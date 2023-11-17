شرطة أبوظبي تدعو السائقين للالتزام بتدابير السلامة والقيادة الآمنة في الأحوال الجوية

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين للالتزام بالقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية.



و حثت على ضرورة الابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع المياه وتجنب الاقتراب من خطوط التمديدات الكهربائية، والأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء هطول الأمطار والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة حفاظًا على سلامة الجميع.



وطالب العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات السائقين بضرورة الانضباط خلال قيادة المركبة خصوصاً أثناء هطول الأمطار محذراً من القيادة بطيش وتهور ولامبالاة والتفحيط والمجازفة بدخول الأودية وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور.



ودعا مدير مديرية المرور والدوريات إلى الالتزام بالقوانين والتحلي بالمسؤولية من خلال المحافظة على الطرق والممتلكات الخاصة والعامة وعدم تعريض حياة السائقين وحياة الآخرين للخطر، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، اسهاماً في الحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.



وأشار إلى أن القيادة في ظروف هطول الامطار تتطلب اتباع تدابير لتعزيز السلامة لسائق المركبة ومرافقيه من خلال الحفاظ على نظافة نوافذ السيارة للحصول على رؤية واضحة وصيانة الأنوار الأمامية للسيارة لتحسين الرؤية عند القيادة

وتبديل الإطارات القديمة بإطارات جديدة لمنع التزلق.





وأكد على أهمية الحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع المركبات الأخرى وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ وأثناء سرعة عالية والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة والانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة.





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