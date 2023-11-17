أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة وأجواء غائمة في الشارقة وعجمان وأم القيوين

هطلت صباح اليوم أمطار غزيرة، ومتوسطة، وخفيفة على مناطق متفرقة من الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ولفترات متفاوتة وأحيانا متقطعة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ولا تزال السماء غائمة ما يبشر بهطول أمطار خلال الساعات المقبلة، فيما فعلت القيادة العامة لشرطة عجمان خدمة (التنبيه التحذيري)، وباشرت كل من بلدية الشارقة، وعجمان، وأم القيوين في سحب المياه من الأماكن المنخفضة ومن أمام الساحات.

تنبيه

وفعلت القيادة العامة لشرطة عجمان خدمة ( التنبيه التحذيري) على الهواتف المحمولة في الإمارة للتحذير من التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة، وجاء في التحذير، (يرجى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، وخفض السرعات والتزام تعليمات الجهات المختصة)، فيما

دعت إدارات المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة

الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة عند تساقط الامطار أو في الأجواء المضطربة، أو في حال حدوث الضباب، الأمر الذي يؤدي الى انعدام الرؤية، إضافة إلى تخفيض السرعات ومراعاة القوانين المرورية تجنباً لوقوع الحوادث للمحافظة على أرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق.





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