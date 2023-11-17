تعديل مواعيد جولة «دي بي ورلد» بسبب حالة الطقس

أصدر مركز اتصالات جولة «دي بي ورلد»، بياناً رسمياً خلال الساعات القليلة الماضية، يتضمن تعديل بعض المواعيد الخاصة بانطلاق البطولة، بسبب حالة الطقس التي شهدتها الدولة اليوم الجمعة.

وتقرر تقسيم الجولة الثانية من بطولة جولة «دي بي ورلد» العالمية إلى جولتين، بدءًا من الساعة 11:00 إلى الساعة 12:48.

أما بالنسبة إلى نهائيات موسم جولة G4D في بطولة جولة «دي بي ورلد» العالمية، فتبدأ الجولة الأولى في تمام الساعة 10:15، وتتكون من 9 حفر، ويبدأ تسديد الضربة الأولى من الحفرة العاشرة، لتصبح المواعيد الجديد، كالتالي:

. تغادر أول حافلة من فندق هيلتون جاردن إن في الساعة 07:00

. المركز الإعلامي مفتوح من الساعة 09:00

. الإفطار متاح من الساعة 09:00

وعقدت في وقت سابق جلسة نقاشية موسعة في نادي عقارات جميرا للجولف، لبحث مستقبل رياضة الجولف في الإمارات، مع ترقب إقامة 8 بطولات دولية في المنطقة خلال عام 2024، ومنها 7 بطولات في أبو ظبي ودبي ورأس الخيمة.

وتحدث في الجلسة، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، واللواء طيار «م» عبد الله الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف، وعبد الله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات - المجتمعات والمناطق الحرة، دي بي ورلد

وتقام منافسات البطولة الختامية لجولة دي بي ورلد تحت شعار «السباق إلى دبي»، وتضم أفضل 50 لاعباً خلال الموسم الجاري من أبرز نجوم اللعبة في العالم.

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