كانت بين الرهائن.. الجيش الإسرائيلي ينتشل جثة جندية قرب مستشفى الشفاء

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه انتشل جثة جندية كانت محتجزة لدى حركة (حماس) في مبنى بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء مقتل الجندية بعد أن نشرت حماس مقطع فيديو لها على قيد الحياة وبعد ذلك بعض الصور لما قالت الحركة إنها جثتها بعد مقتلها في غارة إسرائيلية.





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