي ينتشل جثة جندية قرب مستشفى الشفاء

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه انتشل جثة جندية كانت محتجزة لدى حركة (حماس) في مبنى بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء مقتل الجندية بعد أن نشرت حماس مقطع فيديو لها على قيد الحياة وبعد ذلك بعض الصور لما قالت الحركة إنها جثتها بعد مقتلها في غارة إسرائيلية.
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