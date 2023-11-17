الدولار يتجه صوب أكبر تراجع أسبوعي مع انحسار التضخم الأمريكي

يتجه الدولار صوب أكبر تراجع أسبوعي في شهور مقابل اليورو والين والفرنك السويسري اليوم الجمعة مع إقبال المستثمرين على البيع ترقبا لخفض بنحو مئة نقطة أساس للفائدة الأمريكية في العام المقبل.

وسجل الدولار 1.0854 مقابل اليورو، ونزل 1.6 بالمئة خلال الأسبوع وهو أكبر تراجع له منذ منتصف يوليو. كما انخفض 1.6 بالمئة خلال الأسبوع إلى 0.8882 فرنك سويسري، وتراجع 0.6 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 150.53 ينا.

وانخفض النفط إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر أمس الخميس، وقالت سلسلة متاجر وول مارت إنها ستخفض الأسعار، ما يزيد من الضغوط الانكماشية التي أظهرت بيانات هذا الأسبوع أنها ساهمت في استقرار أسعار المستهلكين الأمريكيين وأقنعت المستثمرين بأن التضخم يتراجع وأن رفع أسعار الفائدة انتهى.

وصعد الجنيه الإسترليني 1.5 بالمئة هذا الأسبوع إلى 1.2410 دولار. وفقد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بعض قوتهما أمس الخميس بعد مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي أثرت سلبا على أسعار السلع الأولية، لكنهما في طريقهما إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.

وكانت التحركات في المعاملات الآسيوية اليوم الجمعة محدودة وجرى تداول الدولار الأسترالي مقابل 0.6466 دولار مرتفعا 1.7 بالمئة خلال الأسبوع، فيما سجل الدولار النيوزيلندي 0.5960 دولار مرتفعا 1.2 بالمئة خلال الأسبوع.

وارتفع اليوان الصيني إلى 7.2447 مقابل الدولار ويترقب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ شهرين وجرى تداوله قرب أعلى مستوى في ثلاثة شهور.





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