الأحوال الجوية تؤثر على بعض العمليات في مطار دبي الدولي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت مطارات دبي أن الأحوال الجوية السيئة أثرت على بعض العمليات في مطار دبي الدولي (DXB) اليوم، واعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الإمارات، تم تحويل 13 رحلة إلى المطارات المجاورة، في حين تم إلغاء 6 رحلات مغادرة.
وحثت مطارات دبي المسافرين على استخدام المترو لتجنب الازدحام على الطرق، والتحقق من حالة الطرقات والتخطيط لوقت إضافي للوصول إلى مطار دبي الدولي.
ونصحت الضيوف بالتواصل مباشرة مع شركات الطيران الخاصة برحلتهم أو زيارة صفحة dubaiairports وذلك للحصول على أحدث المعلومات عن حالة الرحلات الجوية في مطار دبي الدولي.
وتعمل مطارات دبي بالتعاون مع شركات الطيران وسلطات المراقبة وكافة الشركاء الاستراتيجيين في مطار دبي الدولي لضمان سير العمليات التشغيلية بشكل سلس للمسافرين.
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