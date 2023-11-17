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مجلس الحكماء يطالب بايدن بخطة لسلام دائم في الشرق الأوسط

11/17/2023 2:22:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حضّ مجلس الحُكماء أمس الخميس الرئيس الأمريكي جو بايدن على اغتنام "الفرصة التاريخيّة" من أجل صوغ خطّة لسلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيّين تُقوّض المتطرّفين من كلا الجانبين.

وفي رسالة مفتوحة، دعت المجموعة التي أسّسها نيلسون مانديلا عام 2007 وتضمّ مسؤولين كبارا وناشطين في مجال السلام ومدافعين عن حقوق الإنسان، الرئيس الأمريكي إلى تحديد "رؤية للسلام".

ويجب أن تستند هذه الخطّة إلى حلّ قائم على وجود دولتَين وأن "تعترف بحقوق متساوية للفلسطينيّين والإسرائيليّين"، حسبما كتب الموقّعون وبينهم ماري روبنسون رئيسة المجموعة والرئيسة السابقة لأيرلندا، إضافة إلى اثنين من الفائزين بجائزة نوبل للسلام.

كما يجب أن "ترتكز الخطّة إلى القانون الدولي، وأن تُحدّد مَن سيسيطر على غزّة، وأن تعالج المخاوف الأمنيّة المشروعة لإسرائيل، وأن تُنهي ضمّ إسرائيل المتسارع للأراضي الفلسطينيّة"، وفق الرسالة.

وتابعت الرسالة "مع تعمّق الاستقطاب، يحتاج العالم إليكم لرسم رؤية للسلام. هذه الرؤية يجب أن تعطي الأمل لمن يرفضون التطرّف ويريدون توقّف العنف".

وأقرّ الحكماء بأنّ إيجاد خطّة للسلام سيستغرق وقتا و"كثيرا من الشجاعة السياسيّة".

وندّد الموقّعون بـ"هجمات حماس الفظيعة في 7 أكتوبر"، لكنّهم اعتبروا أنّ "تدمير غزّة وقتل مدنيّين لا يجعل الإسرائيليّين في أمان". وقالوا إنّ هذه الأعمال ستؤدّي إلى "مزيد من الإرهاب في المنطقة وخارجها"، مشدّدين على أنّ "لا حلّ عسكريا لهذا النزاع".

وخلصت الرسالة إلى أنّ "التاريخ لن ينسى أبدا" عهد بايدن إذا ما تمكّن من تشكيل "تحالف من الشركاء الذين يسعون إلى تسوية عادلة ويكونون قادرين على إنتاج مشروع قابل للحياة".


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