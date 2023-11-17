أنسيت لتدريب الطيران تفتتح مركزاً لها بمشروع محمد بن راشد للطيران خلال معرض دبي

أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران، المنصة المخصصة لتنمية صناعة الطيران وتطويرها بدبي، عن ترحيبها بشركة أنسيت لتدريب الطيران، المشغل العالمي لمراكز محاكاة تدريب الطيارين من أستراليا.

وكانت هذه الشركة قد قامت بتركيب جهاز محاكاة الطيران الكامل ATR 72-600 للتدريب الديناميكي المتقدم بمشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب، بهدف تعزيز البنية التحتية الإقليمية لتدريب الطيارين.

وأقيم حفل الإطلاق خلال معرض دبي للطيران 2023، وحضره عدد من كبار المسؤولين من مشروع محمد بن راشد للطيران وأنسيت وممثلي الأطراف المعنية في هذا المجال.

وكان جهاز محاكاة الطيران الكامل ATR72-600 قد حصل على اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، لتحقق الشركة من خلاله إنجازاً مهماً لها وللمنطقة، لاسيما وأنه يعدّ أول جهاز من نوعه يتم اعتماده من قبل هذه الجهة في الشرق الأوسط.

ويمتاز مركز تدريب الطيارين الجديد بموقعه الاستراتيجي على بعد دقائق بالسيارة من مطار آل مكتوم الدولي، ويمكنه أن يوفر لشركات الطيران بنية تحتية لأغراض التدريب يمكن الوصول إليها بسهولة من جميع أنحاء العالم. وبعد حصول الجهاز على هذا الاعتماد، ستتمكن أنسيت من تقديم خدمات التدريب المعتمدة لشركات الطيران، وتوفير خدماتها ذات الصلة بموجب الموافقات المستقبلية من وكالات الطيران المدني الإقليمية.

وقال مارك ديلاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أنسيت لتدريب الطيران: "تشتهر أنسيت بقدرتها على تحقيق نتائج تدريبية استثنائية عالمية المستوى لعملائنا من شركات الطيران. ويسعدنا توفير هذه الجودة المثالية لعملائنا من شركات الطيران الإقليمية هنا في دبي. ومن خلال جهازنا المعتمد من وكالة سلامة الطيران الأوروبية، والذي تم تحديثه مؤخراً إلى النسخة 3.1، فقد أصبحنا على أتم جاهزية لتلبية الطلب من عملائنا وضمان تجارب تدريبية رائعة لهم".

وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران: "يسعدنا إطلاق مركز أنسيت لتدريب الطيران الجديد، لأنه سيكمل منظومة الخدمات المتقدمة التي يقدمها شركاؤنا. وسنقدم دعمنا الكامل للفريق لمساعدته على توفير خدماته الفريدة في مجال التدريب وتحقيق الازدهار ضمن منظومة مشروع محمد بن راشد للطيران. وبذلك، يمكننا جميعاً الإسهام في تعزيز مكانة دبي على خريطة الطيران العالمية".

من جهته، قال خالد حارس، مدير مركز أنسيت لتدريب الطيران في دبي: "يشعر فريقنا بسعادة كبيرة مع استعداده التام لاستقبال الدفعة الأولى من الطيارين لتدريبهم. إننا نحرص على تزويد عملائنا في دبي بأرقى مستويات التدريب وفق أعلى المعايير العالمية".

ويعمل مركز أنسيت لتدريب الطيران في دبي بكامل طاقته، ويدعم العديد من المشغلين، ويجري حالياً مناقشات مع عدد من شركات الطيران الإقليمية حول توفير أفضل السبل لدعم متطلباتهم التدريبية للعام الجاري 2023 والعام المقبل 2024.

يشار إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية في مجال الطيران فرصا استثمارية حيث يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص وشركات صيانة واصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي قامت بتطويره ليكون مركزًا لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم، كما يسعى إلى تعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.





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