الأحوال الجوية تؤثر على بعض العمليات في مطار دبي الدولي

أكدت مطارات دبي أن الأحوال الجوية السيئة أثرت على بعض العمليات في مطار دبي الدولي (DXB) اليوم، واعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الإمارات، تم تحويل 13 رحلة إلى المطارات المجاورة، في حين تم إلغاء 6 رحلات مغادرة.

وحثت مطارات دبي المسافرين على استخدام المترو لتجنب الازدحام على الطرق، والتحقق من حالة الطرقات والتخطيط لوقت إضافي للوصول إلى مطار دبي الدولي.

ونصحت الضيوف بالتواصل مباشرة مع شركات الطيران الخاصة برحلتهم أو زيارة صفحة dubaiairports وذلك للحصول على أحدث المعلومات عن حالة الرحلات الجوية في مطار دبي الدولي.

وتعمل مطارات دبي بالتعاون مع شركات الطيران وسلطات المراقبة وكافة الشركاء الاستراتيجيين في مطار دبي الدولي لضمان سير العمليات التشغيلية بشكل سلس للمسافرين.





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